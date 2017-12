Elvis Presley et le cinéma initiatique décalé

L’Amérique d’Obama et de Gaga n’est plus celle qu’on aime. On va parler de celle qu’on aime. Nous l’avons abordée dans un récent ouvrage (1). C’est celle d’Elvis et de son époque. Un peu d’éloge impérial alors pour changer.

Elvis a tourné plus de trente films. Produits commerciaux conçus pour ses fans et couplés à un album, ils sont inégaux, parfois ennuyeux, parfois extraordinaires. Mais notre star a donné le meilleur d’elle-même : Kid Galaad, King Créole, Blue Hawaii, Gi Joe sont des œuvres sans prétention (ou presque), mais qui gagnent à être vues et revues. Notre gentil héros comme il faut s’est glissé dans chaque monde avec une belle facilité, et de ce point de vue il n’était pas du tout américain, il était bien le monde, une manière de réincarnation de Krishna, un dieu hindou (il en a même parfois les traits avec son sang français et cherokee) revenu sur terre pour déverser une peu de bonheur et de sage lucidité.

Elvis aussi a incarné des rôles magiques au cinéma, un cinéma de l’âge d’or filmé encore en cinémascope, avec de belles plages, des lieux mythiques, de belles demoiselles à conseiller, des situations archaïques : le héros orphique athlète ou musicien ! Innocent mais pas benêt, aimable mais pas faible, doué mais pas expert, Elvis a tout pour plaire, et c’est un miracle que de voir avec quelle rapidité ce génie de la simplicité, ce passe-partout du rock et du charme a su s’adapter à des civilisations différentes.

Dans le film tourné à Acapulco, réalisé par le légendaire Richard Thorpe (Les chevaliers de la table ronde, Ivanhoé…), Elvis flirte avec Ursula Andress, bien plus pure que dans le James Bond tourné à cette époque aussi dans les îles. Le père de la Belle est un cuisinier français, et le héros est à la fois un plongeur émérite des rochers célèbres (la mythique Quebrada) – et le chanteur bien-aimé qui s’intègre à l’hôtel de luxe, mais aussi au paysage aztèque ou à la petite civilisation mexicaine. La performance athlétique accompagne presque toujours la performance musicale dans le cinéma de notre idole des jeunes. Sans oublier la performance éthique. Il est toujours amoureux d’une seule âme (ou d’un seul corps) et ne batifole jamais longtemps. Et quelles chansons ! Son initiation par le plongeon est très bien expliquée par mon maître V. Magnien, helléniste et spécialiste des Mystères d’Eleusis. Le saut dans la mer est en effet une initiation spirituelle. Magie sur le gâteau : Elvis n’a pas posé les pieds au Mexique pendant le tournage.

Dans Blue Hawaii, notre préféré, Elvis revenu des armées célèbre une grand-mère païenne des îles matriarcales, rompt avec son milieu bourgeois anglo-saxon, épouse sa belle métisse franco-hawaïenne (quelle chanson de mariage !), règle par la fessée des adolescentes blondes, éméchées et proches de la Lolita de Kubrick-Nabokov, et fait bouger les sables et les ondes avec brio. Il célèbre même l’appétit d’un de ses copains, un gros hawaïen (Ito eats) avec une chanson bourrée d’onomatopées. Elle dure une minute treize et c’est souvent en moins de deux minutes qu’Elvis nous transporte. Les paysages sublimes sont ici filmés par Charles Lang (18 nominations aux oscars, il a aussi bossé pour Hathaway et Billy Wilder) et pour nous c’est un des beaux cinémascopes de l’histoire du film.

Elvis retrouvera Hawaï dans deux autres films (Ease come, easy go ; Paradise, hawaian style), et il y célèbrera les crevettes, les toutous (dans un hélicoptère !), les canyons, la pêche et le génie maritime dans une chanson halieutique, hauturière et virile, bien majestueuse (Thanks to the rolling sea). Comme on disait plus haut, il s’intègre, il absorbe, il est un vrai buvard et il retire le suc et la moelle de chaque culture. Ou bien il célèbre les tambours des îles (drums of the Island), dans une chanson superbe qui fait écho au passage taiko de Kurosawa (la forteresse cachée). C’est tourné dans le village usine pour touristes (à ce propos découvrez le meilleur épisode de Magnum tourné à Kapu, île interdite aux blancs).

Dans ces films on sent qu’il s’entend mieux avec le génie hawaïen qu’avec la matrice consumériste anglo-saxonne (le syndrome Gauguin, Melville ou Segalen…). Tout en étant un bon chrétien, il assume son vrai destin de divinité païenne du bonheur. Car Elvis c’est notre Balder. Le spectacle et la danse viennent avec lui. On note dans ses films un grand respect pour la fête traditionnelle hawaïenne. Les hawaïens dansent comme des fleurs autour de lui.

