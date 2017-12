Un Nicolas Bonnal en pleine forme vous règle un conte ici, inspiré par une mystérieuse enfance tunisienne…

Le marchand de livres

Toujours je garderai en mémoire ce vieux quartier colonial où je vivais enfant avec ma mère. Il y avait ces maisons hautes et lumineuses, ces grandes fenêtres ouvragées, ces allées couvertes de figuiers et de platanes importés, ces rues silencieuses et ombragées, cette place lointaine et royale, couverte de kiosques où m’emmenait jouer la bonne. Je me rendais aussi chez mes amis d’enfance, dans l’espoir de quêter quelque livre ou de jouer une partie de football. Comme on me considérait comme le plus méditatif de la bande, je faisais le gardien ; et je me réveillais à temps pour arrêter les tirs peu violents de mes camarades.

Cette vie de quartier qui n’en était pas une, paradoxalement je l’adorais. J’aimai ce silence, cette lenteur d’une vie qui devenait végétale. Je sentais à peine le flux des saisons, je goûtais l’énergie des arbres, j’admirais des maisons plus grandes que la nôtre. Sans doute le deuil familial qui nous avait frappés m’avait-il préparé à cette retraite enfantine. Et je me réfugiai dans les livres.

Ma mère avait un mot que je ne compris jamais. C’était un marchand qui allait et venait dans nos rues, sa petite charrette tirée par un âne, et qui vendait ou achetait. Il faisait son circuit tous les matins, et les habitants du quartier, ou leurs domestiques, descendaient, échangeant avec lui des mots et des denrées. Pour moi ce chariot était comme couvert d’or, sous sa couverture usée en peau de chameau. Mais je ne descendais pas. J’étais tellement accoutumé au silence de la rue que l’idée d’y effectuer quelque commerce m’incommodait. Du reste on m’avait toujours recommandé d’éviter le bonhomme ou quelque adulte que ce fût dans la rue. J’accompagnais ma mère au portail, je la voyais sortir et fouiller la charrette du marchand. Ce dernier avait son visage sombre dissimulé sous un épais foulard. – Il doit avoir une maladie de peau, me disait ma mère, qui ne m’encourageait pas à venir voir les trésors de notre marchand mystérieux.

Je rentrai de l’école à pied. Un jour ma bonne ne put venir me chercher. On m’apprit que ma mère viendrait me chercher Au lieu de faire appeler, je descendis seul, fuyant la surveillance des pions, et je regagnai à pied mon quartier et ma maison. Je découvris de nouvelles artères, de nouveaux arbres. Le temps était couvert, le ciel plombé plongeant dans une torpeur tiède la zone résidentielle. Je croisais quelques ombres et des chiens noirs ; et je vis mon charretier. Il apparut dans la petite de rue de T… qui offre la particularité d´être bordée de cyprès.

Je m’arrêtais. Mais lui continua et Mème me fit signe. Son âne brun se rapprocha de moi, et je començais à trembler. Mais l’homme sourit et le précéda et même ôta son foulard. Je vis qu’il avait un beau visage glabre.

J’ai des livres pour toi, me dit-il. Je vends des livres maintenant. Je fais la tournée des maisons, j’achète ou j’échange des livres. Si tu veux m’en vendre ou faire un échange, tu le peux.

Il retira la cape gigantesque et noire qui ce jour-là recouvrait la charrette. Il y avait une montagne de livres brochés de cuir, d’or, de vieilles bandes dessinées, des encyclopédies décimées. Tout ce monde lointain me tendait les mains désormais.

Ta mère a peur que tu ne lises tous ces livres ? me demanda-t-il d’un air narquois.

Il me raconta sa vie. Il avait gardé des troupeaux et puis un jour un homme riche et bon qui vivait dans les champs lui avait appris à lire, à reconnaître les jolies choses. Puis il était mort. Les héritiers l’avaient chassé de la ferme et il avait erré jusqu’au moment où il avait pu vivre de ce petit comerce. Il ne pouvait cesser, ayant gardé les bêtes, d’aller et venir.

