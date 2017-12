Jean d’Ormesson et le plaisir de la France (ou de la télé ?) disparue

Le plaisir de Dieu et la nostalgie de la France

On aime peu de séries : le prisonnier, destination danger, chapeau melon, amicalement vôtre, Arsène Lupin… et le plaisir de Dieu !

Vieille série des années 70, comme on dit. Mal faite, mal photographiée, plus ou moins bien jouée, écrasée par la stature de Jacques Dumesnil (comme lui dit Ventura dans les Tontons, « la jérémiade ça a toujours été ton truc ! »), plus profonde et grave selon moi que le roman « décalé » de l’autre, abonné insupportable à toutes les chaînes télé depuis mille ans. Je l’ai commandée et jere vois Tchernia qui rapporte que l’on saluait Dumesnil du nom de Monsieur le duc (facho…) dans la rue, que quatorze millions de Français l’adoraient (on n’était que cinquante millions alors, ouah, ouah), et que cela s’était bien vendu à l’étranger (je l’ai d’ailleurs revue en Autriche, l’épisode avec l’officier allemand, un jour avant d’aller au nid d’aigle !). Bref une institution comme on disait alors, mais toutes les institutions sont maintenant décaties en France ; car elles sont encore trop françaises pour le système.

Le premier épisode commence par les expropriations de la loi Combes, et le duc se fait tabasser et sortir de l’Eglise par une maréchaussée toujours trop laïque. L’épisode avec Sylvain Joubert est bien aussi, avec le duc qui lui reproche justement ses idées progressistes, à ce précepteur pour riches, car les idées c’est mauvais pour la santé. Son lointain cousin, grand-duc russe qui vient le voir, se fera d’ailleurs fusiller par les bolcheviks. Mais le show must go on et on poursuit ce bal bien dignement.

Le duc perd la moitié de ses fils à la Guerre, la terre de sa valeur, la forêt de ses bois, la France de son lustre, le monde de son être. Les années vingt, trente se passent, bonne vieille décadence ou décrépitude mille fois décriée alors et depuis. Bru bourgeoise, festive et dadaïste, bobo déjà.

Occupation allemande en 40, le plus bel épisode, une superbe explication aristo avec Von Stulpnagel, futur pendu aux crocs de boucher du nazisme. Là aussi on aura dégusté. La belle petite-fille tombe amoureuse d’un romantique officier qui sonne du cor et chevauche comme un dieu, mais il part pour la Russie. Les réseaux de résistance s’activent, conduits par un petit-fils passé au communisme. La petite-fille passe elle au cinéma après la guerre, deviendra star hollywoodienne, et mourra droguée comme tout le monde. Le duc perd son arrière-petit-fils, ce grand veneur boira la coupe jusqu’à l’hallali.

On doit vendre la maison, on doit déménager, tout plaquer, c’est la fin du monde, un peu comme ce beau film oublié de Leenhardt, les dernières vacances, tourné avec Odile Versoix. Le duc se retourne une dernière fois, Orphée regarde Eurydice, et puis c’en est fini de l’ancienne France. L’histoire nous a trahis, confie-t-il à une oreille pas très maligne. Comme il a raison.

L’histoire nous a trahis, c’est devenu ma devise !