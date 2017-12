Adolf Hitler et le monde rural (entre écologie et aigrie Kultur…)

Par Bernard Plouvier, auteur de la biographie en six volumes d’AH publiée par Dualpha (éditeur de nos Kubrick et Ridley Scott).

Adolf Hitler est issu de trois lignées paysannes : les Hiedler (ou Hüttler ou Hitler) et les Schickelgruber du côté paternel ; les Hiedler-Hitler-Hüttler et les Pölzl du côté maternel.

Cela influera modestement, mais indéniablement, sur sa conception du monde et ses choix politiques.

1 – Un descendant de paysans qui n’aime guère les travaux des champs

Le 7 juin 1837, Maria-Anna Schickelgruber accouche d’un petit garçon qu’elle prénomme Aloïs, chez un voisin, Johann Trummelschlager, qui dispose d’une chambre libre dans sa ferme, alors que dans la ferme de Joseph Schickelgruber, le frère de Maria-Anna, on est à l’étroit.

Le voisin pousse la complaisance jusqu’à mener l’enfant à l’église de Döllersheim où il est baptisé le jour même, le bon voisin étant parrain. Il n’en faut pas plus à certains commentateurs pour en faire le père putatif d’Aloïs.

Maria-Anna, depuis son adolescence, est servante, en ville ou en ferme selon les opportunités. En 1837, elle est âgée de 42 ans. Célibataire, elle fréquente depuis un an un meunier installé depuis peu à Döllersheim, Johann-Georg Hiedler ou Hüttler, également natif de Basse-Autriche : il est né à Spital, un village proche de Weitra, situé 140 kilomètres à l’ouest de Vienne, au sud des monts de Bohême et à la pointe orientale du Waldviertel, la vaste zone forestière s’étalant de l’est de la Bavière à l’ouest de la Basse-Autriche, qu’un poète appelait « le royaume du silence ».

Maria-Anna Schickelgruber et Johann-Georg Hiedler se marient à Döllersheim le 10 mai 1842, mais Aloïs n’est pas légitimé par l’époux, qui n’a pourtant pas d’enfant de son premier mariage. Maria-Anna meurt à Kleinmotten le 7 janvier 1847, de pleurésie chronique, probablement tuberculeuse. Elle meurt dans la masure de son père où elle s’est retirée avec Aloïs, séparée de son époux qui n’a pas quitté Döllersheim.

Dix mois plus tard, le grand-père Schickelgruber s’éteint. Aloïs, âgé de dix ans, est recueilli non par le meunier, mais par Johann-Nepomuk Hüttler, agriculteur à Spital et frère cadet de Johann-Georg. Chez l’oncle Johann-Nepomuk, vivent son épouse et leurs trois filles, Johanna, Walburga et Josepha, qui accueillent fort mal le petit cousin.

Aloïs n’est devenu Hitler que le 23 novembre 1876. Cette légitimation, souhaitée par Maria-Anna de son vivant, a été décidée non par le veuf de Maria-Anna, le meunier Johann-Georg décédé en 1857 sans jamais s’être soucié de ce beau-fils par alliance, mais par Johann-Nepomuk Hüttler. Aloïs est le seul mâle pouvant perpétuer le patronyme, telle est l’explication de Johann-Nepomuk, père de trois filles, pour expliquer son intervention.

Après consultation du tabellion local, l’oncle et le neveu demandent au curé de Döllersheim de rectifier l’état-civil d’Aloïs selon l’article « Per matrimonium subsequens » et, ce, à l’aide de trois témoins affirmant qu’Aloïs est bien fils d’Hiedler.

Le bon prêtre, Joseph Zahnschirm, s’exécute le 23 novembre 1876 et fixe pour l’Histoire le patronyme sous l’orthographe d’Hitler. Jusque-là, sur les registres d’état-civil de Spital, on inscrivait indifféremment Hiedler (3 fois sur 6 générations) ou Hüttler (avec 1 ou 2 T, 3 fois sur 6 générations) ; un Hiedler engendrant un Hüttler et réciproquement, selon la fantaisie ou le degré d’ébriété du scribe. Il en allait d’ailleurs de même, à Döllersheim, pour l’orthographe de Schickelgruber : avec ou sans E entre le K et le L, ou entre le U et le B.

