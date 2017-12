La phrase du jour (par Philippe Grasset) sur la carambouille américaine au jokari

La chute de l’influence des USA, sa décadence de puissance globale, la dissolution de ses lignes stratégiques de projection de forces se poursuit en accélérant, comme on le constate depuis 2015 et depuis l’intervention russe en Syrie. Pendant ce temps, à “D.C.-la-folle”, on se bat comme des chiffonniers pour savoir qui exerce le pouvoir, si le président ne pourrait pas être destitué, si l’on ne pourrait pas anéantir totalement soit la Corée du Nord soit l’Iran, soit les deux, à condition que l’on arrive à déterminer le mode de fonctionnement de l’emploi des armes nucléaires et si les généraux décident d’être prêts à obéir aux ordres (après avoir consulté leurs avocats).

