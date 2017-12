Le silence des agneaux et le militarisme occidental

Sur Globalresearch.ca Philip Farruggio rappelle les points suivants :

« La moitié de l’argent des impôts tombe dans le trou du lapin des dépenses militaires, avec peu de plaintes ou peut-être même la reconnaissance totale de ce fait par le Congrès, les médias traditionnels et bien sûr Dupont-Dupond.

Le nouveau «projet de réforme fiscale» AKA «Giveaway to the Super Rich, les sociétés et le Pentagone» permettra de réduire de plus en plus le «filet de sécurité» tant chéri, alors que pas un mot sur combien est encore dépensé pour l’armée.

La propagande selon laquelle «Nous sommes en guerre» continuera de fasciner la plupart du public et, bien sûr, les médias et le Congrès.

Nous n’avons pas été officiellement ‘en guerre’ depuis que le Congrès a déclaré la guerre en 1941.

Notre armée opère sur plus de 1000 bases dans plus de 100 pays différents, et nous occupons toujours l’Afghanistan et certaines parties de l’Irak … ILLEGALEMENT!

Tous nos événements sportifs célèbrent encore au cours des premières minutes nos militaires même si nous ne sommes PAS en guerre!

Beaucoup de nos voisins circulent avec des voitures transportant des plaques d’immatriculation spécialisées en l’honneur de nos militaires, comme si nous étions toujours en guerre.

N’avez-vous jamais remarqué que les « droits » nés de nouveau, adorent se serrer autour de Jésus, comme si il pardonnerait jamais nos invasions / occupations immorales et illégales? Ou s’il ne tolérerait jamais ce système de courant obscène qui célèbre les super riches? »

Farruggio regrette le « silence des agneaux » américains qui se laissent tondre sans barguigner :

« Cette folie est effrayante pour dire le moins. C’est comme si de moins en moins d’Américains résistent à cette folie qui nous ruine! Réduire les impôts sur les super riches et les sociétés déjà très riches (où les PDG et les cadres supérieurs gagnent dans les MEGA MILLIONS) tandis que l’écrasante majorité des travailleurs comme vous et moi sont quelques chèques de paie de désespoir financier est presque criminel! Pendant ce temps, le battement de tambour pour plus de guerres de bidon continue. Cette fois-ci, faites votre choix: la Corée du Nord, la Syrie ou l’Iran … peut-être bientôt ils vous conteront une fois de plus dans une autre guerre froide avec la Russie. Dieu ne plaise qu’ils essaient même de prendre en compte la Chine, parce que ces gens vont se retirer de nos obligations et de nos bons du Trésor et nous mettre en faillite! »

Je poursuis. Les étasuniens n’aiment plus leurs sénateurs, mais ils raffolent de leurs militaires. « Que deviendriez-vous s’ils ne vous protégeaient pas ? », demande-t-on à Bill Bonner chaque fois qu’en libertarien il reproche à l’Etat-sangsue US d’aspirer les toujours plus rares richesses de son beau pays ? Les russes descendraient-ils par l’Alaska !

Céline, encore et toujours :

« Une telle connerie dépasse l’homme. Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer sinon que les temps sont venus, que le Diable nous appréhende, que le Destin s’accomplit. »

A l’heure où l’Otan nous prépare à une économie de guerre et ordonne (non pas dans l’indifférence mais dans l’assentiment général des politiques et des médias) une réorganisation des transports en Europe « pour prévenir une invasion russe des pays baltes », on ne peut que s’émerveiller de ce « silence des agneaux » qui ne frappe qu’une minorité d’entre nous dégoûtés de passer à « la boucherie héroïque » (Voltaire) de la démocratie libérale avancée. Mais rien n’y fera. Comme disait Céline, les démocraties veulent la guerre. Elles n’ont jamais voulu que cela depuis 1914 avec la bénédiction de leurs banques centrales !

Sources

Nicolas Bonnal, Céline le pacifiste enragé (Amazon.fr)