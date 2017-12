Le Saker et la poussière impériale : pourquoi la Russie gagne la guerre

Premier point…

En traduisant cette page remarquable du Saker, je repensais à Nietzsche et au vaincu Hitler qui tous deux reconnaissent : la Russie est un pays qui a le temps et l’espace. Sans oublier la manière…

Deuxième point essentiel ; les antisystèmes doivent arrêter de se pâmer de peur devant l’empire. Car c’est lui faire trop d’honneur et désinformer.

On me demande souvent si les Etats-Unis et la Russie vont se faire la guerre. Je réponds toujours qu’ils sont déjà en guerre. Pas une guerre comme la Seconde Guerre mondiale, mais une guerre quand même. Cette guerre est, au moins pour le moment, d’environ 80% informationnelle, 15% économique et 5% cinétique. Mais en termes politiques, le résultat du perdant de cette guerre ne sera pas moins dramatique que le résultat de la Seconde Guerre mondiale pour l’Allemagne: le pays perdant n’y survivra pas, du moins pas dans sa forme actuelle: soit la Russie redeviendra une colonie américaine ou l’empire s’effondrera.

Dans ma toute première chronique de la Revue Unz intitulée « Un conte de deux ordres mondiaux », j’ai décrit le type de système international multipolaire réglementé par la loi que la Russie, la Chine et leurs alliés et amis du monde entier (ouvertement ou secrètement) essaient construire et combien il était radicalement différent de l’hégémonie mondiale unique que les Américains ont tenté d’établir (et presque imposée avec succès à notre planète souffrante!). D’une certaine manière, les dirigeants impériaux américains ont raison . La Russie représente une menace existentielle, non pas pour les Etats-Unis en tant que pays ou pour son peuple, mais pour l’Empire, tout comme cette dernière représente une menace existentielle pour la Russie. De plus, la Russie représente un défi fondamental à ce que l’on appelle normalement «l’Occident» alors qu’elle rejette ouvertement ses valeurs postchrétiennes (et, j’ajouterais, aussi viscéralement anti-islamiques). C’est pourquoi les deux parties font un effort immense pour s’imposer dans cette lutte.

La semaine dernière, le camp anti-impérial a remporté une grande victoire lors de la rencontre entre les présidents Poutine, Rouhani et Erdogan à Sotchi: ils se sont déclarés les garants d’un plan de paix qui mettra fin à la guerre contre le peuple syrien « , Ce qui n’a jamais été le cas) et ils l’ont fait sans inviter les États-Unis à participer aux négociations. Pire encore, leur déclaration finale ne mentionnait même pas les États-Unis, pas une seule fois. La «nation indispensable» était considérée comme si peu pertinente pour être mentionnée.

Pour mesurer à quel point tout cela est offensant, nous devons souligner un certain nombre de points:

D’abord, sous la direction d’Obama, tous les dirigeants de l’Ouest ont déclaré urbi et orbi et avec une immense confiance qu’Assad n’avait pas d’avenir, qu’il devait partir, qu’il était déjà un cadavre politique et qu’il n’aurait aucun rôle à jouer dans l’avenir de la Syrie.

Deuxièmement, l’Empire a créé une «coalition» de 59 (!) Pays, qui n’a rien réussi, rien du tout: un gigantesque gang de plusieurs milliards de dollars dirigé par le CENTCOM et l’OTAN, qui n’a fait que prouver l’incompétence la plus abjecte. En revanche, la Russie n’a jamais eu plus de 35 avions de combat en Syrie à aucun moment et a inversé le cours de la guerre (avec beaucoup d’aide iranienne et du Hezbollah sur le terrain).

Ensuite, l’Empire a décrété que la Russie était «isolée» et que son économie était « en lambeaux » – ce que le Ziomedia a répété comme un perroquet, avec une totale fidélité . L’Iran faisait, bien sûr, partie du fameux « Axe du Mal », tandis que le Hezbollah était «l’ équipe du terrorisme ». Quant à Erdogan, les occidentaux ont essayé de le renverser et de le tuer. Et maintenant ce sont la Russie, l’Iran, le Hezbollah et la Turquie qui ont vaincu les terroristes et qui vont lancer les tirs en Syrie.

