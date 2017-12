Guillaume II et le pangermanisme vus par André Chéradame

Chéradame écrit dans les années 1910. Il dénonce les agissements germaniques, qui seront éprouvés par une bonne partie de l’humanité. Il contredit mes textes sur les responsabilités anglo-saxonnes (16000 lecteurs sur fr.sputniknews.com), la thèse de mon ami Preparata et des historiens libertariens. Comme j’ai soin de « me contredire » c’est-à-dire en fait de laisser la vérité dialectiquement s’exprimer, je lui laisse la parole (Archive.org).

« Le 28 août 1898, répondant au discours du bourgmestre de Mayence, le Kaiser déclara vouloir maintenir intact l’héritage légué par son «immortel grand-père ». Mais, ajouta-t-il, je ne pourrai y parvenir que si notre autorité se maintient ferme à l’égard de nos voisins. « Dans ce but l’unité et la coopération de toutes les tribus germaniques sont nécessaires. »

Le 4 octobre 1900, Guillaume II, posant la première pierre du musée romain de Saalbourg, dit encore :

« Puisse notre patrie allemande, dans les temps futurs, par la coopération unifiée des princes et des peuples, de leurs armées et de leurs citoyens, devenir aussi puissante, aussi fortement unie, aussi extraordinaire que l’empire romain universel, afin qu’un jour dans l’avenir on puisse dire, comme autrefois : Civis Romanus sum : Je suis citoyen allemand. »

Chéradame ajoute ensuite :

« Le 28 octobre 1900, dans une réunion d’officiers, Guillaume II affirma : « Mon but suprême est d’écarter ce qui sépare le grand peuple allemand.» Or, en septembre 1900, à Stettin, le Kaiser venait de déclarer. « Je n’ai aucune crainte dans l’avenir. Je suis convaincu que mon plan réussira ».

La weltpolitik était alors bien connue :

« Ce plan se résumait dans l’esprit de Guillaume II dans la réalisation de la formule capitale de domination pangermaniste : de Hambourg au golfe Persique. Pour y parvenir, le Kaiser était résolu à attacher par des liens sans cesse plus étroits l’Autriche-Hongrie à l’Allemagne.

Pour assurer son hégémonie sur les peuples des Balkans, il comptait sur le concours de leurs rois d’origine germanique (Bulgarie et Roumanie) ou subissant de très près des influences germaniques qu’il organisait lui-même.

C’est ainsi qu’il fit épouser sa propre sœur, Sophie, en 1889, à l’héritier du trône de Grèce, aujourd’hui le roi Constantin. Enfin, presque aussitôt son avènement, il avait déjà conçu le projet de flatter les Turcs et les musulmans afin de mettre plus tard la main sur l’Empire ottoman et de se faire des mahométans répandus dans le monde une arme contre toutes les autres puissances. »

Le Reich rêve de s’allier à l’islam (Stoddard en parle très bien) :

C’est, en effet, le 8 novembre 1898 que Guillaume II prononça à Damas ces paroles fameuses qui prennent toute leur signification maintenant que nous venons de voir l’action allemande se développer en Turquie, en Perse, et tenter d’agiter les Musulmans d’Egypte, des Indes et de la Chine :

« Puisse Sa Majesté le Sultan, ainsi que les 300 millions de mahométans qui vénèrent en lui leur Calife, être assurés que l’empereur allemand est leur ami pour toujours. »

Enfin les allemands sont toujours innocents comme l’agneau qui vient de naître. Le Bon aussi le reconnait alors.

« Or c’est après avoir ainsi dressé et perfectionne pendant plus de vingt ans le plan pangermaniste de la conflagration européenne que Guillaume II a eu la prodigieuse audace de déclarer, dans son Manifeste au peuple allemand du 15 août 1915, après avoir ensanglanté l’Europe depuis un an : « Devant Dieu et devant l’Histoire, je jure que ma conscience est nette ; je n’ai pas voulu la guerre »

On découvrira avec intérêt cet auteur et on relira mon texte sur Fritz Fischer. Bismarck, Guillaume II, Hitler, Hallstein, Merkel-Schauble, qui en ont remis une couche islamo-migrante comme on sait, ça commence aussi à bien faire…