Aucun Juif n’est intervenu dans la procréation d’Aloïs, ni dans sa jeunesse… tant pis pour les amateurs de légendes à connotations ironiques. L’histoire d’Aloïs et de sa mère est bien banale à l’époque, où l’illégitimité des naissances est considérable chez les servantes, aussi bien en ville qu’à la campagne et dans tous les pays.

Le père du Führer fut probablement le fruit des amours clandestines de sa maman et de Johann-Nepomuk Hiedler, frère de ce meunier qui fut ensuite époux volage et désagréable. Or Johann-Nepomuk est à la fois le grand père d’Adolf, par son père vénéré Aloïs Hitler, et son arrière-grand-père par sa mère adorée, Klara Pölzl.

Les père et mère ainsi que les deux grands-pères de Klara sont nés et morts à Spital, à 10 kilomètres de l’actuelle frontière austro-tchèque. Klara est la fille de Johanna Hüttler, donc la petite-fille de ce fameux Johann-Nepomuk. Johanna est depuis 1848 l’épouse d’un agriculteur de Spital, Johann-Baptist Pölzl. Ils ont eu 11 enfants dont 3 filles sont encore en vie le 7 janvier 1885 quand est célébré le mariage d’Aloïs et de Klara, qui appelait jusque-là « mon oncle » son futur époux ! Pour un tel mariage consanguin, où le grand-père de la mariée est également l’oncle du marié, il faut en la très catholique Autriche une dispense, que la Rote Vaticane accorde par l’entremise de l’archevêché de Vienne.

À la mort de Johann-Nepomuk, en 1888, Aloïs avait investi son héritage de 4500 florins dans une exploitation agricole à Wörnharts, près de Spital. Il la revend 7000 florins en 1892. Lorsqu’il prend sa retraite en juin 1895, quittant prématurément pour raison de santé (une hypertension artérielle sévère) l’administration des douanes, où il était devenu chef de district par son seul mérite, il achète le domaine de Rauschergut, comprenant ferme, dépendances et 30 000 m² de terres arables au hameau de Hafeld, dépendant de Fischlam, situé 45 km au sud-ouest de Linz, un village proche de l’abbaye de Lambach, où Adolf brillera durant ses années d’enseignement primaire.

De l’automne de 1895 à l’été de 1897, Aloïs s’essaie sans grand succès au dur métier d’agriculteur auquel il préfère les joies de l’apiculture. Depuis 1892, il s’adonne à cette passion rémunératrice, probablement avec succès et inventivité puisqu’au moins deux revues naturalistes acceptent de publier ses articles. En juillet 1897, déçu par l’agriculture, Aloïs vend son domaine et loue une maison à Linz, avant d’emménager en février 1899 dans sa nouvelle acquisition, une grande maison avec potager et verger au 16 Michaelsbergstrasse de Leonding, une ville de 3000 habitants, située 6 km au sud-ouest de Linz. Aloïs meurt le 3 janvier 1903 d’une hémorrhagie cérébrale liée à son hypertension artérielle.

En mai 1904, Adolf présente une toux tenace, bientôt suivie d’hémoptysies et le Dr Weiss de Leonding évoque la possibilité d’une tuberculose pulmonaire. Klara envoie son fils passer l’été à la campagne, chez sa sœur de Spital, Theresa Schmidt. Adolf se promène en solitaire, lit, dessine, mais il répugne à participer aux travaux des champs. Au printemps de 1905, après six mois de rémission, les symptômes reprennent.

