Les USA à la rue (par Michael Snyder)

Alors que l’Amérique rend grâce, l’itinérance continue à établir de nouveaux records dans les principales villes du pays

Si l’économie se porte bien, pourquoi l’itinérance est-elle à des niveaux jamais vus «depuis la Grande Dépression» dans les grandes villes du pays? Si l’économie américaine se portait bien, nous nous attendrions à ce que le nombre de sans-abri diminue ou, du moins, se stabilise. Au lieu de cela, nous avons une crise nationale grandissante entre nos mains. En fait, au cours des deux dernières années, «au moins 10 villes ou municipalités de Californie, d’Oregon et de Washington»ont déclaré l’état d’urgence parce que le nombre de sans-abri augmente si rapidement.

Les choses sont particulièrement mauvaises dans le sud de la Californie, et cette année, la mission de minuit nourrira littéralement une petite armée de gens qui n’ont nulle part où dormir la nuit …

Des repas d’action de grâces seront offerts à des milliers de sans-abri et de sans-abri aujourd’hui à Skid Row et à Pasadena et Canoga Park au milieu des appels de dons et de bénévoles pour le reste de l’année. La mission de minuit servira le brunch de Thanksgiving à près de 2 500 hommes, femmes et enfants sans-abri et sans-abri, selon Georgia Berkovich, sa directrice des affaires publiques.

Globalement, la mission de minuit sert plus d’un million de repas par an, et Berkovich dit que l’itinérance n’a pas été aussi mauvaise en Californie du Sud « depuis la Grande Dépression » …

Berkovich a déclaré que le groupe sert près de 1 million de repas par an depuis 2013. « Nous n’avons pas vu de chiffres comme celui-ci depuis la Grande Dépression », a-t-elle dit.

Et bien sûr, les chiffres officiels confirment ce que Berkovich réclame. Selon un article publié plus tôt cette année , le nombre de sans-abri vivant dans le comté de Los Angeles n’a jamais été aussi élevé …

Le nombre de sans-abri à Los Angeles a bondi à un nouveau record , alors que les responsables municipaux se débattent avec une crise humanitaire de proportions remarquables pour une métropole américaine moderne. Les dirigeants municipaux ont déclaré qu’un dénombrement récent sur plusieurs nuits a révélé que 55 188 sans-abri vivaient dans une région de recensement comprenant la plus grande partie du comté de Los Angeles, en hausse de plus de 25% par rapport à l’année dernière .

Si l’économie californienne se porte bien, pourquoi cela se produit-il?

Nous voyons la même chose se produire lorsque nous regardons la côte Est. Jetez un coup d’œil à ces chiffres de New York …

Ces dernières années, le nombre de sans-abri a augmenté. Alors que les loyers ont augmenté de 18% entre 2005 et 2015, les revenus ont augmenté de 5%. Lorsque Rudy Giuliani est entré à l’Hôtel de Ville en 1994, 24 000 personnes vivaient dans des abris. Environ 31 000 personnes y vivaient lorsque Mike Bloomberg est devenu maire en 2002. Lorsque Bill de Blasio est entré à l’hôtel de ville en 2014, 51 500 l’ont fait. Le nombre de sans-abri actuellement dans les refuges est d’environ 63 000.

Pour New York, c’est le taux le plus élevé que la population des sans-abri ait connu depuis la Grande Dépression, et les dirigeants de la ville tentent de trouver une solution.

Pendant ce temps, les choses sont si mauvaises à Seattle que « 400 camps de tentes non autorisés » ont surgi …

Les prix du logement grimpent en flèche grâce à l’industrie de la technologie, mais le boom s’accompagne d’une augmentation des sans-abri marquée par 400 camps de tentes non autorisés dans les parcs, sous les ponts, sur les autoroutes et le long des trottoirs . La ville libérale essaie de comprendre ce qu’il faut faire.

Avez-vous remarqué un thème?

