EN PLEINE FORME

CE PAPE ET SES HOMOS PRIS AU MOT

On trouve cette prose chez les hyper-traditionalistes. Et elle témoigne malheureusement du chaos debout de cette tradition catholique.

Plus tard, quand le président apostat est mort, François a immédiatement offert une «messe de requiem» publique pour lui.

François a également permis aux politiciens qui sont pro-avortement publiques et partisans du «mariage» homosexuel, de recevoir la «communion» à sa «messe» d’installation.

LIFEnews, 20 mars 2013 : « Les pro-avortement Biden et Pelosi ont communié à la messe de l’antipape François – La question de la communion a été exacerbée lorsque, en dépit de leurs points de vue pro-avortement, le vice-président Joe Biden et la leader parlementaire démocratique Nancy Pelosi ont reçu tous deux la communion à la messe pour célébrer l’inauguration de François. Le bureau de M. Biden a confirmé au Washington Times qu’il avait reçu la communion et les journalistes de la tribune de déclaration présidentielle à la Maison Blanche ont confirmé dans un courriel à LIFEnews que Pelosi l’avait reçu ainsi. … » Lors d’une messe au cours de laquelle notre nouveau pape a insisté sur les droits des fonctionnaires – et tout le reste d’entre nous – qui doivent protéger les plus faibles parmi nous, Joe Biden et Nancy Pelosi ont l’audace de recevoir la communion tout en renonçant publiquement à leur responsabilité de protéger les faibles d’entre nous ».

Il a maintenant été documenté et confirmé que François a favorisé les unions civiles homosexuelles quand il était en Argentine. Il ne voulait tout simplement pas qu’une union civile homosexuelle soit appelée un mariage.

CNN 21 mars 2013 : « Derrière les portes closes, le pape a soutenu les unions civiles en Argentine, dit un activiste – Moins d’une heure après avoir envoyé une lettre de colère aux dirigeants de l’Église catholique à propos de leur traitement sur le débat du mariage de même sexe de l’Argentine, Marcelo Marquez dit que son téléphone a sonné. … « Il [l’ »archevêque » de Buenos Aires, puis François] m’a dit : … «Je suis en faveur des droits des homosexuels et en tout cas, je privilégie aussi les unions civiles pour les homosexuels , mais je crois que l’Argentine n’est pas encore prête pour une loi sur le mariage gay », a déclaré Marquez, un militant des droits des homosexuels, un catholique dévot auto-décrit et un ancien professeur de théologie dans un séminaire catholique ».

HuffingtonPost, le 20 mars, 2013 : « François a plaidé pour l’union civile pour les couples homosexuels en 2010, comme cardinal Bergoglio d’Argentine – François a soutenu les unions civiles pour les couples homosexuels aussi récemment qu’en 2010. … Comme la législature de l’Argentine débattait du projet de loi de la présidente Cristina Fernandez de Kirchner pour permettre le mariage homosexuel, François – alors connu comme le cardinal Jorge Mario Bergoglio – suggéra à ses évêques que l’Église soutienne les unions civiles comme un compromis de toutes sortes. À l’époque, les unions civiles étaient déjà légales dans certaines parties de l’Argentine, a noté ABC. Les unions civiles étaient «le moindre de deux maux», a déclaré Sergio Rubin, biographe autorisé du cardinal Bergoglio, selon le New York Times. « Il [Bergoglio] a misé sur une position de plus grand dialogue avec la société ».

Il a également été rapporté que François favorise toujours les unions civiles homosexuelles comme « pape ».

