Splendeurs et misères de cortisone…

Quels sont les risques ou effets indésirables liés à la prise de cortisone ?

« Les risques d’effets secondaires liés à la prise de cortisone dépendent de la durée du traitement. Plus le traitement est court, moins les effets secondaires se manifestent », indique le Pr Chast.

Un traitement par corticoïdes ne pose habituellement pas de problème quand il dure moins de dix jours. Mais lorsqu’il dépasse 3 mois, il expose à des risques élevés d’effets indésirables. Il est donc primordial d’en parler à son médecin pour lui signaler tous les désagréments ressentis,explique le spécialiste. A noter que ceux-ci disparaissent à l’arrêt du traitement, mais uniquement quand celui-ci est de courte durée.

L’effet le plus courant et le plus visible est la rétention d’eau qui induit œdème et embonpoint, mais il en existe une multitude d’autres. La cortisone aggrave les désagréments de l’ostéoporose chez les personnes âgées, car elle augmente le risque de fracture de l’os par défaut d’absorption du calcium. Le risque de contracter une tuberculose pulmonaire, toujours chez les personnes âgées, s’accentue. L’épiderme peut être mis à rude épreuve avec l’apparition de boutons de fièvre très fréquents. Au niveau de l’estomac, il n’est pas rare de constater l’apparition d’ulcères. La cortisone peut également provoquer un diabète par le mécanisme de dérégulation du métabolisme des sucres. Enfin, excitation et insomnies sont fréquemment rapportées.

Bien entendu, en cas de traitement de moins de 10 jours, les risques de ce type sont moindres. Il faut savoir que sur un traitement de courte durée, le risque majeur reste celui de l’insomnie.