Affolée, Klara envoie son fils respirer le bon air des sapinières de Spital, avant la fin de l’année scolaire : Adolf ne passe donc pas son examen de fin de premier cycle du secondaire. À Spital, le Dr Kreiss confirme le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Adolf, pâle et amaigri, demeure presque une année à Spital, durant laquelle il lit, peint, dessine, joue de la cithare, se promène seul, ne se mêlant pas à la jeunesse locale – de tout temps, il a été difficile à un adolescent citadin de s’intégrer à la jeunesse paysanne ; le cas d’Adolf n’offre sur ce point rien d’original.

Lorsque, du 30 septembre au 17 octobre 1917, le caporal Adolf Hitler prend sa première permission de la guerre, il passe la dernière semaine, à Spital, chez les Schmidt. Il obtient sa seconde et dernière permission, du 23 août au 27 septembre 1918, après avoir été décoré de la Croix de Fer de première classe, le 4 août. C’est l’occasion de son ultime séjour à Spital.

Par la suite, Adolf Hitler sera fasciné par les Alpes bavaroises. À la fin de l’année 1922, le poète et traducteur polyglotte Dietrich Eckart lui fait connaître ce qui sera son refuge suprême, son lieu de méditations favori : le site sublime de Berchtesgaden, 130 km au sud-est de Munich, proche du grand lac Königssee (à 5 km au sud de la ville), entouré de pics majestueux. L’Obersalzberg est distant de 4 km à l’est : c’est sur son versant ouest que se situe le chalet qu’Adolf Hitler achètera en 1933 avec ses droits d’auteur et fera agrandir.

Cette propriété entrera dans l’histoire sous le nom banal de Berghof (maison de montagne), d’où l’on peut admirer le pic du Kehlstein et, plus au nord vers Salzbourg à peine distante de 15 km, l’Untersberg, sous lequel est sensé dormir Charles-Quint. Braunau sur Inn, où naquit le Führer, n’est qu’à 75 km au nord.

Si la campagne en elle-même ne l’attire guère, Adolf Hitler respectera toujours le travail agricole. En homme féru de sciences et de techniques, il sera moins sensible au charme de ce soldat-colon, imité de l’Antiquité romaine, dont rêveront les ingénieurs agronomes Heinrich Himmler et Richard-Walter Darré.

2 – La période de conquête du Pouvoir

En septembre 1927, AH remporte un vif succès lors de sa première prestation devant une foule paysanne, au Schleswig.

Le NSDAP atteint 400 000 membres à la fin de 1930. Sa composition sociale variera légèrement en 1932. En 1930, on relève 32 % d’ouvriers, 25 % d’employés, 20 % d’artisans, commerçants et membres de professions libérales, 13 % de paysans, 7 % de fonctionnaires.

Au début de 1932, ils sont un peu plus de 800 000 militants, auxquels il convient d’ajouter la moitié des 450 000 membres de la SA non-inscrits au parti et les 200 000 membres des formations de jeunesse. À la fin de 1932, les militants se répartissent en 36 % d’ouvriers (ils forment 43 % de la population du Reich) ; 17 % de paysans et d’ouvriers agricoles (16 % dans le Reich) ; 38 % d’artisans, commerçants, employés, contremaîtres et fonctionnaires (34 % dans le Reich) ; 9 % de membres des professions libérales, enseignants, industriels et négociants (4,5 % dans le Reich) ; seuls les domestiques sont sous-représentés dans le Parti.

L’étude de Michael Kater rend obsolètes les commentaires de Martin Broszat sur la genèse de l’État hitlérien. C’est le danger d’éditer en 1985 la traduction française d’un livre publié en Allemagne en 1969, où l’on trouve quelques perles comme la comptabilisation des agriculteurs dans les classes moyennes : c’est peut-être vrai pour les années 1960 sq., mais, de 1925 à 1933, 60 % des exploitants agricoles ont eu un revenu annuel identique à celui des ouvriers spécialisés.

Dès 1931, un organisme est créé au sein de la SS, le bureau de la race et de l’implantation (Rasse und Siedlungsamt), dirigé par Walter Darré, pour dresser les plans d’un programme de colonisation de l’Europe de l’est : Pologne, États Baltes, Biélorussie, Ukraine. Dans cet énorme État germanique, seuls seraient citoyens les « germano-scandinaves ». Les membres des autres populations (juifs, tsiganes, slaves, latins) n’auraient droit qu’au statut de « ressortissants », inaptes à devenir des propriétaires ou même des régisseurs d’exploitation agricole ou forestière.

