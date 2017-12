The American Conservative interviewe Howard Kunstler (long emergency) sur la destruction urbanistique du monde

Nos amis de The American Conservative interviewent Howard Kunstler (long emergency) sur la destruction urbanistique du monde

TAC: Vous êtes surtout connu en tant qu’urbain, critique d’architecture, pour ce groupe général de questions. Pourquoi l’urbanisme? Aviez-vous l’intention de devenir urbaniste lorsque vous avez écrit La géographie de nulle part, ou est-ce que c’était un chemin par hasard?

Kunstler : Toute ma vie j’ai été conscient et sensible à mon environnement. Je suis né à New York, j’ai passé trois ans dans la banlieue de Long Island (5 à 8 ans, les seules années où la banlieue va bien) et je suis retourné à Manhattan pour le reste de mon enfance. Je suis allé à l’école de grammaire à un pâté de maisons du Metropolitan Museum of Art, les jours avant qu’ils vous secouent pour un don d’entrer, et j’ai appris à connaître l’endroit ainsi que l’intérieur de notre réfrigérateur. Je me suis pris dans des restaurants chinois et des pièces de Yankee Stadium et de Broadway, quand ils ont coûté 7,50 $ pour un siège décent. Je suis allé au camp d’été dans le New Hampshire avant que les autoroutes interétatiques n’existent et l’état était encore un marigot d’Eugene O’Neill de vieux fermiers granitiques et de villes de moulins occupées, avec leurs places et leurs opéras, qui me semblaient énormément charmants. Étant un étudiant indifférent, et pour éviter le projet du Vietnam, je suis allé à un collège SUNY de troisième ordre dans une petite ville au milieu de nulle part – la région ambiguë entre Rochester et Buffalo – et a aimé la vie de petite ville (quand avait encore de la vie dedans). Cependant, je ne suis jamais retourné vivre à New York. En tant que jeune écrivain de journal j’ai vécu à Boston et à San Francisco et une demi-année à DC…

À travers cette expérience, je suis devenu fasciné, peut-être obsédé, par les insuffisances des villes américaines et surtout des banlieues, et la façon dont cette scène se développait dans les années 1970. Tout cela représentait un vide prodigieux de récompense humaine. En fait, vous pouvez affirmer catégoriquement que les banlieues automobiles américaines punissent positivement l’esprit humain, et nos villes guère mieux. La majorité des villes américaines sont décrépites, et le reste souffre d’une manière ou d’une autre d’une absence tonnante d’art dans la composition et l’assemblage de ce qui est censé être un habitat humain.

Personne, depuis Jane Jacobs et Lewis Mumford au début des années 1960, n’avait vraiment écrit à ce sujet et la classe intellectuelle de l’Amérique semblait inconsciente du fiasco de la vie quotidienne que présentaient ces environnements épouvantables. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu une série de problèmes qui menaçaient la civilisation. L’horreur était aussi une invitation à la comédie, et je devenais un écrivain comique. La géographie de Nowhere est née d’une mission du New York Times Sunday Magazine , où j’étais pigiste régulier. Étant les gerbilles neurasthéniques frénétiques qu’ils sont, les éditeurs ont tué mon histoire (avec le titre de travail, « Pourquoi l’Amérique est-elle si moche? »), Que j’ai transformée en proposition de livre et vendue à Simon & Schuster.

TAC: Changement de sujets. Dans l’un de vos blogs, vous avez écrit un peu sur le mariage gay; vous étiez surtout sceptique parce que nous ne savons pas vraiment quels effets secondaires cela pourrait avoir comme nouvelle norme sociale. Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet?

Kunstler: Je pense que le mariage homosexuel représente un certain méfait culturel qui découle du désir crypto-gnostique erroné de l’Amérique libérale de transformer la nature humaine au nom du «progrès». J’étais en faveur des soi-disant unions civiles qui régulariseraient Les problèmes de propriété pour les couples de même sexe qui ont formé des ménages, mais l’appeler «mariage» était une erreur sentimentale qui causerait plus de dommages à une institution en difficulté dans une culture qui ne peut résister à bien plus d’échecs institutionnels. Pour moi, ce n’est pas un problème religieux. Je ne pratique aucune soi-disant «foi». Je crois aux frontières comportementales et je considère que la campagne visant à abolir les catégories sexuelles – ou à les étendre indéfiniment dans l’insignifiance – n’est pas utile au projet humain.

TAC: Dans votre travail précédent, mais surtout dans vos blogs les plus récents, vous ne parlez pas beaucoup de problèmes ou de politiques technocratiques. C’est une idée très différente de l’épanouissement humain que la plupart des gens dans les universités ou les entreprises ou les politiques ont; remettre en question toute l’idée de croissance économique et de société industrielle. Vous écrivez à propos de beaucoup d’autres questions: la rectitude politique, l’état profond, la finance, la politique étrangère, comme s’ils n’étaient que des épiphénomènes d’une civilisation en déclin.

