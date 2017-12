La Hyre et la France sacrée

De Gaulle disait qu’un pays qui avait 258 variétés de fromages était ingouvernable. Il s’est trompé.

Les étrangers aiment la France pour ses traditions, sa culture, sa civilisation même qui sont l’affinage patient de la pâte riche et molle de la nation

par ces maîtres fromagers qu’étaient nos rois de France.

Pour un républicain qui ne fait pas de différence entre le vote d’un breton et celui d’un limousin ou d’un champenois, ce n’est guère étonnant, l’uniformité

et l’uniformisation de la « chose » publique ne peut souffrir une telle diversité dans un si petit espace.

Parfois au sein d’une même région vous faîtes quelques kilomètres et vous êtes face à une nouvelle architecture, d’autres matériaux etc…

La France, culturellement, géographiquement, « climatologiquement » et tous les -ment qu’on veut, c’est une harmonie de terroirs et d’histoires ancrés dans la terre

profondément comme un cep de vigne qui étends ses racines au plus profond de la terre pour en puiser tous les bienfaits et développer ses arômes.

Dans mon enfance les anciens parlaient de leur village comme du « pays », le village voisin étant un autre « pays ». Comme le bouchonnois des Inconnus

Voilà pourquoi le jacobinime et même un certain colbertisme, n’ont pas réussi à la France et lui ôte tout son sel, tote sa saveur.

Il n’y a qu’à constater l’acharnement contre tout ce qui est français qualifié de souche, ses traditions, ses régions peuplées de perpétuels « grincheux » etc…

Difficile de voir l’avenir quand la tradition est rejetée, mise sous le boisseau et qu’on se retrouve nu comme un vers face à l’avenir proche, vous évoquez souvent Gauvain le chevalier solaire dont la force décroit après le zénith, le français c’est pareil, mais avec sa terre, mais depuis 14-18, la terre de France est un immense tombeau, pas un village n’a sa stèle où les noms de ses enfants sont inscrits.

Comment puiser la force dans cette terre violée et souillée, on ferme les yeux sur notre passé, et on refuse de regarder l’avenir, nous sommes jamais vraiment prêts