Un critique me célèbre avec les dieux des montagnes…

Reinhold Messner Maitre des cîmes. Nicolas Bonnal Maître du cinéma.

Reinhold et Nicolas se sont lançés, corps perdu, à la poursuite l’ un du Yéti, l’ autre du Cinéma.

L’ Himalaya sera t’ elle le dernier refuge de l’ humanité ? C’ est bien l’ avis du dernier témoin des soubresauts de l’ humanité : le Yéti. Bizarrement, n’ est’ on pas en présence de ce type de témoignage avec le cinéma des grands réalisateurs contemporains tel que Nicolas Bonnal nous le décrit dans ses livres.

Tantons de comprendre la démarche de Reinhold. Ecoutons ses explications : « Le Yeti du mythe à la réalité » une enquête passionnante et une aventure hors limite menées par un montagnard rustique. L’ Italien, attaché à son territoire natal, vit depuis dans un petit château qu’ il a retapé, en montagne, dans son Tyrol natal. Il crée aussi des musées. En politique, la marge de progression de Reinhold est par contre immense. Contrairement au Cercle des Poètes Réapparus, bras armé de l’ Internationale Bonnaliste, Reinhold y croit encore.

« C’est un soir de juillet 1986, au crépuscule, dans une vallée perdue de l’Himalaya, que Reinhold Messner croise pour la première fois une créature effrayante qui lui rappelle les récits colportés par les Sherpas sur le Yeti. Cette furtive rencontre marque le début d’une aventure qui durera plus de dix années au cours desquelles Reinhold Messner, aimanté par le mythe qui entoure la mystérieuse créature, traquera celle-ci dans tout l’Himalaya. Du Népal au Bhoutan, du Ladakh au Baltistan, du Tibet oriental au nord de l’Inde, Reinhold Messner sillonne les régions les plus reculées, visite les monastères les plus retirés et mène auprès des peuplades montagnardes une véritable enquête policière et scientifique pour tenter de démêler le mythe de la réalité. Le Yeti, cet abominable homme des neiges popularisé par Tintin en Occident est-il un immense singe, une sorte de King-Kong tibétain, un hominien encore inconnu de la classification zoologique ou encore un ours ? »

Avant Reinhold, les sherpas passaient pour de joyeux olibrius (le mot a été réactualisé par Molière) ! Le Yeti ? Une plaisanterie. Mais voilà, Reinhold est le premier alpiniste sorti vivant de la conquête des quatorze 8 000 de la planète. Reinhold est le premier à avoir gravi un 8 000 sans oxygéne. Le premier en hivernale. Le premier en solo : l’ Everest qui plus est. Si Reinhold Messner enquête sur le Yeti, l’ énigme sera inévitablement déchiffrée. Culture et froide lucidité font le meilleur ménage. A l’ écoute du Sherpa, Reinhold comprend tout. Animal mythique, le Yéti est de notre monde. Dernier miroir humain himalayen. Le Yeti, ours bleu de l’ Himalaya compterait quelques rarissimes spécimens.

Reinhold a payé très cher ses expéditions himalayennes. Son frère au Nanga Parbat en 1978, ses doigts de pieds, de nombreux amis. Des controverses pénibles dûes à des avis tranchés. (!!!!! ). Sa survie dans l’ effroyable expédition du Nanga Parbat 78 dépasse l’ Odyssée. Aussi froide est sa détermination que salée l’ addition. Il a pris cher. Mais sans appel est son verdict. Reinhold a croisé et vu le Yéti. Reinhold a entendu de nombreux villageois et Sherpas. Pour eux aucun doute, les vieilles légendes ne mentent pas. Le Yeti, celui que les minables ont baptisé l’ abominable homme des neiges, c’ est l’ ours bleu de l’ Himalaya, une espèce cousine de 40 000 de l’ ours blanc arctique. Et qui aurait élu domicile loin des hommes – on la comprend – sur les sommets de l’ Himalaya.

Exceptionnelle est la démarche de Reinhold Messner. L’ homme faisait parfois demi-tour à une encablure du sommet. Préférant renoncer, mécontent de l’ esthétique de son ascension. Reinhold ne plantait jamais de drapeau au sommet trouvant cette pratique de mauvais goût. Et probablement par délicatesse envers le Yeti.

Ecoutons altiérement les paroles du Maîtres des Cîmes.