Kunstler: Je considère notre économie techno-industrielle comme un phénomène transitoire, et de nombreuses hypothèses et idées à ce sujet sont erronées, en particulier les fantasmes du jour de la science-fiction, invoquant un nirvana robotique éblouissant à venir. Mon livre The Long Emergency détaillait exactement l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Et le suivi, intitulé Too Much Magic, décrit le culte du fret des voeux pieux qui a surgi après 2008, lorsque la fragilité de notre système bancaire bidon a été exposée comme la matrice de la fraude qu’elle est. Notre culture pornifiée, avec sa superposition de meurtres de masse, d’abus de drogues, de gourmandise et de culte des idoles des célébrités, est la quintessence de la décadence – tout est permis et rien ne compte. Mon point de vue est que nous nous dirigeons vers une défaillance profonde des systèmes et que le résultat sera un retour à une condition humaine beaucoup moins complexe. Nous aurons de la chance, quand la poussière retombera, si nous pouvons revenir au niveau d’activité du début du 19ème siècle, mais nous pourrions aller au Moyen Age, ou pire. À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas construire une histoire cohérente sur ce qui nous arrive; et par conséquent nous ne pouvons pas faire de plans cohérents pour agir en face de cela. Notre politique actuelle reflète ce triste état de fait.

TAC: Diriez-vous alors que vous êtes un sceptique du capitalisme techno-industriel mais aussi de l’écologisme techno-industriel?

Kunstler: Je trouve que le débat sur le capitalisme de nos jours est plutôt spécieux. Le capitalisme n’est pas un système de croyance, et je dirais que ce n’est pas vraiment un programme concocté pour gérer une économie en soi. C’est un ensemble de lois régissant le comportement de la richesse excédentaire, c’est tout. Il y aura toujours des gens qui ont plus que d’autres – à moins de tomber dans l’âge de pierre – et gérer cette richesse supplémentaire sera toujours une nécessité sociale, qu’il s’agisse de surplus de grain, de bœufs, de pièces d’or ou de certificats papier pour représenter la «richesse». Ce que beaucoup de ceux qui se plaignent contre le capitalisme déteste probablement ce sont les jeux financiers abstraits que nous avons développés seulement au siècle dernier et qui ont été vraiment raffinés au cours du dernier quart de siècle, en particulier les manigances dans le marchés de titres.

Ce n’est pas le capitalisme; c’est de l’escroquerie, de la fraude et du racket, et il y a des lois contre ces activités, même si elles ne sont pas appliquées de nos jours. Mais cela appelle quelque chose de différent à questionner: si nous abandonnons la règle de droit. Quant aux techno-utopistes et à leurs visions de notre robot nirvana-to-come: je considère la plupart comme une espèce de narcissisme particulièrement grandiose. L’innovation ne va pas dépasser les limites de la vie sur les ressources limitées de cet écosystème planétaire fini. Et parler de la colonisation de Mars et d’autres planètes par Elon Musk équivaut à un fantasme risible à la lumière de notre échec actuel à habiter cette planète avec succès, avec tout ce qu’elle a à offrir. L’état le plus bénéfique en ce moment serait un temps mort de toutes les expériences de Frankenstein que nous menons.

TAC: Comment répondez-vous aux critiques qui disent: «vous avez parlé du pic pétrolier et de l’automobile et des centres commerciaux linéaires depuis près de 30 ans, et tout ne s’est pas encore effondré»? En d’autres termes, disons que nous pouvons vraiment échapper à la fin du pétrole avec un substitut «magique». Qu’est-ce que cela signifierait pour les arguments que vous avez avancés depuis 1993?

Kunstler: Je ne l’ai pas appelé « la longue urgence » pour rien. La situation pétrolière s’est déroulée un peu différemment de ce que j’avais prédit en 2005, mais nous sommes néanmoins sous l’emprise d’une condition terminale. Le «miracle» de l’huile de schiste a été extrêmement trompeur et le public comprend mal ce qui se passe réellement. Nous avons généré d’énormes dettes pour compenser l’effondrement du retour sur investissement de l’investissement sur lequel repose le modèle économique de l’industrie pétrolière. Nous sommes tellement endettés à tous les niveaux parce que nous ne pouvons pas nous permettre l’énergie nécessaire pour mener la vie quotidienne en Amérique. Le pétrole de schiste a été financé par des prêts «bric-à-brac» grâce à une politique de taux d’intérêt surnaturellement bas, et les producteurs de schiste n’ont pas fait de gros profits depuis 2005. Ils coûtent trop cher pour sortir le marché ces lignes d’alésage horizontales,

TAC: Quelles sont vos pensées sur la religion et son intersection avec les problèmes que vous décrivez? Certains écologistes ont attribué l’idée chrétienne de la primauté de l’homme à notre orgueil et à notre arrogance envers l’environnement naturel et même construit. En dépit d’être non religieux, vous êtes certainement conscient d’une dimension spirituelle de nos maladies.

Kunstler: Je pense que vous décrivez certaines dynamiques culturelles de façon réaliste, même si je ne prête pas beaucoup d’attention aux questions religieuses. Les êtres humains bénéficient d’une certaine dose d’humilité devant les mystères de l’existence, et on pourrait penser que nous serions un peu plus nerveux à propos de nos récentes insultes à la planète. Dans ma série de romans, dans un futur américain post-économique-effondrement, l’église a retrouvé une importance communautaire – comme toutes les autres armatures de la vie quotidienne sont tombées (emploi des entreprises, écoles, tribunaux, gouvernement en général) et les gens ont besoin de pendent leur vie, surtout ce qui reste de la vie collective et civique. Ils ne sont pas nécessairement pieux, cependant.