L’itinérance est à un niveau épidémique partout aux États-Unis, et cette crise s’aggrave de jour en jour. Certaines communautés essaient de prendre soin de leurs populations sans abri grandissantes, mais d’autres essaient simplement de les forcer à aller ailleurs. Ils le font en rendant essentiellement illégal d’être sans-abri . Dans certaines villes, c’est maintenant un crime de s’engager dans un «camping public», de «bloquer une passerelle» ou de créer toute sorte de «structure temporaire pour l’habitation humaine». Ces lois ciblent spécifiquement les sans-abri, et ils sont très cruels.

Beaucoup d’entre nous ont tendance à imaginer les sans-abri comme des hommes plus âgés, paresseux, qui ne veulent pas travailler et qui, au contraire, veulent boire ou prendre de la drogue toute la journée.

Mais la vérité est que les femmes et les enfants constituent un pourcentage important des sans-abri. En fait, le nombre d’enfants sans abri dans notre pays a augmenté d’environ 60% depuis la fin de la dernière récession.

Et il y a des milliers et des milliers d’anciens combattants sans-abri. Par exemple, un homme de 34 ans nommé Johnny qui a servi dans le Corps des Marines a récemment utilisé ses 20 derniers dollars pour acheter du carburant pour une femme qui avait manqué d’essence et s’est échouée le long de l’I-95 à Miami …

Tiré du côté de l’I-95, McClure, 27 ans, a été approché par un sans-abri nommé Johnny. Au début, elle était inquiète, mais Johnny lui a dit de retourner dans sa voiture et de verrouiller les portes pendant qu’il marchait pour obtenir son aide. Il est allé à une station d’essence à proximité, a utilisé son dernier 20 $ remplir une canette et l’a ramené pour remplir sa voiture. Reconnaissant, mais sans un dollar pour le rembourser, McClure a promis qu’elle reviendrait avec quelque chose. Dans les semaines qui ont suivi, elle est retournée sur les lieux de l’I-95 où Johnny reste avec de l’argent, des collations et des cartes-cadeaux Wawa. Chaque fois qu’elle est passée avec son petit ami, Mark D’Amico, ils en ont appris un peu plus sur l’histoire de Johnny et ont été humiliés par sa gratitude.

Décidant qu’ils voulaient faire encore plus pour Johnny, ils ont commencé une page GoFundMe pour lui et ont depuis amassé environ 250 000 $.

Il semble donc que l’histoire de Johnny connaîtra une fin heureuse, mais la vérité est que de plus en plus de gens tombent dans l’itinérance chaque jour qui passe.

Si les choses sont si mauvaises maintenant, à quel point vont-elles s’aggraver alors que l’économie commence vraiment à ralentir? Déjà, nous avons brisé le record annuel de tous les temps pour les fermetures de magasins de détail , et il nous reste encore plus d’un mois à faire. Ce qui suit est extrait d’un article de CNN intitulé « Est-ce le dernier vendredi noir? » …

Un nombre record de fermetures de magasins – 6 735 – ont déjà été annoncés cette année. Selon Fung Global Retail and Technology, un groupe de réflexion spécialisé dans la vente au détail, cela représente plus du triple du chiffre d’affaires de 2016. Et il y a eu 620 faillites dans le secteur jusqu’à présent cette année, selon BankruptcyData . com , en hausse de 31% par rapport à la même période l’année dernière. Des noms importants tels que Toys R Us, Gymboree, Payless Shoes et RadioShack ont ​​tous déposé cette année, et Sears Holdings (SHLD), qui détient à la fois les emblématiques chaînes Sears et Kmart, a averti qu’il existe un «doute substantiel» qu’il peut rester en affaires .

Malheureusement, les analystes prévoient que le nombre de fermetures de magasins pourrait atteindre 9 000 l’année prochaine.

Oui, il y a certaines régions du pays qui vont bien, mais il y en a beaucoup d’autres qui ne le sont pas.

Souvenons-nous toujours d’avoir de la compassion pour ceux qui se débattent, car un jour nous aurons peut-être besoin d’aide.

