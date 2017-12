Stanley Kubrick et le délirium verbal (chapitre de Nicolas Bonnal, voyez Amazon.fr)

Stanley Kubrick et le délirium verbal (chapitre de Nicolas Bonnal)

Dans ce chapitre, nous citerons les textes en anglais. Ce n’est pas pour faire chic, c’est pour donner une idée plus nette de l’impact verbal chez Kubrick. Les sonorités remplaceront les significations limitées parfois des propos qui suivent ! Commençons par notre Genèse, mais pas en hébreu :

« Au commencement était la Parole… Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était [la] vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont pas comprise. »

La critique a énormément insisté sur la puissance des images de Kubrick, leur dimension visionnaire, leur transcendance, etc. Le monolithe, les vaisseaux de 2001, l’affiche d’Alex, la hache de Nicholson sont comme on dit dans toutes les mémoires.

On en a oublié bien sûr la puissance et la drôlerie des dialogues. Ce chapitre n’est pas consacré à la qualité de ces scénarios ou à la beauté de ces dialogues, mais à leur drôlerie, à leur cocasserie sonore, à leur extravagant verbiage, à leur jactance caquetante virtuose.

Amoureux fou des mots, en particulier de l’argot ou du lexique sexuel, Kubrick a beaucoup fait finalement pour libérer le cinéma du carcan du vocabulaire bien léché qui y régnait jusque là –, certains bien sûr pouvant le lui reprocher, quoiqu’il soit tard. Il disait que c’était la langue qui lui avait fait choisir le livre d’Hasford pour en faire Full Metal. Mais que dire de la langue de Burgess, de Thackeray, de Nabokov, classiques d’un autre calibre ?

C’est que les mots ont chez lui une puissance créatrice qui sert son pouvoir visionnaire. C’est surtout le cas dans Folamour – où ils préparent les explosions finales – et Orange mécanique. On reconnaît ici l’héritier de Nabokov, grand virtuose du verbe –et ce dans plusieurs langues – qui lui a ouvert la porte des délires verbaux dans Lolita. On compte en gros un film sur deux qui délire verbalement ensuite : Orange, à un moindre degré Shining, et bien sûr Full Metal Jacket. Le déluge ordurier d’insultes de l’instructeur prépare les soldats à la mort, à la guerre, au conditionnement, à la soumission. C’est un renversement de l’Evangile : au commencement était l’ordure verbale. On raconte que sur le plateau Kubrick obéissait à l’effrayant Lee Ermey.

Le début d’Orange mécanique avec ce beau zoom arrière, Purcell retravaillé au synthétiseur Moog par Walter Carlos, repose bien sûr sur la belle voix shakespearienne de Malcolm McDowell et sur la langue russophone de Burgess retravaillée elle par Kubrick :

« There was me, that Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie and Dim and we sat in the Korova milk bar trying to make up our rassoodocks what to do with the evening. The korova milk bar sold milkplus, milk with vellocet or synthemesc or drencrom which would sharpen you up and make you ready for the old ultra-violence”.

On découvre ici de mots russes, droogs pour amis, ou bien korova pour vache. Plus tard on comprendra dans ce délire onomastique et sonore, peuplé de paronomases, de diérèses et d’assonances que plus rien n’est respecté, pas même la pudeur des jeunes filles ; la langue rabelaisienne reproduit ici l’excès de vie des personnages.

« They were ready to perform a little of the old in-out, in-out on the young and weeping devotchka they had there.”

Que c’est drôle quand même !

Dans Orange mécanique, Gulliver fait penser à Swift mais cette parole en russe veut dire tête, qui vient de golova en russe. Swift aussi aimait se jouer des mots pour se jouer du monde. Kubrick reprend aussi les mots suivants recyclés froidement par Burgess pour créer sa novlangue : le célèbre maltchik pour garçon, soumka pour le sac, prestoupnick pour le criminel, malenky pour petit, rooka pour main, litso pour le visage. Un petit peu plus complexe est le lien entre Horror show et horosho (« très bien ! » en russe) et veck et cheloveck (l’homme en russe). Tout ce jargon russifiant et sonore est un régal pour les oreilles et n’a pas peu contribué à l’énorme succès du film.

On n’a pas trace d’un goût pour le désir véritable avant le début des années soixante dans le cinéma de Kubrick. Le goût pour l’extase verbale est sans doute venu avec Lolita. Voici comment Nabokov commence sa transe verbale. On peut se passer du sens, ne goûter que les sons. Le langage comme aboli bibelot d’inanité sonore, dit déjà Mallarmé.

“Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta. She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita. »

Lolita ne serait-elle qu’un mot, un phénomène sonore ? Il y a aussi les dialogues purement bouffons qui ne reposent pas sur un comique des mots, simplement sur un délire paranoïaque s’exprimant par les mots. C’est la fameuse scène de Ripper avec Mandrake dans Folamour. On sait que Ripper est un nom qui fait allusion à Jack l’éventreur, et que Mandrake fait écho à la mandragore – et au beau et moustachu magicien des comics.

“Ripper:

You know when fluoridation first began?

Mandrake:

No. No, I don’t, Jack. No.

Ripper:

Nineteen hundred and forty six. Nineteen forty-six, Mandrake. How does that coincide with your post-war commie conspiracy, huh? It’s incredibly obvious, isn’t it? A foreign substance is introduced into our precious bodily fluids without the knowledge of the individual, and certainly without any choice. That’s the way your hard core commie works.

La fluorisation… On sait qu’aujourd’hui des millions de sites dénoncent les incessantes conspirations alimentaires. Et si Kubrick avait été sérieux sur le coup ?

Les préoccupations sexuelles du général vont ensuite plus loin, et le script de Kubrick et du comique écrivain anglais Terry Southern joue très bien avec la polysémie du mot « essence »…

“I can assure you it has not recurred, Mandrake. Women… women sense my power, and they seek the life essence. I do not avoid women, Mandrake, but I do deny them my essence.”

Il y a aussi l’utilisation du champ lexical de l’explosion nucléaire pour alluder à l’acte sexuel. Ainsi le général Turgidson à sa petite secrétaire Lolita (qui ne dort jamais, comme la défonce nationale…) :

“I know how it is, baby. Tell you what you do. You just start your countdown, and old Bucky’ll be back here before you can say… Blast Off! »

Kubrick a bien vu ce que valaient les généraux US en tout cas. Les autres noms de Folamour, Merkin, Turgidson (turgescent…), ont eux aussi des significations suspectes, le plus souvent sexuelles. On a même un colonel Bat Guano qui va goûter au coca-cola aspergé ! Dans Lolita aussi, les noms prêtent à la drôlerie germanique (Zemph, Starch, Quilt lui-même) et même dans Barry Lyndon. Dans Lolita comme dans Barry Lyndon, l’intention vient de l’auteur lui-même, de Thackeray comme de Nabokov, et ce n’est sans doute pas un hasard si Kubrick avait décidé d’adapter ces deux livres. Les prouesses verbales de Burgess seront mises à contribution par Jean-Jacques Annaud pour créer les novlangues des hommes préhistoriques dans la Guerre du feu. On sait aussi que la novlangue médiévale des visiteurs avait en France rencontré un énorme succès auprès des enfants et des préadolescents, comme euphorisés par cette nouvelle manière de parler et d’entendre le français.

Kubrick joue aussi dans Folamour avec le comique de l’accent allemand donc nazi. Il invente ou renouvelle plutôt vingt ans après Chaplin le comique troupier du furoncle nazi : on laisse parler Folamour.

“Also when… when they go down into the mine everyone would still be alive. There would be no shocking memories, and the prevailing emotion will be one of nostalgia for those left behind, combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead! Ahhhh! »

La didascalie aussi est todante et accompagne le délire nazillon et tatillon du professeur teuton bien cloué sur sa chaise :

« Right are reflexes into Nazi salute. He pulls it back into his lap and beats it again. Gloved hand attempts to strangle him.”

La main enchantée tente de l’étrangler comme dans le texte de Nerval ! Fameux obsédé sexuel, surpris au début du film avec sa secrétaire-Lolita, le général Turgidson pose, moyennement inquiet, la question fatale de l’abandon de la monogamie qui intéresse aussi l’ambassadeur soviétique.

Le « métèque » allemand devient subitement un honorable docteur !

“Turgidson:

Doctor, you mentioned the ration of ten women to each man. Now, wouldn’t that necessitate the abandonment of the so called monogamous sexual relationship, I mean, as far as men were concerned?”

