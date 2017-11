Vatican II, de Funès et le petit baigneur

J’ai vu ce film à Tunis il y a cinquante ans. J’avais six ans, j’étais mort de rire. Je le revois aujourd’hui avec plaisir mais appréhension. Tout marche, la farce, la satire, les gags, les grimaces de de Funès qui sortent du théâtre de Molière (les algues lui servent de perruque). Dhéry est un génie de l’humour français formé dit-on à l’école anglaise. Il y a plutôt quelque chose de Buster Keaton dans ce film où les machines se détraquent tout le temps (le meilleur Buster, à part le mécano, l’ascenseur). Pour bien comprendre ce film lisez le Rire de Bergson qui est un livre sur le rire et donc sur le théâtre et le cinéma. Mais allons au fond, ce sera moins drôle, même si de Funès applique à merveille la formule de Bergson : « du mécanisme plaqué sur du vivant ». J’ai étudié cette formule en long et en large dans mon livre sur Kubrick. On lira Virilio avec profit aussi.

Evoquons le bilan désastreux (mai ignoré) du gaullisme, entre industrialisation et évolution sociétale. Les comiques étaient alors excellents car la catastrophe était prégnante donc facile à caricaturer : la vieille France mourait, était vite remplacée. La bagnole, les supermarchés, les vacances, la radio, la télé, salut les copains… Tati a filmé cela dans mon oncle et Play time, mon bon lecteur Fabien m’a envoyé le film de Pierre Etaix pays de Cocagne. C’est la fin des haricots et de la France de Vincenot ou Roupnel, rurale, traditionnelle, chrétienne. Certes Maupassant (les dimanches) ou Daudet (Cornille) en parlaient un siècle avant, mais là ce fut radical.

Dans le film de Dhéry on en est à la navigation de plaisance, au plastique, aux belles bagnoles étrangères (Jaguar, Lancia), au robes courtes pour bourgeoises (Louis de Funès se nomme Louis-Philippe, quel clin d’œil au bourgeois subversif permanent tout de même) et on voit que le petit village est explosé et enlaidi par les apports plastifiés de la civilisation dénoncée par Baudrillard et Guy Debord. De Gaulle se moquait dans une conférence de presse de ceux qui regrettent la marine à voile ou l’éclairage aux bougies; six mois plus tard il se prenait mai 68 et les interdictions (d’interdire) qui sont allées avec.

Ce qui affleure dans le petit baigneur c’est affolement mécanique, comme dans les demoiselles de Rochefort de Demy-Deneuve (bagnoles, camions, motos…). Il y avait seize mille morts par an. Le tracteur du funeste écrase les champs de Galabru, ses poulaillers, renverse ses arbres, et sa victime malheureuse se retrouve sur une chiotte flottante sur je ne sais quel canal de l’Hérault. De Funès cela a été ça : le solide gros bourgeois français vainqueur et teigneux dans course à la modernisation effrénée de l’époque gaulliste. Ceux qui ne s’intégreraient pas seraient déclarés beaufs, poujadistes et remplaçables.

Le curé rouquin en prend plein la gueule dans le film : on est après Vatican II et cela se sent. Plus personne ou presque à l’office, tout qui se détraque, des petits vieux décalés comme ma grand-mère, des idiots du village. Le curé se fait arroser tout son cru et on rigole avec Dhéry et ses acteurs médiocres. Le sacré était viré en quelques images, et c’était comme la deuxième chute dont parlait Mircea Eliade : on se fout du péché originel, on est là pour se la couler douce.

Louis De Funès en nous faisant rire nous aura appris à ne pas aimer les Français : autoritaire, méchant, avare, hypocrite, sans oublier antisémite dans Rabbi Jacob… Mais ce quinquagénaire qui avait jusque-là raté sa carrière d’acteur (dans les bacchantes il est excellent et peut-être à sa place) était parfaitement adapté pour les temps terminaux de déshumanisation et de déchristianisation que nous allions connaitre.