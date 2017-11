Les maîtres carrés (extrait)

Vrai chapitre cette fois : qu’est-ce que l’asinellisme ?

Nous sommes sur les grands boulevards, et il y a plein d’italiens. Il fait un temps de chien, avec de la nuit et des braillards.

Varions les rimes en Er, lecteur, du nom de cet illustre, de toi seul méconnu, personnage de la république de Platon : qu’allait-il faire de Horbiger ? Qu’allait-il faire dans cette galère ? Qu’allait-il faire dans ces panzers ? Qu’allait-il faire dans ce bunker ? Qu’allait-il faire dans ce Läger ? Ou qu’allait-il encore faire en cet Enfer, dans ces affaires, ou dans cette aire scolaire ?

C’est ce qui est donc arrivé à notre pauvre Silvain, enfermé dans l’école des cours particuliers avec ses joyeux cours. Nous devons retrouver Silvain, mais il est loin, dans le sud de cette Hexagonie. Il n’a pas plus été en contact avec Maubert au cours de l’enlèvement de ce dernier parqué par Pastrami – ou Panzani ? – dans son petit camp sexuel, modèle Geschlecht – et privé de messages. C’est donc Anne-Huberte qui de son cap Misène a asséné 124 SMS horaires – record d’Europe – pour s’occuper de Silvain captif de son horreur pour les horaires mais fasciné par une nouvelle philosophie transcendantale et occidentale, l’asinellisme.

Silvain est donc au sud, dans une principauté d’opérette dorée, un des pôles du Richistan, toute pleines d’argents immobilier et d’argents de police, planétarium des ultra-riches, les nouveaux dieux du monde mort.

L’argent mouvement autonome du non-vivant. L’argent mouvement autonome du non-vivant.

Les petits Gavnuks qui ont tous revêtus des casques de martiens, de Varègues et de Templiers sont alléchés à l’idée de retrouver Silvain qui sait plein de choses. Mais tout le monde bute sur ce mot : asinellisme, comme moi lecteur, qui ne sait que t’en dire.

Anne-Huberte n’en sait pas plus. Qu’est-ce que l’asinellisme, nous demandons-nous tous.

– C’est vrai quoi, tudieu, qu’est-ce que l’asinellisme ?

– C’est ce qui retient Silvain pour l’instant prisonnier dans la principauté.

– Cela on le sait, mais conceptuellement…

– Con quoi ?

– L’asinellisme est une science exceptionnelle réservée aux riches et aux idiots.

– Qui a dit ça ?

– C’est moi, Superscemo !

(…)

– Sono la piu bella. Sono la piu ricca.

– Benissimo, Asinella.

– La mia nonna ha speso tanti soldi per me. E la piu ricca delle nonne.

– Benissimo, Asinella.

– Sono anche la piu Bella della classe. Quest’inverno, ci andiamo a Megeve dove la mia nonna ha comprato un palazzo nuovo. Abbiamo quindici palazzi in Monte Carlo e dodici in Londra.

– Benissimo, Asinella.

– Sono la piu bella, sono la piu ricca. Quest’anno ho lasciato tutti i miei fidanzati. Troppo poveri, troppo brutti, troppo cattivi.

– Bon, au travail, bourrique.

– Ooooh, Silvain, t’es pas gentil.

Après cette ouverture que n’eût pas reniée Rameau, dont comme toi, lecteur, je n’ai plus de nouvelles depuis longtemps, ce dont je me repens, après cette ouverture dis-je, la leçon commença. Nous nous faisions le plus discrets possibles, quoique notre présence ne parût pas gêner la bougresse. Et ce fut un plaisir, prélude et non plus ouverture cette fois à la conférence grande.

– Deux et deux, Asinella ?

– ???

– Des deux et des deux ?

Un jury de blondes l’assistait par visioconférence. Le suspense régnait dans l’atmosphère, une harmonie sphérique comme n’en n’eût pas rêvé Pythagore. Nous restions pantois.

– C’est le crépuscule des deux…

– Asinella, combien de sous a ta nonna ?

– Je ne sais pas. Sono la piu ricca.

– Si elle avait deux milliards d’horions, combien cela ferait avec deux milliards d’horions de plus ?

– Quatre. Je ne sais compter qu’en millions. Sono la piu ricca.

Tout le monde acclama la réponse de la petite bergère de l’ultralibéralisme finissant qui savait compter en milliards, et pas en unités, comme tout cerveau sensé. Seules les blondes, à leur tête Kitzer, présidente de leur Blonde Academy, demandèrent que Silvain lui laissât une autre chance…

A suivre…