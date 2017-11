Dimitri Orlov et les cinq marques de l’effondrement US (via lesakerfrancophone.fr, kak vsegda)

Notre collapsologue préféré remet sur le métier son ouvrage (vous savez, le chaos debout américain !).

Pour évaluer la réponse internationale à l’effondrement mental de l’Amérique, il est utile de parcourir les cinq étapes de l’effondrement.

Sur le plan financier, la plupart des plus grands partenaires commerciaux du monde travaillent avec diligence pour se libérer de leur dépendance au dollar américain et se protéger contre les poursuites judiciaires extraterritoriales américaines ;

Sur le plan politique, de nombreux pays, y compris d’anciens alliés comme la Turquie et l’Arabie saoudite, ont compris que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable qui peut garantir leur sécurité et ils tentent de se débrouiller seuls ;

Commercialement, les États-Unis ne font plus grand-chose. Le reste du monde est heureux de laisser Walmart et Amazon aspirer le sang financier restant du consommateur américain alors que les tentatives américaines de tenir le monde en otage en faisant payer la « propriété intellectuelle » américaine ont largement échoué ;

Socialement, les États-Unis ne sont plus un melting-pot ; le rêve américain est maintenant souvent considéré comme un cauchemar de dégénérescence, de dépendance et de décadence. Peu de gens qui ont le choix choisissent de s’intégrer dans ce qui reste de la société américaine, de plus en plus divisée contre elle-même selon des lignes politiques, régionales, raciales, ethniques et religieuses ;

Sur le plan culturel, les États-Unis réussissent toujours à exporter une bonne partie de la culture pop en faisant appel sans relâche au plus petit dénominateur commun. Mais dans de nombreuses parties du monde, l’influence de la culture pop internationale sur la culture locale actuelle, observable dans la façon dont les gens ont des relations les uns aux autres, est de plus en plus insignifiante. Les adultes ne sont pas particulièrement faciles à corrompre par divers shows américains qui ne sont plus que des caprices. Son effet sur les enfants, en particulier, à travers les dessins animés et les films (et en particulier les plus violents), la musique pop et les jeux vidéo, est un peu plus inquiétant, mais c’est généralement considéré comme une distraction plutôt qu’un danger réel.

Mais il y a un mais (no, en russe) : les Américains sont très crétins.

Il me semble qu’à l’heure actuelle, une grande partie de la population des États-Unis est dans un état d’effondrement mental, ce qui la rend non imputable. Laissant de côté la question de savoir si elle serait théoriquement capable d’apporter un changement positif à son comportement (la plupart des gens ne le sont pas), la majorité des Américains ne peuvent être convaincus par des faits simples.

Par exemple :

La majorité des Américains est incapable de comprendre l’idée que posséder une arme à feu est un prélude à un homicide. La majorité des décès par balle résulte de négligences, d’accidents, de colère ou d’erreur, et non d’efforts de prévention du crime ou d’autodéfense, alors que la présence d’armes à feu augmente la létalité des crimes. Mais peu importe la preuve, la plupart des Américains vous diront que posséder un fusil leur donne un « plus fort » sentiment de sécurité. Beaucoup d’entre eux ne peuvent même pas être détournés de l’idée fausse qu’ils peuvent utiliser des armes légères pour résister à la tyrannie d’un gouvernement armé de drones Predator, de chars, de mortiers, de roquettes et d’hélicoptères d’attaque ;

La majorité des Américains est incapable d’accepter l’idée que les États-Unis ne sont pas une démocratie, peu importe qui est président. Vous pouvez énoncer cela de différentes façons, en montrant que les préférences du public n’ont aucune corrélation avec les politiques publiques, et pourtant, ils persisteront dans l’illusion qu’ils peuvent changer les choses pour le mieux… en votant ;

La majorité des Américains est incapable d’accepter l’idée que leur industrie de défense nationale représente une très grande menace pour la sécurité nationale, à de nombreux points de vue. Cela hâte l’approche de la faillite nationale ; cela enhardit ses adversaires par le biais des imprudences commises dans tous les conflits récents ; cela crée une classe d’individus brutalisés et psychologiquement endommagés qui terrorisent la population locale ; et cela peut aussi accidentellement déclencher un holocauste nucléaire. Mais la grande majorité des Américains n’écoutera pas de tels arguments et insistera sur le fait que leur complexe militaro-industriel, hypertrophié mais inefficace, les « défend »… De qui ? Des Canadiens ?

Dimitri conclue tristement :

« Heureusement, un pays peuplé de personnes non imputables n’est la plupart du temps qu’une menace pour lui-même. Cependant, il y a le danger qu’un président non imputable entouré de généraux irresponsables fasse quelque chose d’horrible au monde entier. Ici, nous ne pouvons qu’espérer le meilleur. »

Qui survivra verra !