Michael Snyder et le Kali-Yuga américain (suite et pas faim)

Semaine après semaine, Michael Snyder nous révèle la gravité de la crise américaine, qui s’apparente à un écroulement nié par les médias et leurs autorités. Candidat républicain aux prochaines élections dans l’Idaho, Michael gère un des blogs perso les plus commentés au monde, et nous explique comment on sera passé de la civilisation des peaux-rouges à cet affreux complexe crépusculaire…

Il était une fois les États-Unis qui avaient la classe moyenne la plus grande et la plus dynamique de l’histoire du monde, mais maintenant la classe moyenne est progressivement érodée. La classe moyenne est devenue une minorité de la population pour la première fois en 2015, et j’ai récemment écrit une nouvelle enquête qui a montré que 78 pour cent de tous les travailleurs à temps plein aux États-Unis vivent au moins une partie du salaire. temps. Mais la plupart des gens veulent toujours vivre le rêve américain, et ils s’endettent donc énormément dans une tentative désespérée de vivre ce genre de vie.

Selon la Réserve fédérale, le ménage américain moyen est maintenant endetté de 137 063 $ , soit plus du double du revenu médian des ménages …

Pourtant, le US Census Bureau rapporte que le revenu médian des ménages était seulement 59 039 $ l’année dernière, ce qui suggère que de nombreux Américains vivent au- dessus de leurs moyens.

En tant que nation, nous nous endettons complètement et complètement. Les consommateurs américains sont maintenant près de 13 billions de dollars de dettes dans l’ensemble, et beaucoup vont littéralement passer le reste de leur vie à effectuer des paiements de la dette.

Au cours des deux dernières décennies, le coût de la vie a augmenté beaucoup plus rapidement que les chèques de paye, ce qui a mis énormément de pression financière sur les familles qui travaillent dur. On nous dit que nous sommes dans un «environnement de faible inflation», mais ce n’est tout simplement pas vrai du tout…

Les dépenses médicales ont augmenté de 57% depuis 2003, tandis que les coûts des aliments et du logement ont grimpé de 36% et de 32%, respectivement. Ces dépenses de base explosives pourraient creuser l’écart d’inégalité en Amérique, comme un quart des Américains font moins de 10 $ l’heure.

La maîtrise de nos coûts de santé est l’une des choses les plus importantes que nous devons faire. Comme je l’ai dit l’autre jour , certaines familles ont vu leurs primes d’assurance-maladie plus que tripler depuis l’adoption d’Obamacare.

Alors que le coût de la vie continue d’augmenter, un nombre croissant de jeunes découvrent que la seule façon de joindre les deux bouts est de vivre avec leurs parents. Par conséquent, le pourcentage d’adultes de 26 à 34 ans vivant à la maison a continué d’augmenter même après la fin de la dernière récession …

La part des aînés de la génération Y qui vivent avec des membres de leur famille ne cesse d’augmenter, ce qui souligne les obstacles persistants auxquels font face les Américains qui sont entrés sur le marché du travail pendant et après la Grande Récession.

Environ 20% des adultes âgés de 26 à 34 ans vivent avec leurs parents ou d’autres membres de la famille, un chiffre qui a grimpé régulièrement au cours de la dernière décennie et 17% en 2012, selon une analyse des données du Census Bureau de Trulia. cabinet de recherche.

Un nombre stupéfiant de 59,8% des jeunes membres de la génération Y (18 à 25 ans) vivent maintenant avec des proches, et dans l’ensemble, 38,4% de tous les membres de la génération Y vivent actuellement avec leur famille.

Si tant de jeunes sont incapables de vivre le rêve américain, à quoi ressemblera l’avenir de cette nation?

Les consommateurs ne sont pas les seuls à avoir du mal à joindre les deux bouts. La dette des entreprises a doublé depuis la dernière crise financière, et elle atteint maintenant un niveau record de 8,7 trillions de dollars …

Alimenté par la faiblesse des taux d’intérêt et l’appétit des investisseurs, l’endettement des entreprises non financières a rapidement progressé pour atteindre 8,7 billions de dollars, soit plus de 45% du PIB , selon David Ader, stratège macro chez Informa Financial Intelligence.

Selon la Réserve fédérale, l’encours de la dette non financière des sociétés a augmenté de 1 billion de dollars en deux ans.

« Tout va bien jusqu’à ce que ce ne soit pas », a déclaré Ader. « Nous n’avons pas besoin de nous inquiéter à ce sujet jusqu’à ce que nous soyons dans un ralentissement et que les profits diminuent. »

Et n’oublions pas la dette du gouvernement. Les gouvernements étatiques et locaux dans tout le pays ont accumulé des montants record de dette, et la dette du gouvernement fédéral a approximativement doublé au cours de la dernière décennie.

Mais le fait que nous soyons maintenant une dette de 20 billions de dollars en tant que nation ne dit pas toute l’histoire. Selon Larry Kotlikoff, professeur à l’Université de Boston, le gouvernement fédéral fait face à un déficit budgétaire de 210.000 milliards de dollars au cours des 75 prochaines années …

Nous avons toutes ces dettes non officielles qui sont massives par rapport à la dette officielle. Nous nous concentrons uniquement sur la dette officielle, alors nous essayons d’équilibrer les mauvais livres …

Si vous additionnez toutes les promesses qui ont été faites pour les obligations de dépenses, y compris les dépenses de défense, et que vous soustrayez toutes les taxes que nous prévoyons percevoir, la différence est de 210 billions de dollars. C’est l’écart financier. C’est notre véritable endettement.

Nous étions la nation la plus riche et la plus prospère de l’histoire de la planète, mais cela n’a jamais été bon pour nous.

Nous avons toujours voulu en avoir plus, et nous avons donc connu la plus grande frénésie de dette de l’histoire de l’humanité.

Maintenant, le jour du règlement de comptes se rapproche, et ceux qui croient que nous pouvons échapper aux conséquences de nos actions sont extrêmement délirants…