J’aime promener mes idées, me dit-il gravement. Je ne suis pas sûr d’avoir encore compris cette phrase.

J’avais déjà parlé avec des adultes. Un d’eux m’avait appris à jouer aux échecs, un autre m’avait permis les secrets de la pêche dans les rochers de la mer. Ils me semblaient plus utiles que les enfants, vu que les jeux de mon âge m’ennuyaient. Et je n’avais pas l’impression d’en tirer profit vu mon âge.

Nous convînmes avec mon marchand de nous voir régulièrement, en des heures et des lieux précis. Il me donna en cadeau de bienvenue de sa bibliothèque un livre sur les mondes imaginaires. Je rentrai à la maison, où j’eus droit à ma remontrance : j’invoquai la distraction, promis de ne pas commettre de nouvelle infraction, demandai en même temps plus de liberté de mouvement : j’étais assez grand pour me promener seul, et prendre garde à moi.

Mais méfie-toi des hommes, dit ma mère. Le plus dangereux ne sera jamais celui que tu crois.

Pendant qu’elle prononçait ces paroles, je serrai mon livre contre moi, caché sous mon tablier. Je remontai dans ma chambre, le dévorai une partie de la nuit durant. Je voyais ces mondes, ces îles, ces déserts interdits, je découvrais ces utopies, ces continents disparus, ces rêves de guerriers, d’amants, de chercheurs d’or, je voyais ces têtes de monstres, ces héros blonds, ces grands corps noirs qui fuyaient des monstres aussi imaginaires. Le livre m’ôta le sommeil plusieurs jours. On m’emmena chez le médecin qui prescrivit le repos. Je gardai le lit.

Un après-midi, alors que je reposai seul, j’entendis le bruit d’un sabot qui frappait le pavé de la rue. Je me précipitai : c’était mon homme, avec son âne et son chariot. Je gagnai le portail, le saluai. Mais la bonne avait bien sûr fermé la serrure. Le marchand de livres s’approcha quand même : je lui rendis son livre.

Il t’a plu ?

Je ne sus que lui dire. Le livre m’avait perturbé et enchanté à la fois. Je le lui rendis et lui donnai un petit livre d’enfants dont je n’avais plus fait usage depuis longtemps. Il me remercia et regagna son chariot.

Je t’ai trouvé quelque chose qui va t’intéresser. C’est une biographie, tu sais, qui raconte la vie des gens. Le garçon s’appelle comme toi, et il vit avec sa mère. On va me le donner bientôt.

Pour me faire patienter, il me remit un prospectus de voyage. Et je recommençai mes rêves d’ailleurs, mes élégies utopiques. Le soir, ma mère me vit perturbé, mais elle ne fit aucune observation. Elle semblait plus soucieuse que moi.

Je guettai avec impatience mon marchand. Et je le croisai un jour tout près de l’école. Il me remit le livre. Et il disparut après m’avoir dit, de son air narquois : – Je ne t’ai trouvé que le tome I. Il ne va peut-être pas te plaire, mais il va te marquer. Le tome 2 doit contenir beaucoup plus de mystères.

C’était une biographie, comme il me l’avait dit. L’histoire d’un orphelin de père qui vivait dans une grande maison perdue dans un pays oublié. Mais le garçon grandissait et connaissait une petite vie triste. Il se réfugiait dans les livres et les voyages. Et puis un jour, alors qu’il devait rencontrer l’amour et parvenait à l’âge de ses grandes décisions. Mais le tome I s’achevait là.

Je n’y pris pas garde au début : plus tard je sus user au mieux du terme de coïncidence. Mais comme je ne rencontrai plus mon marchand, je relus le livre, y trouvant de plus en plus de coïncidences. L’auteur donnait des détails sur l’enfance de son personnage, sur les origines de sa famille. Je vis aussi que d’autres traits correspondaient, dont j’avais connaissance.