Enfin, lorsque les États-Unis se rendirent compte que Daech n’atteindrait pas le pouvoir à Damas, ils tentèrent d’abord de détruire la Syrie (Plan B) et tentèrent ensuite de créer un État kurde en Irak et en Syrie (Plan C). Tous ces plans ont échoué, Assad est en Russie donnant des câlins à Poutine , tandis que le Commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution iranienne, le Général Soleimani, se promène dans la dernière ville syrienne à être libérée de Daesh.

Pouvez-vous imaginer à quel point les dirigeants américains se sentent totalement humiliés, ridiculisés et battus aujourd’hui? Etre détesté ou résister est une chose, mais être totalement ignoré – maintenant ça fait mal!

En ce qui concerne une stratégie, le mieux qu’ils pouvaient venir avec était ce que je qualifierais de « tracasseries de la Russie » (médailles en sport, persécution de Rt.com, etc). Et tous ces efforts ont permis de rendre Poutine encore plus populaire, l’Occident encore plus détesté, et les Jeux olympiques encore plus ennuyeux (idem pour Farnborough – les MAKS et les Dubaï Air Shows sont tellement plus «sexy» de toute façon). Oh, j’ai presque oublié, les « nouveaux Européens » continueront leur mini-guerre contre les vieilles statues soviétiques à leurs libérateurs. C’est comme la mini-guerre américaine sur les représentations russes aux États-Unis, un signe évident de faiblesse.

Parlant de faiblesse.

Cela devient comique. Les médias américains, en particulier CNN, ne peuvent laisser passer une journée sans mentionner les mauvais Russes, le Congrès américain est engagé dans une hystérie de masse pour essayer de savoir lequel des Républicains et des Démocrates a eu plus de contacts avec les Russes. Chaque fois que l’armée russe organise un exercice, les représentants de la marine américaine et de l’Air Force se plaignent régulièrement des pilotes russes faisant des « interceptions non professionnelles », la marine britannique passe en mode combat (et plutôt modeste) les porte-avions russes transitent par la Manche – mais la Russie est censée être le pays «faible» ici.

Est-ce que cela a du sens pour vous?

La vérité est que les Russes rient. Du Kremlin, aux médias, aux médias sociaux, ils font même des croquis hilarants sur la façon dont ils sont tout-puissants et sur la façon dont ils contrôlent tout. Mais la plupart du temps, les Russes se moquent de la tête, se demandant ce que les Occidentaux fument dans le monde pour être si terrifiés (du moins officiellement ) par une menace inexistante.

Vous savez ce qu’ils voient d’autre?

Que les dirigeants politiques occidentaux cherchent la sécurité en nombre. D’où les «coalitions» ridiculement gonflées et toutes les résolutions émanant de divers organismes européens et transatlantiques. Les politiciens occidentaux sont comme les lâches (nerds) de cour d’école qui, craignant le gamin dur, se blottissent ensemble pour sembler plus grand. Chaque enfant russe sait que la recherche de la sécurité dans les chiffres est un signe infaillible d’une mauviette effrayée. En revanche, les Russes se souviennent également de la façon dont une petite nation de moins de 2 millions de personnes a eu le courage de déclarer la guerre à la Russie et comment ils se sont battus durement, durement, contre les Russes. Je parle des Tchétchènes bien sûr. Ouais, aime-les ou déteste-les – mais on ne peut nier que les Tchétchènes sont courageux. Idem pour l’Alliance du Nord en Afghanistan. Les Russes ont été impressionnés. Et même si les nazis ont infligé des souffrances indicibles au peuple russe, les Russes ne nient jamais que les soldats et les officiers allemands étaient qualifiés et courageux. Il y a même un dicton russe « J’aime / respecte l’homme courageux dans le Tatar / Mongol » (люблю молодца et в татарине ). Les Russes n’ont donc aucun problème à voir le courage dans leurs ennemis.

