Hollywood, Donald Trump et l’avocat du diable (jeux de mains, jeux de vilains)

Hollywood, Donald Trump et l’avocat du diable

Donald Trump effectuait souvent des sorties en caméo dans les films de l’époque Clinton en plein procès de nos jours. Le caméo est une bonne démonstration de la postmodernité : fin de la différence entre le simulacre et la réalité puisque nos temps préfèrent la copie à la réalité (le penseur athée Feuerbach fait cette observation vers 1860 déjà). On le nomme partout le Donald, on le voit dans Zoolander (très bon film sur le contrôle mental et la mode) ou dans l’extraordinaire Célébrité de Woody Allen. Sur Imdb.com Trump est référencé des dizaines de fois. Ce joker était destiné à faire de la politique dans monde où tout est falsifié.

Parlons de l’avocat du diable.

Ce film célèbre et excessif (pauvre Charlize Théron !), bourré de défauts mais passionnant, a été adapté d’un roman publié en 1990. Mais en fait il doit son existence au célèbre procès d’OJ Simpson, qui montrait un basculement définitif en Amérique. Un coupable avéré pourrait être innocenté parce qu’il était noir et qu’un des policiers était supposé raciste… Même Thomas Stanton, le correspondant viré ensuite de Time magazine à paris, l’avait reconnu. Le film a été produit par le célèbre producteur de Brazil Arnon Milchan (j’ai failli le rencontrer jadis, quand il était mon… voisin), puissant de ce monde, agent du Mossad et un des pères de la bombe en Israël (vouez Haaretz qui n’a rien à cacher sur ce sujet, et comme ils ont raison !). L’autre producteur était Arnold Kopelson qui avait émis le fameux Seven de Fincher avec le pauvre Brad Pitt et un certain… Kevin Spacey, double de Bill Clinton dans un clip célèbre et depuis compromis dans des affaires finalement bien naturelles.

Une petite partie du film a bien sûr été tourné dans le penthouse de Donald Trump. L’appartement est prêté à la production pour servir de lieu de vie à un assassin familial qui est aussi promoteur immobilier newyorkais ! On reconnait la fresque du plafond inspiré de Phaéton. Lisez sa chute bien sûr dans la peinture d’Ovide et des métamorphoses (livre I). Hackford dans son commentaire révèle le côté baronnial de Trump. L’homme est un homme d’ancien régime.

Comme je l’ai révélé dans mon, livre Trump a une double personnalité. Il y a celui qu’on aime, populiste, démago, patriote, antimondialiste (celui que haïssent les médias mués depuis Obama en agences de satanisme pur, global et destructeur) et il y l’Illuminati, le maniéré, l’homme qui rend hommage par sa gestuelle et ses signes aux puissances de ce monde. Le fait qu’il soit mal reconnu me semble amusant, comme ces personnages de films qui vendent leur âme, mais que le diable méprise quand même. Les gestuelles maçonniques et illuminées de ces caïds tout le temps pris en photo étudiée sont très bien décryptées par Texe Marrs dans son Codex magica (on ressort effrayé de ce livre bien sûr cloué au pilori par les trolls).

Le film est truffé de références spirituelles et littéraires : Dante bien sûr, toujours là pour son enfer surpeuplé (cf. Seven), Milton (voyez mon annexe pour comprendre la cardinale importance de cet auteur de la révolution industrielle), Lord Byron, toute cette littérature anglaise que Michelet déclarait justement satanique. Le jeune avocat tenté est censé être divisé entre un père diabolique et une mère fondamentaliste chrétienne. Le malin se nomme John Milton. Il vit dans un penthouse où il ne dort jamais, comme l’argent dans Wall Street. Le décor contre-initiatique fut inspiré par l’Eglise épiscopalienne de Washington (tiens, tiens, à quand un livre sur cette très sinistre combine ecclésiastique, comme dirait Parvulesco ?)

La grande idée du film est l’hommage à Goldman Sachs, à Halliburton, à Blackwater, à toutes ces boîtes qui nagent en eaux troubles, dirigent le monde, contrôlent nos politiques, réduisent nos vies à des ombres. La boîte est totalement multinationale et multiculturelle. Et pendant le raout une grosse dame prétend qu’on attend un certain… Donald Trump. Parmi les invités il y a deux officiels, un sénateur et un ex maire de New York. Hackford (il parle trop, profitons-en) dans son commentaire est tout fier de le dire. Ce film colle réellement à la réalité des maîtres US du monde, dévoilés une première fois, mais mal, dans le bûcher des vanités. Ce film était d’inspiration balzacienne, façon pépère Goriot, le nôtre est d’inspiration dantesque, on voit la différence.

Un autre moment est la révélation jubilatoire et luciférienne de Milton (grande époque cabotine de Pacino avec parfum de femme et Heat) sur les hommes que nous sommes devenus, avec « des egos de la taille de cathédrale ». La course au fric (pas très neuve, il est vrai, lisez mes Sénèque ou mon texte sur le bossu de Féval), et surtout le développement personnel révèlent ici leurs origines sataniques et leur retournement antichrétien. Le terrain est bien préparé pour que le tombe dans le satanisme pur-sang ou la grosse indifférence qui effraient Fénelon ou Schuon. L’insensibilité des catholiques à cet effarant pape montre les progrès effectués depuis ce film il y a vingt ans.