Je m’en ouvrai à ma mère, lui posant des questions sur sa famille. Elle me répondit, me demandant d’où venait ce subit intérêt. Un jour que je posai une question trop précise (certaines questions son trop savantes), elle s’énerva, me demanda d’où je tirais ces informations. J’avais pris soin de cacher le livre. Mais sa conscience était en alerte maintenant. Elle me menaça, me traita de retors, m’affirma que quelqu’un cherchait à me manipuler. Je devins plus secret.

Je ne voyais plus mon marchand. Je me demandai si elle n’était pas intervenue pour que ce dernier changeât de circuit dans la ville ; ou si même elle ne l’avait pas acheté. Ce tome II me manquait bien ; mais bientôt le tome I me manqua aussi. Il disparut de mon repaire ; je ne sus qui l’avait dérobé, et je ne pouvais bien sûr accuser ma mère ou la bonne, à qui je trouvais maintenant un air narquois. Peut-être m’avait-elle vu un jour lire le livre et le ranger.

Les années passèrent, confirmant le tome I de ce qui constituait en fait ma vie. J’arrivai à mes vingt et quelques années, essayant de me remémorer ce que j’avais lu enfant. J’en oubliai presque mon avenir. Ma vie se passa ensuite sans soubresaut, sans grand projet aussi. Je rêvai de ce tome II qui devait contenir tous grands mystères, me mener sur la voie du succès ou de la gloire. Je rêvai aussi de grandes utopies, de somptueux voyages. Je finis d’ailleurs pas partir : je vis des villes oubliées et remplies de touristes, des forêts vierges muées en parcs, des aventuriers transformés en opérateurs de voyages. Rien ne me redonna la confusion onirique du premier livre interdit que j’avais dévoré enfant.

Un jour pourtant je reçus un pneumatique. Ma mère était tombée malade et elle désirait me revoir. Je reconnais que je mis du temps à rentrer. Je sentais que la situation familiale n’était pas bonne, et que j’aurais droit à des reproches. Notre situation financière n’était guère meilleure, et nous avions peur maintenant de la situation politique. Je reçus un deuxième télégramme : c’était la bonne qui me réclamait cette fois. Je dus rentrer.

Ma mère était très basse. Elle vivait dans l’obscurité presque totale. Je ne sus que lui dire. Elle regretta ma vie. Pour me justifier, je décidai de lui évoquer alors cet épisode de mon enfance. Je lui contais mes sorties en cachette et mes lectures interdites, et le fantastique secret : le livre de ma vie colporté par un mage qui me l’avait remis. Je lui décrivais ce marchand comme un dieu qui effectuait des rondes, et remettait à ses lecteurs élus…

Elle me regarda avec effroi, me fit un petit signe de la main. Je me dirigeai vers sa bibliothèque qu’elle me montra, il y avait une enveloppe.

Donne.

Elle sortit le livre de la pochette. Mais en deux tomes. Et elle me dit.

Lui c’était un employé que papa avait chassé, un espèce de sorcier. Il volait aussi chez nous. C’était pour cela que je ne voulais pas que tu le rencontres. J’ai essayé de l’éloigner de nous, mais il était trop tard. Regarde ce qu’il a fait de ta vie.

Je m’irritais.

Mais maman… tu avais le tome 2 et tu ne me l’as jamais donné.

J’ouvris frénétiquement le livre. Il ne comportait que des pages blanches. Je le feuilletai avec rage, tout en sueur. Il n’y avait pas un caractère écrit. Je pensais à une ruse, à de l’encre sympathique, je levai la tête : ma mère était morte, son visage tout pâle éclairé par une bougie.. Et tandis que je la contemplai désolé, je vis, progressivement, de petites lettres se dessiner sur son visage épargné par le temps.