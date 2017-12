On commente Bloom et Bonnal

Cher Nicolas,

Je viens à l’instant de terminer la lecture de votre dernier billet « Allan Bloom et la déconstruction de la civilisation occidentale » et j’ai reçu comme un coup dans l’estomac. Comme dire… tout est dit justement, cette destruction je l’avais aussi ressentie il y a quelques années déjà. A l’époque je la voyais comme le suicide Cambodgien. Je cherche à aller au delà maintenant et me demande si quelque chose de « supra- humain » ne nous pousse pas à mener à bien cette autodestruction, comme s’il fallait en passer par là pour quoi…renaître ?…humm. Le doute m’assaille car personne ne nous indique ce qu’il y a au bout de cette phase de notre évolution. J’ai vraiment apprécié cette lecture car elle m’a fait connaître un nouvel auteur à découvrir et parce qu’encore une fois, votre texte place les mots sur ce qui se déroule.

http://iwcenglish1.typepad.com/Documents/14434540-The-Closing-of-the-American-Mind.pdf