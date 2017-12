Pourquoi Sienne est une ville sainte

Selon les mots de sainte Catherine de Sienne, la ville est l’image de l’âme, les murs environnants étant la frontière entre la vie extérieure et la vie intérieure. Les portes sont les facultés ou les sens qui relient la vie de l’âme au monde extérieur. L’intelligence, selon la sainte, interroge chacun qui s’approche des portes, qu’il soit ami ou ennemi, veillant ainsi sur la sécurité de la ville. Des sources vivantes d’eau s’élèvent en elle; les jardins sont protégés par ses murs, et au centre, où bat le cœur, se trouve le sanctuaire sacré.

En raison de son design significatif, la ville de Sienne correspond à cette comparaison: c’est en effet une image de l’âme. Comme l’âme, la ville peut être remplie de lumière: quand, tôt le matin, avant que le chant des hirondelles ne soit noyé par le bruit de la journée de travail, on voit, en grimpant d’un des jardins en terrasse, le les premiers rayons de lumière dorée frappent la ville en haut lieu; ou encore, au coucher du soleil, comme on regarde la ville de San Domenico, quand la lumière du soleil couchant empile les maisons et les tours rougeoyantes, et la cathédrale, comme si elle était construite de perles et de jaspe, semble suspendue dans l’air , illuminé par le ciel rouge. Alors, en effet, peut-on voir Sienne comme dans l’esprit de ses fondateurs: une ville sainte.

Titus Burckhardt