Nous sommes très, très loin de la «naissance d’un nouveau Moyen-Orient» promis par Condi Rice (c’est un nouveau Moyen-Orient bien, mais pas celui que Rice et les Néocons avaient en tête!)

Quant à la «seule démocratie au Moyen-Orient», elle est maintenant en pleine panique, d’où son plan désormais ouvert de travailler avec les Saoudiens contre l’Iran et ses fuites claires sur les bombardements de tous les biens iraniens jusqu’à 40 km de la frontière israélienne. Mais ce train a déjà quitté la station: les Syriens ont gagné et aucune attaque aérienne ne va changer cela. Donc, juste pour s’assurer qu’ils ont toujours l’air féroce, les Israéliens ajoutent maintenant qu’en cas de guerre entre Israël et le Hezbollah, le secrétaire général Hassan Nasrallah serait une cible. Hou la la! Qui aurait pensé?!

Pouvez-vous entendre les rires qui sortent de Beyrouth?

Ce qui est effrayant, c’est que les gens de Washington, Riyad et Jérusalem les entendent haut et fort, ce qui signifie qu’ils devront faire quelque chose tôt ou tard et que « quelque chose » sera le bain de sang absurde habituel de cet « Axe de la Gentillesse ». Cet axe a été rendu célèbre pour : « si vous ne pouvez pas battre leurs militaires, faites payer leurs civils » (pensez Kosovo 1999, Liban 2006, Yémen 2015). Soit ça, soit on se débarrasse d’une minuscule victime sans défense (Grenada 1983, Gaza 2008, Bahreïn 2011). Rien de tel qu’un bon massacre de civils sans défense pour qu’ils se sentent virils, respectés et puissants (et, pour les Américains américains – «indispensables», bien sûr).

Mis à part le cas du Moyen-Orient, je pense que nous pouvons commencer à voir les grandes lignes de ce que les États-Unis et la Russie vont faire au cours des deux prochaines années.

Russie: la stratégie russe envers l’Empire est simple:

Essayez d’éviter autant que possible et aussi longtemps que possible toute confrontation militaire directe avec les États-Unis parce que la Russie est toujours la partie la plus faible (surtout en termes quantitatifs). Cela, et de préparer activement la guerre dans le cadre de l’ancienne stratégie si vis pacem para bellum.

Essayez de faire face le mieux possible à tous les «petits harcèlements»: les Etats-Unis ont encore infiniment plus de «soft power» que la Russie et la Russie n’a tout simplement pas les moyens de riposter en nature. Elle fait donc le minimum pour essayer de dissuader ou d’affaiblir les effets de ce genre de «harcèlement insignifiant» mais, en vérité, elle ne peut pas faire grand-chose en plus de l’accepter comme une réalité de la vie.

Plutôt que de tenter de se désengager de l’Empire contrôlé (économiquement, financièrement, politiquement), la Russie contribuera très délibérément à l’émergence progressive d’un royaume alternatif. Un bon exemple de cela est la Nouvelle Route de la Soie promue par les Chinois, qui est en cours de construction sans aucun rôle significatif pour l’Empire.

États-Unis : la stratégie américaine est également simple:

Utilisez la « menace » russe pour donner un sens et un but à l’Empire, en particulier l’OTAN.

Poursuivre et élargir le «petit harcèlement» contre la Russie à tous les niveaux.

Subvertir et affaiblir autant que possible tout pays ou politicien présentant des signes d’indépendance ou de désobéissance (y compris les pays de la Route de la Soie)

Les deux camps utilisent des tactiques dilatoires, mais pour des raisons diamétralement opposées: la Russie, parce que le temps est de son côté et les États-Unis, parce qu’ils n’ont plus d’options.

