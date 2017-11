Comment on fabrique ça…

Nous sommes bien placés en France pour savoir que l’Etat néolibéral-socialo-sociétal-féministe-militaro-américanisé détruit nos nations, leurs libertés, leurs traditions, et remplace leurs peuples. La farce catalane comme la farce européenne, écossaise ou autre montre que cet Etat mondialiste-nihiliste en est arrivé à se dévorer lui-même… la fiction de l’Etat-nation est, à présent, terminée et en bon libertarien je dirai que l’Etat postmoderne dévore la nation, comme il a dévoré l’économie, la vie de l’esprit et la liberté. Toutes les prédictions de Tocqueville sont accomplies et « on a fait des chrétiens que nous sommes des turcs » de bas-empire.

