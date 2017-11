La phrase du soir

Du regretté cardinal Giacomo Biffi :

« Le grand danger du christianisme de notre temps, c’est celui d’être peu à peu réduit, peut-être à cause du souci généreux d’être d’accord avec tout le monde, à un ensemble d’engagements humanitaires et à l’exaltation de valeurs qui sont ‘commercialisables’ y compris sur les marchés mondains ».

Je répète que les musulmans soufis traditionnels comme Frithjof Schuon et Titus Burckhardt ont régulièrement pilonné la dérive humanitaire et tiers-mondiste de l’Eglise romaine dès les années soixante. Quelques mots de Schuon :

L’humanitarisme philosophique sous-estime l’âme immortelle par le fait même qu’il surestime l’animal humain; il oblige quelque peu à noircir les saints pour mieux pouvoir blanchir les criminels, car l’un ne semble pas pouvoir aller sans l’autre. Il en résulte l’oppression des contemplatifs dès leur tendre enfance : au nom de l’égalitarisme humanitaire, des vocations sont broyées, des génies dilapidés par l’école en particulier et par la mondanité officielle en général ; tout élément spirituel est banni de la vie professionnelle et publique, ce qui revient à enlever à la vie une bonne partie de son contenu et à condamner la religion à la mort lente. Le nivellement moderne, «démocratique» si l’on veut, est aux antipodes de l’égalité théocratique des religions monothéistes, car il se fonde, non sur le théomorphisme de l’homme, mais sur son animalité et sa révolte.

(Castes et races, p.20)