La race et l’espace vital sont les deux fondements de la politique nazie. C’est ce qu’exprime le slogan de Walter Darré : Blut und Boden (« Blu-Bo », le « sang » – ici employé comme synonyme de « race » – et le sol). C’est pour chaque allemand cultivé une phrase qui rappelle le slogan bismarckien Blut und Eisen (le sang et le fer) – énoncé lors du premier discours parlementaire du Chancelier prussien en 1862. La ressemblance entre les deux slogans n’est qu’apparente : le slogan de Bismarck était belliqueux, tandis que les slogans nazis le seront rarement avant 1938… un jour, même le plus ignare des universitaires daignera lire les discours du Führer et ceux de Joseph Goebbels.

Le 28 mai 1932, la fête de la moisson, organisée à Bückeburg (en Basse-Saxe, 10 km à l’est de Minden) par l’équipe de Walter Darré, réunit 1 million de participants. Cette petite ville a été choisie parce qu’elle est le fief du prince de Schaumburg-Lippe, un fervent supporter d’Adolf Hitler. De 1933 à la guerre, la Fête de la moisson sera la festivité rurale par excellence du Reich national-socialiste.

3 – Les lois et décrets intéressant le milieu rural durant le IIIe Reich

La loi décrétant l’inaliénabilité du domaine agricole familial (Erbhof), voué à la culture, au pâturage ou à l’exploitation forestière, tant que persiste un descendant, de l’un ou l’autre sexe, qui puisse l’exploiter, n’est qu’une reprise du droit successoral germanique traditionnel, assortie de dispositions fiscales ayant pour but de diminuer l’exode rural. Dans le royaume de Prusse, le domaine agricole appartenant à un noble (Rittergut) était inaliénable jusqu’au milieu du XIXe siècle ; cette disposition était toujours en vigueur dans le droit coutumier de Hanovre et de Basse-Saxe en novembre 1918.

Cette loi entre en vigueur dans le Land de Prusse le 15 mai 33 et dans l’ensemble du Reich le 29 septembre 1933, dont l’application est limitée à 125 hectares. Désormais, on différencie le Bauer, propriétaire-exploitant d’un Erbhof du Landwit, simple propriétaire terrien, qui n’est pas forcément un exploitant (Schulz, 2000). Aucun Juif ne peut être un Bauer et, par le décret du 12 novembre 1938, aucune propriété terrienne vouée à l’agriculture ne peut désormais appartenir à un Juif (Plouvier, 2015-2).

Adolf Hitler et son homme de confiance en matière de politique agricole, Walter Darré, ont été inspirés en fait par un livre décrivant la propriété terrienne comme le mariage d’une terre et d’une dynastie d’exploitants : Land und Leute (Terre et habitants, premier des 4 volumes de L’Histoire sociale des peuples allemands) de Wilhelm Riehl, paru en 1863, qui a connu un énorme succès en Allemagne.

Le 7 avril 1933, un nouveau livret de famille (Ahnenpass, passeport des ancêtres) est créé : pour entrer dans la fonction publique aussi bien que pour acheter un domaine agricole ou forestier, il faut n’avoir aucun grand parent « non aryen ».

Féru d’écologie, le Führer exige de son ami le Dr Fritz Todt que le tracé des autoroutes n’endommage aucun site naturel intéressant et ordonne de placer les aires de stationnement dans les zones à joli panorama : « Le principe suprême est de ne pas nuire à la beauté du paysage, mais au contraire de l’accroître » (Adolf Hitler, juillet 1933).

Le Führer interdit de déboiser sans replanter un nombre équivalent de jeunes arbres, choisis préférentiellement dans les essences les plus durables (chênes, hêtres). Il ordonne de multiplier les « ceintures vertes » autour des villes.