« Ceux qui montent sur l’ Everest aujourd’hui sont des touristes.Vous grimpez sur une piste balisée entre deux cordes sur lesquelles vous pouvez vous tenir et les sherpas ont installé des échelles au-dessus de toutes les crevasses. Je vous fais le pari qu’un chien sera bientôt capable d’aller tout en haut de l’Everest. «

» Qui cesse d’ expérimenter, stagne. Qui répéte une expérience de seconde main, consomme. On cherche toujours à nous dissuader d’ être nous même. »

» Rien de plus dérisoire que de chercher l’ utilité de chaque chose, de chaque acte. »

« Je prévois toujours une marge d’ erreur, les stratégies qui ignorent l’ erreur sont inhumaines. »

« La liberté individuelle ne grandit pas quand on exige davantage des autres, mais quand on exige plus de soi-même. »

« Je respecte les lois de la nature. Je n’ ai jamais eu l’ impression d’ être plus fort que la montagne, même au sommet. »

Suivons maintenant, Nicolas Bonnal, Maître du Cinéma lançé à la poursuite des énigmes du septième art.

Son ouvrage sur Jean Jacques Annaud, un cinéaste sans frontière éclairera notre démarche.

Ainsi est présenté l’ ouvrage par l’ éditeur Michel de Maule :

Jean-Jacques Annaud s’est imposé comme le plus international de nos cinéastes. Son premier film La Victoire en chantant, primé aux Oscars, qui fait la satire de la vie coloniale pendant la première guerre mondiale, lui ouvre les portes d’Hollywood et va lui permettre d’accomplir ses projets les plus ambitieux comme La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose ou L’Ours. Ce sont aujourd’hui Les Portes de Stalingrad qui s’ouvrent, après celles des monastères mystérieux, grâce à ce cinéaste historien et géographe, qui nous a menés au bout du monde, du Tibet en Afrique en passant par les Rocheuses. Annaud a réussi à articuler la complexe relation entre les grands budgets et un message humaniste. Ses héros modestes sont invités à dépasser, dans un univers de symboles et d’archétypes, leurs propres limites. Et c’est leur confrontation avec le monde, un monde pluriel et ouvert, qui détermine leur maturation. Cette étude comprend une approche de sa vie, de ses idéaux, de sa vision du cinéma. Nourrie d’entretiens avec Annaud et ses proches, elle permet de définir enfin ce cinéma périphérique et populaire qui a su s’imposer en dépit nombreuses polémiques.

Notre inculture cinématographique devait trouver un palliatif. Par chance, nous fûmes sollicités par Stanley Scott-Ring. Connu des seuls initiés cinématographiquement éclairés, Stanley Scott-Ring a débuté sa lointaine carrière comme assistant parlementaire de Ferdinand Lop. Il est parvenu a échapper aux récents procés staliniens à effets rétro-actifs sur ces emplois. Passé par le Minotaure et l’ Idiot International, il a lui aussi décidé, convaincu par l’ arrivée de l’ Ours bleu du Tibet dans nos rangs de rejoindre Le Cercle des Poètes Réapparus, bras armé de L’ Internationale Bonnaliste. Ecoutons avant la docte analyse de Stanley Scoot-Ring, les sages et simples conseils qu’ il nous prodigue : « Tout étudiant en cinéma, en communication, en design avancé devrait lire les ouvrages de Nicolas Bonnal sur le cinéma, sur Tolkien, sur la vie contemporaine. Ils sont pour la progression narrative du discours et pour les techniques cinématographiques pareils aux leçons de choses des écoles de notre enfance. Ils sont également une mine technique sans pareil. C’ est véritablement, une nouvelle grammaire, un nouveau lexique, une nouvelle géométrie, une nouvelle approche mathèmatique et émotionnelle. Quand on connaît le coût des études aujourd’ hui, ces ouvrages devraient peupler les bibliothèques de tout etudiant malin. Par ailleurs, il est plus que probable que les livres de Nicolas Bonnal, sur le cinéma, sur Tolkien, sur Internet doivent servir d’ architecture à une multitude d’ écrits d’ auteurs qui doivent prendre bien soin de ne pas citer leur source d’ inspiration ».

Plus loin encore, Stanley Scott-Ring :

« Découvrir Jean Jacques Annaud, c’ est découvrir la science de la construction d’ une équipe, la science de la constitution d’ un team technique et artistique, la science de la sortie systèmatique des sentiers battus et rebattus du cinéma. »

Il y a chez Jean Jacques Annaud un travail qui tient du sens paroxystique de l’ équipe. Ce sont des personnalités exceptionnelles réunies dans une opération de tous les dangers. La réalisation d’ un film.

