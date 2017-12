Troll de drame : comment le Kremlin et le mur de Merlin raflent la mise et flushent les défèque news…

Par notre ami Orlov

Les trolls du Kremlin sont un faux mème qui est systématiquement déployé pour couvrir les propres échecs du système mais n’est pas utilisé en cas de succès.

Par exemple : l’establishment politique de Londres a manipulé avec succès le référendum sur l’indépendance écossaise pour le faire échouer avec une combinaison de pots-de-vin et de tactiques alarmistes ; par conséquent, les trolls fantômes du Kremlin n’y ont joué aucun rôle. Mais Londres n’a pas réussi à le faire avec le référendum sur le Brexit ; par conséquent, les trolls du Kremlin ont été utilisés comme têtes de Turcs pour ce résultat non voulu et non scénarisé.

Un autre exemple : Madrid a échoué dans ses efforts pour empêcher le référendum sur l’indépendance catalane ; l’exercice s’est transformé en une tentative de contrecarrer un exercice d’autodétermination démocratique ; il y a eu du sang dans les rues. Alors, sortons les trolls du Kremlin, et accusons-les. Mais maintenant que l’usure du référendum s’est installée et que la majorité de la population a dit avoir des doutes sur cette indépendance, les trolls ont apparemment fait leurs bagages et sont rentrés chez eux.

Et puis bien sûr, il y a aussi celui-là : Hillary Clinton a perdu son élection, inexplicablement dans son esprit et dans l’esprit de ses partisans, alors qu’elle a vraiment été une très mauvaise candidate qui a fait des choses inexplicablement absurdes, comme de traiter la moitié de son électorat potentiel de « panier de déplorables ». Alors, sortons les trolls du Kremlin encore une fois.

Et maintenant que tout le récit de l’« ingérence russe », poursuivi sans relâche par les médias des « fausses nouvelles » depuis l’élection de Trump, s’enfonce dans un cul de sac où tout le monde doit admettre que le tout était un montage crapuleux, Washington décide de mettre en scène une attaque contre Russia Today, la forçant, elle seule parmi tous les médias étrangers tels que la BBC, Al Jazeera et bien d’autres, à s’inscrire en tant qu’agent étranger. En substance, ce faisant, Washington a admis que son « ordre mondial »pouvait être abattu par un simple échange libre d’informations ! Si ce n’est pas une position d’extrême faiblesse, qu’est-ce que c’est ?

Bref, il est clair que les trolls du Kremlin se matérialisent spontanément au milieu de la défaite et se voient automatiquement remettre les lauriers de la victoire.

http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-les-trolls-du-kremlin-gagnent-toujours