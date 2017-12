On salue La Hyre qui passe l’hiver à saint-Pétersbourg avec les grandes pierres et la liturgie sacrée…

Un peu de Gautier Théophile (archive.org, le voyage en Russie) :

Un malin pourtant, en levant le store de notre fenêtre,

nous aperçûmes, à travers les doubles carreaux humides

de la buée nocturne, un toit d’une blancheur étincelante

se détachant sur un ciel d’un bleu léger où le soleil le-

vant dorait quelques nuages roses et quelques flocons de

fumée blonde ; les saillies architecturales du palais qui

faisait face à notre maison étaient accusées par des lignes

d’argent, comme ces dessins sur papier de couleur qu’on

rehausse de blanches touches de gouache, et sur le sol

s’étalait, comme une doublure d’ouate, une épaisse cou-

che de neige vierge, où n’étaient encore empreints que

les pieds étoiles des pigeons, aussi nombreux à Saint-

Pétersbourg qu’à Constantinople et à Venise. — L’essaim,

tachant de gris-bleu ce fond de blancheur immaculée,

sautillait, battait des ailes, et semblait attendre avec plus

d’impatience que de coutume, devant la boutique souter-

raine du marchand de comestibles, la distribution de

graines qu’il leur fait chaque matin avec une charité de

brahmine. En effet, quoique la neige ait l’air d’une nappe,

les oiseaux n’y trouvent pas leur couvert mis, et les ra-

miers avaient faim. Aussi quelle joie lorsque le marchand

ouvrit sa porte !