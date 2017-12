Coup de Clarkson pour les voitures British et amicalement vôtre…

Quand Top Gear commémore Amicalement Vôtre.

Quarante ans plus tard….

Top Gear vénère encore Roger Moore, Tony Curtis, SM Range Rover….et ridiculise l’ industrie allemande et son fleuron BMW X6 !

Jeremy Clarkson, Top Bear, jamais en reste pour ridiculiser l’ industrie moderne automobile, avec ses amis, James May et Richard Hammond, se souvient d’ Amicalement Vôtre. Des Empereurs de la comédie qu’ étaient ces nobles acteurs Roger Moore et Tony Curtis.

Difficiles moments pour BMW. Son X6 tient plus du complément de la Rolex pour sorties au Fouquet’s que du 4 X 4 apte à traverser nos vertes prairies et …les montées vers Chamrousse ou Chamonix.

Pitié, pitié. Un peu d’ indulgence. Le X6 est moins méchant que le…..X15.

Attachez vos ceintures pour ne pas exploser de ….rire !

Sa Majesté Roger Moore et son Range 3 500 V8 Rover :

Sa Minorité Jeremy Clarkson et son BMW X6 :