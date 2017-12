Frithjof Schuon et le progrès moderne

A la lumière de cette sagesse élémentaire, un progrès conditionné par l’indifférence spirituelle et l’idolâtrie du bien-être pris pour une fin en soi, ne saurait constituer un avantage réel, c’est-à-dire proportionné à notre nature totale et à notre noyau immortel ; cela est trop évident, mais on n’en va pas moins jusqu’à prétendre, dans les milieux les plus « croyants », que le progrès technique est un bien incontestable, qu’il est donc une bénédiction du point de vue même de la foi. En réalité, la civilisation moderne donne pour prendre ; elle donne le monde, mais enlève Dieu ; et c’est ce qui compromet même son don du monde.

