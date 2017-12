Les news du soir sont lourdes, alors un peu de poésie…

Le petit Jésus des trembleurs

Il est dans un couvent une belle poupée ;

C’est un enfant Jésus. Il porte des sandales

Et sourit tout le temps comme un prince de bal.

Or ce petit messire est porteur d’épopée.

Dans sa zone tremblante il est un protecteur,

Epargnant aux cités le terrible ravage,

Et la dévastation qui croule d’âge en âge.

Tous l’appellent ici le Jésus des trembleurs.

Un jour un vil voleur dérobe notre enfant

Qui s’en va tout joyeux à Lima pour un temps,

Déliassant son devoir, sa mission et ses soeurs,

En passant un moment pour un enfant farceur.

Mais un prêtre chercheur trouva chez l’antiquaire

Le poète fugueur qui voulait prendre l’air,

Et nous le ramena, tout changeant de couleurs,

Notre divin enfant – dit chasseur des trembleurs.