On croise des scénaristes remarquables. Des gens au parcours hallucinant comme Alain Goddard passant allégrement du cinéma à la direction d’ Havas. Ecoutons le un instant :« C’ est le train accidenté qui fait vendre, pas le train qui arrive à l’ heure ». Ou comme Gérard Brach capable de supporter l’ ego surdimensionné d’ écrivain et d’ écrire le scénario en tous points parfait de « L’ Amant » à partir d’ un roman hyper complexe.

Citons directement Nicolas Bonnal : « Quand on sait que Noelle Boisson- la monteuse attitrée de Jean Jaques – disposait de quatre-vingt dix heures d’ images pour l’ Ours, on conçoit son rôle de juge suprême ; et aussi son travail. »



Comment y voir clair dans une telle orgie d’ images ? Pour Stanley Scott-Ring, le mystère est là.

Quelques lignes plus tôt, Nicolas nous avait éclairés sur les rapports de l’ écrit et de l’ image en mouvement chers à Roland Barthes : « Noelle est une lectrice de Mircea Elliade. »

Sous la plume de Nicolas encore sur Noelle Boisson : « Kubrick expliquait à Michel Ciment que le montage était le véritable apanage du cinéma ; la photographie, l’ image, l’ histoire, la musique, viennent d’ ailleurs ; seul le montage est purement cinématographique. Du story board souvent vilipendé mais vieux pourtant comme le cinéma, Noelle a une vision positive mais pas exclusive : il sert de guide, de repérage.

Noelle ne regrette pas le bon vieux temps de la moviola. Pour elle l’ ordinateur est un engin ludique qui donne une nouvelle liberté à l’ imaginaire. Le son aussi a beaucoup progressé ; elle compare ces évolutions du passage du clavecin au piano ».

Demandons à notre phénakistiscope chroniqueur, Stanley Scott-Ring, ses éclairages sur « Sept ans au Tibet ». Nicolas opte pour une histoire de famille. Nicolas pense que Stanley Kubrick tourne toujours le même film et que Jean Jacques Annaud raconte une saga familiale. Même si ca échappe au spectateur lambda. Stanley Scott-Ring n’ est pas loin de partager le même avis. « Derriére les paysages fabuleux hors sol, Sept ans au Tibet, c’ est une histoire d’ homme. Un drame familial exacerbé par le temps et l’ espace. L’ histoire et la géographie ».

Ecoutons enfin Jean Jacques Annaud lui-même :

«J’ ai adoré la population vietnamienne et j’ avais éte bouleversé par la dignité de ce peuple ».

« J’ ai toujours essayé de conserver un certain apolitisme personnel. Ici, je ne peux pas nier que je prenne position et que les Tibétains en sont enchantés. »

« Sur le tournage, il y avait des gens qui possédaient des bien matériels gigantesques et qui arrivaient très angoissés. Et, j’ avais une centaine de Tibétains qui n’ avaient rien sauf un moulin à prières ou un rosaire, et un sourire. La hiérarchie des valeurs, chez eux, est inversée ».

« Quand on est arrivé au sommet, il n’ y a plus qu’ à redescendre. C’ est d’ ailleurs ce qui a poussé Brad Pitt à venir me demander le rôle. On s’ aperçoit de la vanité du succès quand il n’ est orienté que vers les autres : si on gravit une montagne uniquement pour obtenir une médaille, et dire uniquement à autrui qu’ on l’ a fait, ce n’ est pas un sentiment très noble. »

« Ca ne me plait pas que les gens se ressemblent tous et pensent tous pareil ».

Avec par ordre d’ apparition à l’ écran Reinhold Messner, Nicolas Bonnal, le Yéti, Jean Jacques Annaud, Stanley Scott-Ring.

Stanley Scott-Ring était dans la confidence. Le 6 Décembre, jour de la Saint Nicolas, le Yeti, l’ Ours bleu du Tibet rejoindra le Cercle des poètes réapparus, bras armé de l’ Internationale Bonnaliste. Pas peu fière de compter dans ses rangs le dernier témoin des soubresauts de l’ humanité, l’ Ours bleu de l’ Himalaya, le Yeti.