Le cinéma étant un art collectif est un art d’égrégore. Plein d’aspects qui passent inaperçus aux yeux de la critique payée pour ne pas voir échappent par conséquent aux concepteurs d’un film. J’ai un peu connu le monde du cinéma international, je ne peux que le confirmer ! Cela n’enlève rien du mérite de certaines de ces personnalités mais parfois, mais souvent elles ne savent pas ce qu’elles font (voyez l’homme qui voulut être roi par exemple). On est loin de Tolkien qui affirmait avoir pensé chaque point et virgule du Seigneur des anneaux, promis lui aussi à un sort indigne au cinéma, mais pas autant que Tintin…

Je laisse en annexe mon texte sur Milton et le lexique de la révolution industrielle, qui permit en fait à l’enfer de monter sur terre, comme le souligne Tocqueville dans sa correspondance (voyage en Angleterre).

Sur Milton, Alexis de Tocqueville avait comme d’habitude tout compris : « Toutes les nations de l’Europe donnèrent successivement le même spectacle. Le seul Milton a introduit dans la langue anglaise plus de six cents mots, presque tous tirés du latin, du grec et de l’hébreu. »

Dans son texte sur Jeanne d’Arc, extrait de son Histoire, Michelet disait que la poésie anglaise est satanique et il a bien raison.

« De Shakespeare à Milton, de Milton à Byron, leur belle et sombre littérature est sceptique, judaïque, satanique, pour résumer, anti-chrétienne. Les Indiens de l’Amérique, qui ont souvent tant de pénétration et d’originalité, disaient à leur manière : « Le Christ, c’était un Français que les Anglais crucifièrent à Londres ; Ponce-Pilate était un officier au service de la Grande-Bretagne. »

Ce poème – celui de Milton, le plus connu de la littérature anglaise – n’est pas très beau (il est plus séduisant dans la traduction oubliée de Chateaubriand), mais il est prodigieux. On y trouve tout le lexique de la révolution industrielle. Elle permit à l’enfer de monter sur terre où il s’est manifesté matériellement à partir de 1780 ; comme le constatent les frères Karamazov, et comme je le recense dans mon roman Les maîtres carrés (téléchargez-le sur France-courtoise.info). Dostoïevski, qui défie ici le mauvais génie anglo-saxon (frères, p.847, ebooksgratuits.com) :

Comment vivrai-je sous terre sans Dieu ? Il ment, Rakitine ; si l’on chasse Dieu de la terre, nous le rencontrerons sous terre ! Un forçat ne peut se passer de Dieu, encore moins qu’un homme libre ! Et alors nous, les hommes souterrains, nous ferons monter des entrailles de la terre un hymne tragique au Dieu de la joie ! Vive Dieu et sa joie divine ! Je l’aime ! »

Aujourd’hui voyez comment vient les pauvres chinois, indiens, américains, néo-européens : au sein d’autoroutes, de banlieues innommables, de puits de pollution et de laideur. Voyez mon roman les territoires protocolaires…

Restons sur Milton.

Prenez la fin du premier livre de Paradis perdu. On y trouve (je cite en anglais, c’est plus marquant, si j’ose dire) ces vers ou ces extraits de vers, tous terrifiants (je ne prétends pas les expliquer, je dis qu’ils décrivent notre situation depuis 200 ans) car annonçant NOTRE SITUATION GEOPOLITIQUE (Moyen-Orient…).

Milton évoque les fabriques, les consultations, les halls, les combustibles, l’asphalte, l’azote, Israël, Gaza, le Liban, l’architecte…

The Pilot of some small night-founder’d Skiff,

Deeming some Island, oft, as Sea-men tell,

Of subterranean wind transports a Hill

Torn from PELORUS, or the shatter’d side

Of thundring AETNA, whose combustible

And fewel’d entrals thence conceiving Fire,

Sublim’d with Mineral fury,

First MOLOCH, horrid King besmear’d with blood

Of human sacrifice, and parents tears,

Though for the noyse of Drums and Timbrels loud

Their childrens cries unheard

THAMMUZ came next behind,

Whose annual wound in LEBANON allur’d

The SYRIAN Damsels to lament his fate

In amorous dittyes all a Summers day,

yet had his Temple high

Rear’d in AZOTUS, dreaded through the Coast

Of PALESTINE, in GATH and ASCALON,

And ACCARON and GAZA’s frontier bounds.

Then strait commands that at the warlike sound

Of Trumpets loud and Clarions be upreard

His mighty Standard;

Seraphic arms and Trophies: all the while

Sonorous metal blowing Martial sounds:

Shorn of his Beams, or from behind the Moon

In dim Eclips disastrous twilight sheds

On half the Nations, and with fear of change

Perplexes Monarchs.

That in his womb was hid metallic Ore,

The work of Sulphur. Thither wing’d with speed

A numerous Brigad hasten’d. As when bands

Of Pioners with Spade and Pickaxe arm’d

By strange conveyance fill’d each hollow nook,

As in an Organ from one blast of wind

To many a row of Pipes the sound-board breaths.

Anon out of the earth a Fabrick huge

Rose like an Exhalation, with the sound

Of Dulcet Symphonies and voices sweet,

With Naphtha and ASPHALTUS yielded light

As from a sky. The hasty multitude

Admiring enter’d, and the work some praise

And some the Architect

To have built in Heav’n high Towers; nor did he scape

By all his Engins, but was headlong sent

With his industrious crew to build in hell.

And Trumpets sound throughout the Host proclaim

A solemn Councel forthwith to be held

At PANDAEMONIUM, the high Capital

Of Satan and his Peer

The suburb of thir Straw-built Citadel,

New rub’d with Baume, expatiate and confer

Their State affairs.

Thus incorporeal Spirits to smallest forms

Reduc’d thir shapes immense, and were at large,

Though without number still amidst the Hall

Of that infernal Court.

In close recess and secret conclave sat

A thousand Demy-Gods on golden seat’s,

Frequent and full. After short silence then

And summons read, the great consult began