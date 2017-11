Le gendarme de Saint-Tropez (et sa signification eschatologique)

Revoyez le premier : on ne démarre pas à Saint-Tropez’, on démarre dans un bled des Alpes bien arriéré et catholique. La fille est soumise, fait bien la cuisine, va à la chorale du cher curé. Les effets du concile ne se font pas encore ressentir. Le petit contrebandier arrêté par le fils spirituel de Javert a une voix d’ange et tonitrue à la messe sous les acclamations des bonnes dames. C’est la France qu’on va conchier en mai 68 et dont se moque le film Chocolat, réalisé par un suédois et produit par l’inévitable Weinstein.

Et puis on arrive à Saint-Tropez. Tout de suite pour la fille, gracieuse Geneviève Grad, c’est la honte, la « figura di merda », comme disait une de mes connaissances à Monaco. Donc on ment, donc on s’invente une double personnalité, un père américain, on chipe un yacht, on simule. Car on est sur la côte d’usure – la côte d’azur elle avait cessé d’exister il y a cent ans déjà. La côte d’azur c’est avant le chemin de fer, avant le casino, avant Monte-Carlo, avant les grosses villas pour riches des années folles. C’était un autre paradis, mais on l’avait saccagé depuis longtemps.

Préface des voyages de Smollett (Guenberg.org). On la cite dans un anglais de brochure touristique, puisque tout le monde parle anglais.

« From the Esterel to San Remo this has all been ruined by the horde of northern barbarians who have made a sort of Trouville, Brighton, or Biarritz, with American hotels and Parisian boulevards on every headland and bay. First came the half underground railway, a long tunnel with lucid intervals, which destroyed the road by blocking up its finest views and making it practically useless. Then miles of unsightly caravanserais high walls, pompous villas, and Parisian grandes rues crushed out every trace of Italy, of history, and pictorial charm. » So writes Mr. Frederic Harrison of this delectable coast, [In the Daily Chronicle, 15th March 1898.”

Dans le deuxième gendarme, le funeste Cruchot tombe sur une » folle » possédée par la vitesse, la belle et irresponsable colonelle. Il l’épouse mais cette femme incarne comme la bonne sœur dingue du sidecar la modernité conciliaire et postchrétienne de la femme libérée, qui affole alors la vieille France – celle qui va vite crever. C’est la mécanique placée sur du vivant de Bergson ou la dromocratie, le trinôme vitesse/fascisme/modernisme du regretté Paul Virilio. On a même un super-ordinateur ridicule façon Star Trek pour calibrer les passeurs d’examens. Car on est à l’époque de l’Alphaville de Godard, du Balthazar de Bresson, de Fantômas looké comme le cybernaute de Chapeau melon et bottes de cuir, diffusé à la même époque.

Le gendarme ce n’est pas ce que l’on croit. Et en plus Louis de Funès braille à moment donné et dénonce la chienlit, comme de Gaulle un peu plus tard, dont on ne sait s’il fut inspiré par cette prophétique, ronflante épopée comique.