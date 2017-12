Hannibal cyber, les profanateurs du temple et l’indifférence musulmane

« Le roi Abdallah, dit « gardien des deux mosquées saintes », a ordonné en 2004 la construction d’un complexe hôtelier de luxe à quelques mètres de la Kaaba. Ces travaux pharaoniques touchent à leur fin. Il en résulte d’énormes immeubles bling-blings qui écrasent par leurs imposants volumes le cube sacré. Cette atteinte « urbanistique » au sacré ne semble pourtant pas affecter la foule giratoire. Nos amis musulmans ne semblent pas non plus perturbés par toutes les démolitions qui ont précédé ce chantier telle que la maison du prophète, celle de sa première épouse Khadija ou encore celle de Abou Bakr. Plutôt que de boycotter le pèlerinage et d’ordonner la restitution immédiate des lieux sacrés nous laissons faire et la secte wahhabite entre temps, continue à faire d’Allah et de ses produits dérivés le plus juteux des business… «