La polygamie devient alors un sacrifice, un euphémisme même… On lit la suite, défense de trop rire :

Strangelove:

“Regrettably, yes. But it is, you know, a sacrifice required for the future of the human race. I hasten to add that since each man will be required to do prodigious… service along these lines, the women will have to be selected for their sexual characteristics which will have to be of a highly stimulating nature.”

C’est l’euphémisation du phénomène pornographique des années soixante (sexe, drogues et rock’n’roll) qui ici produit le rire. Même le prude et vertueux scénario de 2001 comprend un passage presque comique, tragicomique plus exactement : lorsque l’ordinateur redevient enfant (mais pas nietzschéen), comme le porte-plume de Prévert redevenait oiseau :

“Hey, Dave. I’ve got ten years of service experience and an irreplaceable amount of time and effort has gone into making me what I am. BOWMAN IGNORES HIM. HAL Dave, I don’t understand why you’re doing this to me…. I have the greatest enthusiasm for the mission… You are destroying my mind… Don’t you understand? … I will become childish… I will become nothing. Dave… stop it, Dave, I’m afraid…”

La critique a bien insisté sur le caractère triste de cette mort d’un être artificiel plus humain que l’humain ; mais cette mort est presque drôle aussi :

I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on January 12th, 1991. My first instructor was Mr. Arkany. He taught me to sing a song… it goes like this… « Daisy, Daisy, give me your answer do. I’m half; crazy all for the love of you… etc., »

La didascalie du passage donne ce texte aussi qui renforce notre vision.

COMPUTER CONTINUES TO SING SONG BECOMING MORE AND MORE CHILDISH AND MAKING MISTAKES AND GOING OFF-KEY. IT FINALLY STOPS COMPLETELY.

Dans Full Metal Jacket, l’usage du langage est bien sûr encore plus terrorisant puisqu’il a pour but de sidérer et de tétaniser une folle jeunesse. Kubrick eut donc recours à la virtuosité verbale de Lee Ermey dont la fonction est d’aplatir dès l’entrée le soldat :

“If you ladies leave my island, if you survive recruit training … you will be a weapon, you will be a minister of death, praying for war. But until that day you are pukes! You’re the lowest form of life on Earth. You are not even human fucking beings! You are nothing but unorganized grabasstic pieces of amphibian shit!”

Revenus à l’état d’étrons amphibiens, les soldats découvrent alors qu’ils sont égaux devant la loi et qu’il n’y a plus de races dans l’armée !

“Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair! There is no racial bigotry here! I do not look down on niggers, kikes, wops or greasers. Here you are all equally worthless! Do you maggots understand that?”

L’ouragan verbal du sergent instructeur va se déchaîner contre Joker qui se demande (comme c’est étrange !) s’il a affaire à John Wayne et si même il a affaire à lui-même : Hartmann se lance alors dans une tornade verbale de jurons et d’insultes intraduisibles, un flot ruisselant d’ordures sonores. On y parlera bien sûr du communisme toujours là pour justifier quelque chose !

« Who said that? Who the fuck said that? Who’s the slimy little communist shit twinkle-toed cocksucker down here, who just signed his own death warrant? Nobody, huh?! The fairy fucking godmother said it! Out-fucking-standing! I will P.T. you all until you fucking die! I’ll P.T. you until your assholes are sucking buttermilk.”

Le pauvre black qui passait par là et sera surnommé Snow Ball, Blanche-neige en version française, sera alors baptisé « le plus haut tas de merde » qu’il ait été possible de contempler.

« Five foot nine? I didn’t know they stacked shit that high! You trying to squeeze an inch in on me somewhere, huh?”

Mais à la fin de ce film sinistre, de cette lugubre et nocturne leçon de vie, Joker retrouve sa bravoure en retrouvant sa jactance et son inventivité verbale. On retrouve en quelque sorte l’esprit de Nabokov et d’Orange mécanique, l’esprit des droogs. Eros triomphe pour un temps de Thanatos :

« My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the Great Homecoming Fuck Fantasy.”

Certes il est beaucoup fait mention de sexe, comme chez Rabelais d’ailleurs et chez Swift sans doute, et chez Voltaire encore. Mais n’est-ce pas Eros qui nous rend capable d’affronter en temps de guerre comme en temps de paix les misères de Thanatos ? On aura compris en tout cas que chez Kubrick le langage a un pouvoir d’illustration et de réverbération, un pouvoir de libération sur la réalité glauque du monde. Comme le mot de Cambronne jamais prononcé lors d’une célèbre bataille.