La législation sur la chasse, supervisée par Hermann Goering, acceptée par le Führer, et publiée le 18 janvier 1934, a paru tellement logique, innovante, adaptée à l’environnement qu’elle a été imitée par la quasi-totalité des États européens d’après-guerre. Elle instaure une épreuve de tir et de maniement d’arme pour obtenir le permis de chasse, une limitation annuelle du nombre de pièces tuées par chasseur, la protection d’espèces menacées (aigle, ours, bison d’Europe), l’interdiction des appâts empoisonnés et des pièges à mâchoires d’acier.

En outre, on crée des réserves naturelles : celle de Darss, en Poméranie, et celle de Rominten en Prusse-Orientale, où le directeur du parc zoologique de Berlin, Lucks Heck et son frère Heinz, parviennent à recréer l’aurochs antique – Bos primigenius redivivus – par croisement de taureaux et de vaches d’Espagne, de Corse et de Camargue,), ce qui leur vaudra, après 1945, la haine de tous les envieux médiocres. À Rominten, on introduit des élans, dont les descendants sont encore présents de nos jours.

Le Führer a également ordonné un empoissonnement régulier des lacs et des rivières de montagne. À partir de 1934, l’État dépense 12 millions de RM/an pour améliorer les races de chevaux. Enfin, le Führer interdit la vivisection, même pour la recherche médicale et pharmaceutique.

De 1929 à 1932, les prix de gros agricoles ont chuté de 34% et les prix à la consommation de 21%. La très ploutocratique République de Weimar fut l’époque bénie des intermédiaires de tous genres (négociants, courtiers, transporteurs, grossistes). La Grande Guerre avait rappelé aux spéculateurs l’intérêt de se pencher de nouveau sur la consommation des masses populaires – une antique forme de spéculation, un peu négligée depuis la seconde moitié du XIXe siècle, du fait de la multiplication des objets de spéculation. En France, Front Populaire ou pas, les spéculateurs feront jusqu’en 1940 d’énormes bénéfices sur le négoce du blé.

La grande originalité des ordres d’Adolf Hitler en matière d’économie (dont il ignore tous les principes, c’est du moins la rengaine des historiens conventionnels) est d’exiger l’accroissement des revenus des agriculteurs sans augmenter les prix de vente au détail.

Il lui semble nécessaire d’augmenter les revenus des agriculteurs surendettés : les prêts se sont faits au taux moyen de 8% durant les 4 dernières années de la République de Weimar, alors que le revenu agricole moyen était de 3% du capital investi. Mais il est impératif de ne pas augmenter le coût de la vie : le Führer exige de l’industrie chimique la diminution du prix des engrais (elle sera de 35% de 1933 à 1938) et surtout il ordonne de comprimer la marge bénéficiaire des intermédiaires, dont on réduit le nombre (c’est ce qu’on tentera de faire en France à partir des années 60).

On partage les terrains communaux entre exploitants et ouvriers agricoles (ne pas avoir oublié ces derniers est une innovation du IIIe Reich). On encourage les propriétaires terriens à rétribuer en partie leurs ouvriers par la cession d’un lopin cultivable. On subventionne les cultures oléagineuses. Enfin l’intérêt maximum des emprunts agricoles est ramené à 4,5%. En cinq années, les frais de l’industrie laitière ont baissé de 30%, et même de 35% pour le beurre et les fromages (Dauphin-Meunier, 1941).

Le succès de cette politique est patent : de 1933 à 1939, les revenus agricoles ont augmenté de 12,5%, tandis que les prix de détail pour les produits de consommation courante (pas seulement les produits alimentaires), relevés dans 72 grandes villes allemandes dont Berlin où le coût de la vie était le plus élevé du Reich, n’ont augmenté que de 7%, contre 14% d’augmentation pour la même époque en Grande-Bretagne et 44% en France, après « les ruineuses galipettes des gouvernements Blum » (selon Anatole de Monzie, en 1941). Dans le Reich, les prix alimentaires n’ont augmenté que de 4,15% de février 1933 à août 1939.

