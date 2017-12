Nicolas Bonnal par lui-même

Nicolas Bonnal est né en 1961 en Tunisie. Il étudie à Louis-Le-Grand et sciences-po et entame dès les années 70 une longue de série de voyages en Asie, en Amérique et en Océanie. Il publie ses premiers textes en 1990 dans l’Idiot international et son premier livre en 1995 : Mitterrand le grand initié, repris aux éditions Albin Michel en 2001. Ce livre est référencé dans le best-seller britannique The Sion revelation. Les articles de Bonnal sont alors publiés par la revue The European.

Passionné d’ésotérisme, de littérature et de cinéma, Bonnal publie Internet nouvelle voie initiatique, traduit en portugais. Le livre fait la une du Monde des Livres. Son livre sur Tolkien est traduit en russe. L’auteur décrit le tournage du film Stalingrad de son ami Jean-Jacques Annaud. Il publie Jean-Jacques Annaud, cinéaste sans frontières.

Nicolas Bonnal séjourne de 2003 à 2009 en Amérique du sud et il publie en espagnol les Contes des cataractes (traduits en anglais par Kevin Hin), ainsi que les contes latinos. Les Belles Lettres ont publié son guide du voyage initiatique traduit en ukrainien en 2007 dans la revue Vsesvit par sa future épouse, Tatiana Popova-Bonnal.

Correspondant de plusieurs sites mondialement reconnus, Nicolas Bonnal poursuit une recherche personnelle sur la destinée et l’art de vivre. Il publie sur Amazon.fr ses romans et ses écrits demeurés inconnus.