Mais Elvis comme américain mimétique des Temps de la Fin s’impose où que ce soit. Son génie s’affirme encore plus dans Gi Joe tourné en Allemagne où il chante et danse dans un théâtre de marionnettes, comme s’il vivait lui-même le texte éloquent de Kleist sur le théâtre. Il chante et danse avec la poupée, accompagnée d’un petit accordéon, et c’est tout bonnement extraordinaire. C’est la chanson Wooden heart, cœur de bois, qui le voit atteindre des sommets germaniques avec une facilité dérisoire. Ici encore Elvis ne posa pas les pieds en Allemagne. On sait que ce pays l’altéra.

Bon sportif, pilote ou boxeur sur commande, Elvis tape sur tout ce qui bouge dans le rock du bagne (autre sommet de Richard Thorpe, dont il faut découvrir All Brothers were valiant, plus grand film maritime du cinéma), et il tourne Kid Galaad, l’histoire d’un jeune champion, dans une station des Rocheuses. Et voilà-t-il qu’on se donne la peine de nous expliquer la signification du nom de Galaad et des chevaliers de la table ronde au début du film ! Elvis est un champion gentil comme le suprême héros qui de la chevalerie aurait toute la seigneurie. Le début de ce bon film montre Elvis maître du monde à l’arrière d’un simple camion, car l’homme qui n’a rien (nothing) mais se met à chanter (sing) est le roi (King), le roi naturel du monde. Nous avons tous vécu la situation mais comme c’est plus vrai lorsque c’est lui :

The man who can sing/when he has nothing/is a king.

Elvis et les femmes : bon gars, il finit toujours par se marier avec celle qui l’aime le plus et le réclame, mais on se doute que cela dure la fin d’un générique. Pour le reste on peut aimer sa manière de s’en débarrasser quand elles se font pressantes (révolution sexuelle oblige) et le goût qu’il a pour certaines professeures et psychiatres belles et blondes comme dans Kid Galaad, Blue Hawaii ou Amour sauvage (sublime Hope Lange qui reviendra hanter la mémoire cinématographique de Davis Lynch trente ans plus tard). On retrouve simplement ici cette quête de l’Egérie, de la femme supérieure intellectuellement, un peu plus âgée. Une jeune professeure s’enamoure de lui à Hawaï. Mais elle a fort affaire avec la concurrence.

Tous ces films sont lisibles symboliquement. Dans Blue Hawaii sa mère insupportable est l’impressionnante actrice british Angela Lansbury qui jouera un an plus tard la génitrice possessive du tueur fou du Candidat mandchourien (parabole comme on sait tous sur les programmations CIA de l’époque, le MK-Ultra et tout ça). C’est l’ère de la mère emmerdeuse qui va dévorer le monde, la Merkel maquerelle de l’ère de la mère saturnienne. Heureusement Elvis était habillé dans presque tous ses films par la légendaire Edith Head (qui inspira la modiste hilarante des Incroyables. Voyez-le dans Girls ! Girls ! Girls ! chanter Return to sender.

Cet homme étonnant simple et héroïque, d’une beauté qui devenait parfois stupéfiante, surnaturelle, n’avait pas la grosse tête. Il est resté brave et gentil jusqu’au bout, à mille milles de l’arrogance assurée de tous ceux qui lui ont succédé. John Lennon disait qu’avant Elvis il n’y avait rien ; je rajouterai qu’après lui il n’y a pas eu grand-chose. On en parlera toujours d’Elvis, on en parlera dans mille ans comme d’Achille ou Galaad. Et avant de méjuger de son cinéma ; découvrez-le.

Et pour qu’on me croie, un peu de Magnien :

« 3. Le saut dans la mer.

Toute une série de mythes représentent un dieu, ou un homme, ou une femme, sautant de la roche Leucade — parfois on trouve le mot Leucate — dans la mer pour fuir un amour cruel et s’en guérir, comme aussi pour obtenir un amour désiré, et d’autre part pour fuir la vie que l’homme a sur la terre et les défauts de la condition humaine.

Or l’initiation sacerdotale, ou l’initiation philosophique, comporte l’abandon de la condition humaine; mais elle doit donner la faculté d’enseigner et d’initier, et par cela même, nécessite la faculté d’aimer celui qui mérite d’être initié… Nous pouvons donc considérer qu’un saut rituel fait partie de cette initiation. »

Près cela voyez Elvis à Acapulco avec Ursula, et sortez-en transformés !

