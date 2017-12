Pourquoi les orientaux se sont convertis à ça (Schuon)

… on pourrait s’étonner de l’empressement avec lequel les peuples les plus artistes de l’Orient adoptent les laideurs du monde moderne; or il ne faut pas oublier que, en dehors de toute question d’esthétique ou de spiritualité, les peuples ont de tout temps imité les plus forts : avant d’avoir la force, on veut avoir l’apparence de la force ; les laideurs modernes sont devenues synonymes de puissance et d’indépendance. La beauté artistique est d’essence spirituelle, tandis que la force matérielle est «mondaine»; et comme pour le «mondain» cette force est synonyme d’intelligence, la beauté de la tradition est devenue synonyme, non seulement de faiblesse, mais aussi de sottise, d’illusion, de ridicule; la honte de la faiblesse s’accompagne presque toujours de la haine de ce qui est considéré comme la cause de cette apparente infériorité, à savoir la tradition, la contemplation, la vérité. Si la majorité — dans n’importe quelle couche sociale — n’a malheureusement pas le discernement suffisant pour surmonter cette lamentable erreur d’optique, on peut néanmoins constater, un peu partout, quelques réactions salutaires.

