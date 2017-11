Nicolas Bonnal en italien ce matin chez ses amis de comedonchisciotte.org (avec Baudelaire et la conspiration géographique)

https://comedonchisciotte.org/baudelaire-e-la-cospirazione-geografica/

Leggiamo I Fiori di Baudelaire meglio di come l’abbiamo fatto a scuola. Ecco ciò che offre:

La vecchia Parigi non esiste più (la forma di una città

Ahimé, cambia più velocemente del cuore di un mortale!)…

Siamo intorno al 1850, all’inizio della trasformazione haussmanniana di Parigi. Baudelaire coglie qui l’essenza del potere proto-fascista bonapartista così ben descritto da alcuni suoi contemporanei come Maurice Joly o Karl Marx nel diciotto Brumaio. Questa società sperimentale si è estesa ovunque. È la società dello spettacolo di Guy Debord, quella in cui lo Stato profondo e le oligarchie si mischiano, in particolare nel nostro «ambiente ». E’ ciò che chiamo cospirazione geografica.

La cospirazione geografica è la più grave di tutte. Non si pensa mai abbastanza a quanto sia terrificante. L’ho ricordato nel mio romanzo I territori protocollari. Accompagna la sotto-cultura televisiva moderna e ha creato nell’ordine:

Le periferie moderne e le nuove città per isolare i poveri.

I ghetti etnici per isolare i migranti.

La proliferazione cancerosa dei supermercati poi dei centri commerciali. In Francia le responsabilità del gaullismo sono immense.

La mostruosa espansione delle periferie ricoperte d’immondizia commerciale o «grandi complessi» scientificamente progettati.

La tirannia americana e nazista della macchina per tutti; le autostrade naziste cancellano e ricoprono lo spazio millenario e rurale del mondo.

La separazione spaziale, che pone fine al trend rivoluzionario o ribelle degli uomini moderni post 1789.

La decadenza e dissoluzione delle vecchie città (pensate a Auxerre) a vantaggio delle zone periurbane, sempre più mostruose.

La cretinizzazione del pubblico e la sua deformazione fisica (il dottor Plantey nelle sue conferenze parla di passaggio morfologico): questo neo-plancton passa in macchina la metà del suo tempo ad ascoltare la radio.

Fine della conversazione: Daniel Boorstyn spiega in The Americans che negli anni Cinquanta il traffico diventa il tema centrale di conversazione a Los Angeles.

In Slate.fr, un ispirato Franck Gintrand denuncia l’orrore dell’assetto urbano in Francia. E attacca coraggiosamente la nozione vuota et imbrogliona della smart city, la distruzione dei centri cittadini e delle medie città, le responsabilità criminali della nostra amministrazione.