Il est important de souligner ici que dans cette lutte, la Russie est désavantagée: alors que les Russes veulent construire quelque chose, les Américains ne veulent que détruire (des exemples incluent la Syrie, bien sûr, mais aussi l’Ukraine ou, d’ailleurs, une Europe unie). Un autre désavantage majeur pour la Russie est que la plupart des gouvernements craignent toujours de contrarier l’Empire de quelque façon que ce soit, ainsi que le silence assourdissant et la soumission du «concert des nations» lorsque l’Oncle Sam se livre à une de ses saccages habituels. Le droit international et la Charte des Nations Unies. Cela change probablement, mais très, très lentement. La plupart des politiciens du monde sont comme les membres du Congrès américain: des prostituées (et des gens à bas prix).

Le plus grand avantage pour la Russie est que les États-Unis se désintègrent sur le plan économique, social et politique. Avec chaque année qui passe, les États-Unis, autrefois les plus prospères, commencent à ressembler de plus en plus à un pays du Tiers-Monde. Oh bien sûr, l’économie américaine est encore énorme (mais rétrécit rapidement!), Mais cela n’a aucun sens lorsque la richesse financière et la richesse sociale sont confondues en un indice complètement trompeur de pseudo-prospérité. C’est triste, vraiment, un pays qui devrait être prospère et heureux est saigné à mort par le «parasite impérial», dirons-nous, qui s’en nourrit.

En fin de compte, les régimes politiques ne peuvent survivre qu’avec le consentement de ceux qu’ils gouvernent. Aux États-Unis, ce consentement est clairement en train d’être retiré. En Russie, il n’a jamais été aussi fort. Cela se traduit par une fragilité majeure des États-Unis et, par conséquent, de l’Empire (les États-Unis sont de loin le plus grand hôte du parasite impérial) et une source majeure d’endurance pour la Russie.

Tout ce qui précède ne s’applique qu’aux régimes politiques, bien sûr. Les peuples de Russie et des États-Unis ont exactement les mêmes intérêts: faire tomber l’Empire avec le moins de violence et de souffrance possible. Comme tous les empires, l’empire américain a surtout abusé des autres dans ses années de formation et de pointe, mais comme tout empire en décomposition, il abuse maintenant principalement de son propre peuple. Il est donc essentiel de toujours répéter qu’un «État libre des États-Unis» n’aurait aucune raison de voir un ennemi en Russie et vice-versa. En fait, la Russie et les États-Unis pourraient être des partenaires idéaux, mais les «parasites impériaux» ne permettront pas que cela se produise. Ainsi, nous sommes tous coincés dans une situation absurde et dangereuse qui pourrait entraîner une guerre qui détruirait complètement la plus grande partie de notre planète.

Pour tout ce que ça vaut, et malgré la russophobie hystérique constante aux États-Unis, je ne décèle absolument aucun signe que cette campagne ait du succès auprès des Américains. Tout au plus, certains d’entre eux naïvement adhérer au conte de fées «les Russes ont tenté d’interférer dans nos élections», mais même dans ce cas, cette croyance est atténuée par «pas grand-chose, nous le faisons aussi dans d’autres pays». Je n’ai pas encore rencontré un Américain qui pensât sérieusement que la Russie est dangereuse. Je ne détecte même pas les réactions superficielles d’hostilité lorsque, par exemple, je parle russe avec ma famille dans un lieu public. Typiquement, on nous demande quelle langue nous parlons et quand nous répondons « russe » la réaction est normalement « cool! ». Très souvent, j’entends même « que pensez-vous de Poutine? Je l’aime vraiment bien ».

Pour résumer tout cela, je dirais qu’à ce moment de la guerre entre les États-Unis et la Russie, la Russie est en train de gagner, l’Empire est en train de perdre et les États-Unis souffrent. Quant à l’UE, elle «profite» d’un manque d’intérêt bien mérité tout en étant la plupart du temps occupée à absorber des vagues de réfugiés détruisant la société.

Cette guerre est loin d’être finie, je ne pense même pas que nous ayons atteint son apogée et les choses vont empirer avant de s’améliorer à nouveau. Mais dans l’ensemble, je suis très optimiste que l’Axe de la Bonté mordra la poussière dans un avenir relativement proche.