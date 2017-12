Le mystère des cathédrales horribles et des lieux d’occulte par Frithjof Schuon

Le mystère des Eglises horribles

« L’art moderne bâtit des églises informes et les perce de fenêtres asymétriques qui semblent provenir de rafales de mitrailleuses, comme pour trahir par-là ses véritables sentiments. On a beau vanter la «hardiesse» de telle conception architecturale par exemple, on n’échappe pas aux significations intrinsèques des formes, et on ne peut empêcher que telle œuvre s’apparente, par son langage formel, au monde des larves et des cauchemars; c’est du spiritisme transmué en béton. »