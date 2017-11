Comment le migrant remplace le Christ

Dans la « nouvelle église », le pauvre, et surtout le migrant, a remplacé le Christ, et la prédication moralisante et socialisante l’annonce de l’Evangile. Chronique d’Antonio Socci (27/11/2017)

Le cas de l’école sicilienne, où les images de la Sainte Vierge et de Jésus-Christ ont été retirées – et la prière du matin annulée – au nom de la laïcité de l’école a fait grand bruit. C’est la loi.

Toutefois, pour la même raison, tous les endoctrinements idéologiques de quelque nature qu’ils soient, qui existent malheureusement, devraient être interdits à l’école publique.

Et puis, si la liberté de l’éducation était véritablement reconnue, ces problèmes ne se poseraient pas: dans un pays où il y a différentes propositions éducatives, chacun peut choisir l’école qu’il préfère (même celle qui a la prière du matin).

Mais cette liberté n’existe pas en Italie. Et on peut parier que l’épisode sicilien n’est que le hors-d’oeuvre des polémiques relatives au prochain Noël, qui éclatent régulièrement chaque année pour la crèche, pour la messe de Noël et ainsi de suite.

Faire ou ne pas faire la crèche? Rappeler la naissance de Jésus à Bethléem offense-t-il quelqu’un?

Pourquoi y a-t-il quinze jours de vacances à l’école? La crèche dans les lieux publics est-elle une représentation religieuse ou, surtout, une référence culturelle à nos racines chrétiennes communes?

UN ÉVÉNEMENT ÉNORME

—–

Avant de répondre à ces questions, il faut signaler quelque chose que personne n’a encore remarqué. Un événement d’une portée énorme se produit dans l’Église: c’est d’abord là – et non pas dans les écoles – que Jésus-Christ est progressivement effacé ou mis à l’arrière-plan.

Un jour, le 15 novembre 2015, Bergoglio alla jusqu’à dire que pour se sauver, il n’est pas important que « tu sois allé à la messe », mais que tu te sois occupé des pauvres « parce que la pauvreté est au centre de l’Evangile ».

Donc, l’action sociale est plus importante que le sacrifice du Christ et que l’Eucharistie: il s’ensuit que les exemples à suivre sont des syndicalistes comme Landini ou Camusso, et non Sainte Thérèse de Lisieux qui a vécu cloîtrée.

Il y a quelques jours, Bergoglio affirmait que dans les pauvres il y a la « force salvifique », ils « ouvrent la voie au ciel, ils sont notre passeport pour le Paradis » (cf. w2.vatican.va).

C’est le glissement vers la Théologie de la Libération, solennellement rejetée par l’Eglise.

Au contraire, l’Église a toujours prêché que « le Christ est l’unique Sauveur » (Jean-Paul II) et – comme le disait saint Pierre – « Il n’ y a pas d’autre salut; en fait, il n’ y a pas d’autre nom donné aux hommes sous le ciel dans lequel il est établi que nous pouvons être sauvés » (Actes 4:12).

OU CARRON OU SAINT FRANÇOIS

——

Un qui a parfaitement interprété le nouveau verbe bergoglien, c’est l’actuel leader de Communion et Libération, Julian Carron, qui, jetant aux orties l’enseignement de Don Giussani [le fondateur de C&L] (et aussi C&L, désormais réduite au strict minimum), a lancé pour Noël 2017 un « tract » sur lequel il n’y a plus d’enfant Jésus, mais un camp de réfugiés.