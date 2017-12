Redécouvrir la mission vraie de nos coureurs des bois – ici avec Kirk Douglas et la captive aux yeux clairs… Ces Français qui remontaient le Missouri et fraternisaient avec les indiens, oh, yé !

Les coureurs des bois en Amérique du Nord (à découvrir avec le western « la captive aux yeux clairs »)

Sur Wikipédia…

Un coureur des bois était, comme le voyageur, un aventurier directement impliqué dans la traite des fourrures avec les Amérindiens. Il opérait durant le xviie siècle en Amérique du Nord coloniale, mais, à l’opposé du voyageur, il ne possédait pas de permis de traite émis par le roi de France.

Durant les trois premiers quarts du xviie siècle, le commerce de la fourrure était très libre pour la Nouvelle-France. La compétition était féroce et beaucoup de colonies s’aventuraient hors des territoires colonisés autour de Trois-Rivières et Montréal vers l’Ouest et le Nord pour établir des liens commerciaux avec les Amérindiens.

En 1645 la Compagnie de la Nouvelle-France, créée par Richelieu, cède aux colons le monopole des fourrures et l’administration de la colonie, mais c’est trop tard, car les revenus de la traite des fourrures sont pénalisés par le blocus des Iroquois de la rivière des Outaouais, porte de la route vers l’ouest. Seuls des coureurs de bois isolés et acceptés par les Amérindiens vont pouvoir y accéder.

Le produit le plus important de la traite est encore la peau de castor, pour l’industrie du chapeau. Les colons sont tenus de vendre les peaux de castors et d’orignaux à la compagnie au prix fixé par le ministère de la Marine, même si toutes les autres fourrures sont vendues sur un marché libre1.

« Colbert souhaitait passer de la fraternisation et des alliances politiques à une véritable fusion des races et des civilisations, idée qui se heurte à des réticences: les Canadiens craignent de perdre leurs privilèges, la toute-puissante Église trouve que ses fidèles ont déjà suffisamment adopté de mœurs indiennes et le Roi lui-même ne voit pas d’un bon œil que les « sauvages » deviennent des sujets à part entière. Finalement, le gouverneur général Denonville démontre au ministre Seignelay le 13 novembre 1685 (peu après son arrivée) que l’on ne peut franciser les Indiens »

— Selon l’historienne Raymonde Litalien2

Dès 1674, la Compagnie des Indes occidentales de Colbert s’efface devant la Ferme d’occident dirigée par Jean Oudiette et son ami l’homme d’affaires Charles Aubert de La Chesnaye, qui était le dirigeant local de cette compagnie. Il obtient le monopole des fourrures de castor, qui constituent la première richesse à l’exportation du Canada et l’interdiction des voyages de coureurs de bois, qui sera ensuite réglementé à partir de 1681 par le système des congés de traite. Quelques ordonnances royales et édits furent officialisés afin de réguler la course des bois. Entre 1674 et 1690 environ, il était formellement interdit de commercer dans les bois sous peine d’amende pour une première infraction et de condamnation aux galères pour une seconde.

Car les autorités, qui commencent à s’inquiéter de l’avenir des colonies, voient d’un mauvais œil la course dans les bois : en effet, nombreux sont les jeunes hommes qui, attirés par les gains que procure la traite des fourrures, quittent leur colonie pour aller commercer avec les Autochtones jusque dans les villages éloignés de l’intérieur du pays, et s’y unissent à des Amérindiennes3 qui sont capables par ailleurs de faciliter leur adaptation à la vie dans les bois. Ces unions s’expliquent par l’absence quasi-totale de femmes dans les colonies françaises : jusqu’en 1710, en effet, un homme sur sept seulement peut espérer trouver une épouse, dont la présence est pourtant essentielle pour pouvoir fonder une famille et faire fonctionner une ferme. Ce déséquilibre démographique était encore plus marqué avant les arrivées de militaires et de filles du roi avant et après 16801.

En 1679, les marchands et négociants de fourrure de Montréal firent édifier un premier poste de traite, Fort Témiscamingue, pour favoriser l’activité des coureurs de bois4, mais se heurtèrent à des critiques de la part du pouvoir central, qui avait demandé de contrôler strictement leur activité.

De 1681 jusqu’en 1696, puis à partir de 1716 et jusqu’à la fin du régime français, un système de congés de traite fut instauré afin de contrôler le commerce des pelleteries. Pour pouvoir prendre part à la traite des fourrures, il fallait obtenir du gouverneur de la colonie ce congé de traite, qui était en fait un permis : cela permettait d’empêcher le commerce avec les colonies anglaises, de réduire le nombre de coureurs des bois engagés dans la traite, mais aussi d’en tenir un registre officiel. En effet, au retour de sa course, le titulaire du congé devrait faire enregistrer le certificat prouvant le poste des bois où il s’était rendu5. En 1681, chaque coureur de bois installé dans le Bas-pays, c’est-à-dire dans la vallée du Saint-Laurent, n’avait plus droit qu’à trente voyages en canot par an à l’intérieur du Haut-pays[réf. nécessaire], dans la forêt sauvage.

Arrivé en 1685, le gouverneur Jacques-René de Brisay a un ordre de mission très clair, « mettre fin à la paix honteuse avec les Iroquois » et fait appliquer très strictement la nouvelle règle, en dénonçant des jeunes Canadiens « débauchés, indisciplinés, sans respect pour l’autorité » en préconisant d’en expédier en France dans des régiments permanents.

En 1696, face aux difficultés à résorber les stocks de fourrure6 et aux nouvelles critiques de la Cour à Paris, le nombre de voyages fut encore restreint à zéro et réservé aux Amérindiens.

Toutefois, ces congés de traite étaient vendus par le gouvernement colonial et achetés en bloc par les marchands, commerçants et membres de la classe dirigeante ayant des intérêts dans la traite des pelleteries, qui les redistribuaient parmi leurs « collaborateurs » sans les tenir au registre. Cette légitimation créa la seconde génération de coureurs des bois : les voyageurs.