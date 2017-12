Un vieux petit texte sur Elvis… ici en bon chrétien avant un plongeon éleusinien !

Il est temps de redécouvrir le King, sa place ayant été prise outre-Atlantide par le rap ou par Lady Gaga. Pensant avec nostalgie à cette sympathique culture US, on accompagnera Elvis au cinéma, en particulier à Hawaï, d’où l’on retransmit par satellite son concert de Nouvel An en 1974.

Dans Blue Hawaii (Sous le ciel bleu d’Hawaï), Elvis revenu des armées célèbre une grand-mère des îles matriarcales, rompt avec son milieu glacé anglo-saxon, épouse une belle métisse franco-hawaïenne, corrige en la fessant une ado éméchée, et fait danser enfin sa cour, les sables et les ondes. Il célèbre même l’appétit d’un de ses copains, un bon gros Hawaïen, dans une chanson nerveuse, drôle et bourrée d’onomatopées (« Ito Eats »). Elle dure une minute treize mais c’est souvent en moins de deux minutes qu’Elvis nous transporte. Les paysages îliens sont ici magnifiquement rendus par Charles Lang – qui illumina Peter Ibbetson.

Elvis retrouve Hawaï dans deux autres opus et il y chante le grattage du dos, les chiens gâtés, le bain de minuit ou le pouvoir nourricier de la mer – une belle chanson hauturière et halieutique, « Thanks to the Rolling Sea ». Humilité et génie aidant, notre troubadour baroudeur des îles retire le suc et la moelle de ce beau monde océanien en voie de plastification. Il célèbre les tambours des îles dans la chanson cosmique « Drums of the Islands », qui fait écho au taiko des Japonais et du grand Kurosawa (La Forteresse cachée). Dans tous ces films, on sent que notre rebelle s’entend mieux avec le génie vernaculaire qu’avec la matrice anglo-saxonne (syndrome Gauguin ou Segalen…). Soulignons, à ce propos, un religieux respect pour les fêtes traditionnelles hawaïennes.

Elvis comme talent protéiforme des Temps de la Fin mondialisée s’impose où que ce soit : au Mexique, avec le beau Fun in Acapulco (L’Idole d’Acapulco) dont le message repose sur un plongeon éleusinien ; ou en Allemagne, où son génie s’affirme dans G.I. Blues (Café Europa en uniforme). Là, notre troufion trompe l’OTAN et chante dans un théâtre de marionnettes, comme s’il vivait lui-même le texte de Kleist sur le théâtre ! Il chante avec une poupée, accompagné d’un petit accordéon. C’est la surprenante chanson « Wooden Heart », cœur de bois, qui le voit atteindre des sommets de philosophie teutonique avec une aisance alcyonienne.

Bon sportif, pilote ou boxeur sur commande, Elvis tape sur tout ce qui remue dans le Jailhouse Rock (Le Rock du bagne) (filmé par le grand Richard Thorpe) et il tourna Kid Galahad (Un direct au cœur), l’histoire d’un humble champion de boxe, dans une station de montagne. On prit même la peine de nous expliquer la signification du nom de Galaad et des chevaliers de la Table ronde au début de ce drôle de film ! Car notre Elvis est comme celui qui de la chevalerie aurait toute la seigneurie. Le début montre notre jeune chanteur assis à l’arrière de son vieux camion, comme notre Lancelot chevalier de la charrette. Le sourcier révèle que l’homme qui n’a rien et se met à chanter est simplement un roi. Elvis Presley, c’était la langue des oiseaux en Technicolor.