En 1938, après six années de politique agricole nazie, le Reich sera pour la première fois de son histoire moderne autosuffisant en viande, lait et sucre, sans rationnement draconien de la population.

Entre l’année budgétaire 1936-1937 (en Allemagne, l’année budgétaire débute le 1er avril) et celle de 1932-33, le revenu national est passé de 45 à 68 milliards de RM, soit 51% d’augmentation. La production industrielle a doublé, la production agricole a crû de 46%, malgré les conditions climatiques très défavorables de 1936. Parallèlement, l’indice du coût de la vie n’a augmenté que de 4,6%.

Au plan social, les autres mesures hitlériennes ne sont pas négligeables. On étend, en 1939, l’assurance-maladie au milieu agricole, négligé jusque-là par tous les gouvernements. C’est Adolf Hitler qui exige du secrétariat d’État à la santé une campagne de dépistage de la tuberculose en milieu rural, par cars dotés d’installation de radiophotographie.

Pour les jeunes filles, le BDM (le Mouvement des Jeunes Filles Allemandes) semble avoir été, surtout en milieu rural, l’occasion inespérée de se libérer partiellement du joug parental. En contrepartie, la majeure partie des critiques de l’après-débâcle proviendront de parents rabâchant leur haine d’un organisme ayant limité leur omnipotence, ainsi que des vendeurs de tabac et de produits cosmétiques : la propagande de la BDM ayant combattu vigoureusement le tabagisme féminin et l’abus du maquillage.

À l’approche de l’hiver 41-42, Walter Darré a eu l’idée d’enterrer la récolte de pommes de terre dans d’immenses fosses recouvertes d’1 mètre de terre tassée… elle devient de ce fait inaccessible jusqu’au dégel de mars 1942 ! Cette bévue, s’ajoutant à d’autres, lui valent sa révocation par Adolf Hitler le 23 mai 1942 et son remplacement au ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement par son secrétaire d’État, le remarquable technicien Herbert Backe.

Durant cette guerre, Himmler, nommé le 7 octobre 1939 Commissaire du Reich pour l’affermissement de la communauté allemande, a reçu du Führer, l’ordre d’expulser les Juifs des terres nouvellement agrégées au Gross Deutsches Reich et d’implanter des agriculteurs et des artisans allemands venant de pays étrangers. 750 000 colons, provenant de Pologne orientale et des ex-États baltes (envahis par l’Armée Rouge en 1940), de Bessarabie et de Bucovine, de la Dobroudja, du Tyrol et d’Alsace, vont être ainsi accueillis, de l’automne de 1939 au printemps de 1941, et installés pour 80% d’entre eux dans le Warthegau (la Poznanie), incorporée au Reich le 26 octobre, comme le sont la Prusse Occidentale et la Haute Silésie, tandis que l’on accroît le territoire de la Prusse Orientale, par incorporation de Dantzig et de son Hinterland.

Tous les Germanophones des régions situées à l’Est de l’Oder et en pays danubiens, en grande partie des ruraux, seront expulsés au cours du plus grand déplacement forcé de populations, touchant de 12 à 14 millions de personnes, dont 2,5 trouveront la mort.

1945 sonnera le glas de la colonisation agricole d’Europe centrale, orientale et danubienne par la paysannerie germanique. Il en résultera une diminution considérable des rendements agricoles !

Conclusion

Issu de lignées paysannes, Adolf Hitler fut un artiste et un « intellectuel ». On comprend, de ce fait, qu’il n’ait guère témoigné d’enthousiasme pour les travaux des champs. Mais il se soucia du bien-être des agriculteurs et des ouvriers agricoles, généralement négligés par les politiciens ploutocrates.

Pour accroître les revenus des producteurs, sans augmenter le coût des denrées alimentaires pour les consommateurs, il ordonna de réduire au maximum le nombre et les bénéfices des intermédiaires.

En revanche, cet admirateur des Alpes bavaroises fut un fervent partisan du respect de l’environnement. Sa politique écologique fut innovante et demeure un exemple.

