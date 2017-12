Philippe Grasset le suicide du général croate

Suicide par le mépris

Le Tribunal International de La Haye sur l’ex-Yougoslavie (TPIY) est une superbe production de l’infamie et de la pourriture américaniste-occidentaliste. C’est ce qu’a exprimé un homme, un général croate, en se suicidant devant ses juges après les avoir entendus rejeter son appel pour une condamnation de 20 ans de prison. La vision de la vidéo de la scène s’attarde sur le président du tribunal qui, voyant le général s’écrouler annonce d’une voix tremblante mais dans les règles de la loi que la séance est suspendue. Il nous a semblé un instant, – instant furtif, sans doute, – qu’un rat croquant de la merde avait plus de noblesse que ce zombie en robe rouge que Madeleine Albright avait oublié de border d’hermine dans ses travaux de couture.

Ce TPIY est le comble de l’infamie qui vous rend si honteux d’appartenir à cette civilisation, la “nôtre” qui s’est tant damnée sur la fin qu’elle est en train de vivre, jusqu’à devenir “contre-civilisation” ; comble de l’infamie, comme le fut la guerre en ex-Yougoslavie avec sa conclusion dans la guerre du Kosovo ; comble de l’infamie par le spectacle de cruauté et de barbarie en tunique poudrée qu’elle donne à voir dans le traitement de “torture aseptisée”, standard USA/CIA, des inculpés. Ce TPIY, dont tout le monde a en général oublié l’existence, qui se rappelle à notre souvenir d’une infamie l’autre puisqu’il poursuit sa besogne et produit avec la régularité d’un transit ses basses œuvres, représente une marque inouïe des sentiments véritables qui conduisent les zombies-Système des directions politiques ad hoc. Il est la représentation d’une vindicte comme il en existe dans le crime organisé, mais un crime organisé où l’exécution sommaire serait habillée des riches atours du décorum de l’apparence de justice et l’argument réduit à la monotonie des insultes et des mensonges idéologisés dont Vichinsky s’était fait le spécialiste, la vocifération en moins car l’on a de la tenue chez les postmodernes.

Peu nous chaut de savoir si le général Praljak était coupable ou non. Seul compte son geste fondamental, qui prend figure de symbole du mépris total que mérite ce TPIY, représentation enturbannée d’une époque qui est la complète incarnation du démon. Le texte de Nebojsa Malic du 30 novembre 2017 a été écrit pour RT, dont on sait la réputation bien établie de diffuseur de FakeNews ; l’identité des accusateurs à ce propos nous suffit pour préférer cette source à l’habituel excrément de la presseSystème.

