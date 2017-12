Boris Vian et la Brasier familiale (quand la bagnole était artisanale en France…)

BORIS VIAN ET SA BRASIER TORPEDO 1911

Plus le témoin de la ruine de son époque – son père fut d’ ailleurs ruiné….par la finance internationale – qu’ un créateur de style de vie, l’ austère affable écrivain-musicien, Boris était un passionné de voitures. Centralien, mais propriétaire de modèles dont personne ne voulait pour cause de pannes à répétition, Boris était non seulement un pilote très adroit mais aussi un habile mécanicien. Témoin, cette Brasier Torpédo 1911. Un modèle quasi inconduisible avec lequel, Bison Ravi – plus avisé que notre Bison Fûté – se permettait de rallier Saint Tropez à 45 de moyenne arrêts compris pour une vitesse de pointe approchant les 80 km/h. La Brasier était une auto très physique. Elle exigeait comme toutes les voitures anciennes un sens aigu de l’ anticipation. Freinage approximatif, peu endurant, boitier de direction peu précis, instabilité chronique réclamaient une concentration extrême. Héritière des modèles ayant remportés les deux dernières éditions de la prestigieuse Coupe Gordon Benett, Brasier est la seule marque a l’ avoir remportée deux éditions avec Panhard, Brasier, c’ est la psychanalyse du feu faite automobile. Boris, personnage simple dans la vie quotidienne mettait régulièrement les mains dans le cambouis. Sa Brasier Torpedo 1911, il l’ a démontée et remontée des dizaines de fois. Petit détail : bien avant l’ époque nos camping cars-caravanes et leurs destructions massives par nos amis anglais de Top Gear virés par la BBC, Boris Vian avait installé un réfrigérateur et des toilettes à l’ arrière de sa Brasier. Par souci d’ économie…..et pour tenir la moyenne