DailyMail, le 10 Mars, 2014 : « Le pape pour arrêter de condamner à propos des partenariats civils de même sexe dans le principal mouvement du cardinal qui pourrait être l’étape vers le mariage homosexuel Catholique – François a suggéré que le Vatican pourrait soutenir les unions civiles homosexuelles à l’avenir, selon un des cardinaux les plus hauts de l’église. Cardinal Timothy Dolan a dit que le pontife veut l’Église catholique étudie les unions de même sexe, «plutôt que de les condamner». Le Cardinal Dolan a déclaré à la télévision américaine que François veut que les dirigeants de l’Église «examinent la question et étudient les raisons qui les ont poussé». … Dans une interview à l’occasion de sa première année au plus haut poste de l’église, François a réaffirmé semaine dernière l’opposition du Vatican au mariage gay, mais a indiqué que certains types d’unions civiles pourraient être acceptables pour l’église. Le pape a réaffirmé l’enseignement de l’Église que «le mariage est entre un homme et une femme», mais il a ajouté : Nous devons examiner les différents cas et les évaluer dans leur variété». Certains pays justifient les unions civiles comme un moyen de fournir les mêmes droits économiques et juridiques aux couples cohabitants que ceux qui sont mariés», a déclaré le pape dans l’interview avec le journal italien Corriere della Sera. … les commentaires de François sont la première fois qu’un Pape a indiqué, même l’acceptation provisoire des unions civiles, selon les observateurs du Vatican. … En reconnaissance du changement perçu dans sa position, François est apparu sur la couverture du magazine gay L’avocat comme personne de l’année ».

Sergio Rubin est un journaliste argentin et biographe autorisé de François. Il a écrit (en 2010) la seule biographie de Jorge Bergoglio (maintenant antipape François) disponible au moment de son élection. Rubin a déclaré que tout en prenant une position ferme contre le mariage de même sexe, Bergoglio a évoqué la possibilité en 2010 avec ses évêques en Argentine qu’ils soutiennent l’idée de l’union civile comme une position de compromis. Sur les unions homosexuelles, un pragmatique avant qu’il ne soit pape. L’article poursuit en disant que «la majorité des évêques ont voté passer outre ».

En plus de Marquez et des témoignages de Rubin, deux autres journalistes argentins et deux hauts fonctionnaires de la « conférence des évêques » d’Argentine, était pour le compte de Rubin :

NCR en ligne, le 12 avril 2013 : « Le 19 Mars, le New York Times a rapporté que lorsque l’Argentine se préparait à un débat national amer sur le mariage gay en 2009 et 2010, Bergoglio était tranquillement en faveur d’une solution de compromis qui aurait inclus les unions civiles pour les couples de même sexe . … Sur ce point, on m’a dit par trois sources en Argentine que le Times avait essentiellement raison : Bergoglio a, en fait, favorisé les unions civiles. Cela a été confirmé sur le fond par deux hauts fonctionnaires de la conférence des évêques en Argentine, qui ont tous deux travaillé avec Bergoglio et ont pris part aux discussions derrière les scènes quand la conférence a essayé de façonner sa position. « Bergoglio a soutenu les unions civiles », m’a dit un de ces fonctionnaires. Mariano de Vedia, un journaliste vétéran de La Nación, porté sur des questions église / État en Argentine depuis des années et a dit qu’il pouvait confirmer que la position de Bergoglio avait été correctement décrite pour le compte du Times. Guillermo Villarreal, un journaliste catholique en Argentine, a dit qu’il était bien connu à l’époque que la position modérée de Bergoglio a été contestée par Mgr Héctor Rubén Aguer de La Plata, le chef de file des hawks ».

Tout cela prouve sans aucun doute que François n’est certainement pas un catholique. Il n’est pas un pape, il n’est pas un amant de la vérité et du vrai Dieu, il n’est pas honnête, il ne cherche pas à convertir les âmes à la seule vraie foi, etc. Comme il ne peut pas défendre ouvertement le pseudo-mariage gay, il utilise le relativisme pour défendre «l’agenda gay», et la réduction de la question de l’homosexualité à un simple lobby politique. « Si une personne est gay et dans la recherche de Dieu, qui suis-je pour la juger ? », dit l’antipape François.

Comme François idolâtre l’homme, il n’est pas étonnant qu’il approuve de tels blasphèmes et perversions. À l’entendre « Vous ne pouvez pas juger ! » Une hérésie qui tant de fois rend malade. Les hérétiques aiment cette mauvaise phrase et vont la répéter chaque fois que quelqu’un reproche charitablement leur mode de vie pécheur. Ils ne semblent pas saisir le fait que Dieu a déjà jugé (Lévitique 20, 13 ; 1 Corinthiens 6, 9).