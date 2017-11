Quand le patriarcat byzantin dénonce le foutoir de gueule romain… Et quand le corbeau dévore la colombe…

Le dimanche 6 mars 2016, le « pape » François a mentionné l’acte terroriste au Yémen durant lequel quatre religieuses et plusieurs autres personnes ont été tuées. Il a également utilisé cette occasion pour encouragerencore davantage l’Europe à accueillir ceux que l’on appelle les “réfugiés”.

Citation: “Je prie pour eux et pour les autres personnes tuées au cours de cette attaque…”

Réponse: François était obligé de s’opposer radicalement à ce système maléfique qui est la cause de l’islamisation de l’Europe. Au lieu de cela, il utilise cette attaque terroriste afin de promouvoir l’islamisation, et manipule ainsi les gens. Sa prière est donc la prière d’un hypocrite.

Citation: “Ces personnes sont victimes de l’attaque de ceux qui les ont tuées et de l’indifférence, de cette mondialisation de l’indifférence, qui ne s’en soucie pas.”

Réponse: François n’est pas indifférent; il se soucie bien trop de mettre en application la mondialisation du Nouvel Ordre Mondial (NOM) en Europe, notamment à travers l’islamisation.

Quote: Il a approuvé le projet de « Corridors humanitaires » pour les réfugiés.

Réponse: La promotion de ces soi-disant corridors humanitaires par François, constitue une manœuvre et un autre crime. Les nations européennes offrent une résistance à l’islamisation conduisant à leur autodestruction. Ces prétendus corridors visent à paralyser leur auto-défense.

Quote: “Ce projet pilote, lancé récemment en Italie, allie solidarité et sécurité…”

Réponse: Il n’y a pas de menace pour les immigrants en Europe; au contraire, ce sont les immigrés qui constituent une menace pour l’Europe. C’est un paradoxe et de la manipulation de dire que les couloirs humanitaires « allient solidarité et sécurité ». Ces couloirs sont destinés à accélérer les déplacements des islamistes à travers l’Europe. François abuse du pouvoir papal afin d’atteindre l’autodestruction de l’Église et de l’Europe.

+ Méthode OSBMr + Timothée OSBMr

Evêques secrétaires du Patriarcat Catholique Byzantin

Le 9 mars 2016.