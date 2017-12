Joachim von Ribbentrop (par Bernard Plouvier)

Tous les ministres du défunt IIIe Reich ont été vilipendés, calomniés, agonis par les historiens consensuels et, de ce fait, par les opinions publiques toujours influençables. Mais le second ministre des Affaires Etrangères d’Adolf Hitler fut, en plus, tourné en ridicule. Or, l’analyse des textes et des faits ne semble guère corroborer cet opprobre ni ces risées.

On l’a réputé incompétent, mais rarissimes furent les excellences de tous pays, et à toute époque, de qui l’on puisse vanter la grande compétence… et ce n’est certes pas l’étude critique des ministres des IIIe, IVe et Ve Républiques françaises qui démontre le contraire.

Exceptionnels sont les hommes d’État. La France, de 1798 à nos jours, n’en a connus que deux : Napoléon Ier et Raymond Poincaré. Que Joachim von Ribbentrop n’ait pas été l’un de ces hommes politiques hors normes est une évidence, mais, en son temps, seuls ont pu prétendre à ce titre : Adolf Hitler, Joseph ‘’Staline’’-Dougashvili et Franklin Delano Roosevelt, à des degrés divers et pour des raisons fort différentes.

Le premier pour ses exceptionnelles réalisations de politique économique et sociale, ses succès de politique étrangère de 1935 à 1938, et ses qualités de stratège jusqu’à l’été de 1942 ; le second pour avoir été le grand triomphateur de la Seconde Guerre mondiale et le 3e pour avoir conçu puis créé les conditions de l’économie globale et de la mondialisation des vies politique et (sous)-culturelle qui règnent sur la quasi-totalité de la planète depuis l’éclatement des dictatures communistes.

Encore faut-il noter qu’ils furent tous trois d’authentiques « génies du mal » (si cette expression a un sens), n’hésitant pas à précipiter la planète dans une guerre excessivement meurtrière et à ordonner divers génocides pour les deux premiers. Le 3e, FDR, s’est non seulement rendu coupable de complicité dans les génocides perpétrés par le Tsar rouge, mais a aussi imaginé le cauchemar qui est le nôtre : la globalo-mondialisation.

Ribbentrop ne fut nullement un génie, en bien ni en mal – dans les acceptions habituellement reconnues de ces termes très flous, dont la signification change beaucoup selon les périodes et les civilisations. En outre, le traiter de ‘’Ribbensnob’’ pourrait faire sourire, si l’on connaissait un seul diplomate professionnel qui ne soit pas un abominable snob ou un monument d’arrogance.

Certains auteurs en ont fait un « idiot ». À Nuremberg, alors qu’il était détenu dans des conditions humiliantes et anxiogènes, les tests psychométriques, interprétés par le psychologue particulièrement haineux Gustave Gilbert, lui ont valu une note de Q.I. de 129 (Plouvier, 2007-2)… on n’est pas trop assuré que les historiens, si méprisants à l’égard des chefs nazis, auraient obtenu un score identique.

Joachim Ribbentrop est plus jeune qu’Adolf Hitler de 4 ans et 10 jours. Orphelin de mère à 8,5 ans, il passe au Canada en 1910, est employé de banque tout en suivant des cours d’école de commerce, puis devient inspecteur de chantiers de travaux publics (certains « historiens » en font un manœuvre, comme d’autres font un peintre en bâtiments de l’aquarelliste et peintre d’architecture assez doué Adolf Hitler). Il séjourne à New York, revient au Canada où il est néphrectomisé pour une tuberculose rénale, et parvient à regagner le IIe Reich au début de la Grande Guerre. C’est un polyglotte : il parle couramment l’anglais et le français.

En dépit de ses antécédents chirurgicaux, il s’engage comme simple soldat pour la durée de la guerre, qu’il termine avec le grade d’Oberleutnant (lieutenant), étant décoré de la Croix de Fer de première classe. Après une blessure reçue contre les Russes, il est envoyé à Istanbul comme agent de liaison entre le GQG allemand et le QG d’Otto Liman von Sanders, patron de fait de l’Armée turque. Il y côtoie Franz von Papen. Devenu adulte, Joachim est ce qu’on appelle généralement un bel homme : il mesure 1,78 m et pèse environ 80 kg.

Il appartient à la branche cadette d’une famille de Prusse rhénane, dont la branche aînée a été anoblie pour services guerriers. Une tante paternelle, dépourvue de descendance, l’adopte et Joachim devient de façon légale von Ribbentrop… il n’a nullement « acheté sa particule ». En 1920, il épouse une riche héritière, Anne-Elizabeth ‘’Anneliese’’ Henkell : c’est un authentique mariage d’amour. Le couple, très uni, aura quatre enfants, dont un fils, Rudolph, servira dans la Waffen-SS (division Leibstandarte ou 1ère Panzerdivision SS) et gagnera la Ritterkreuz de la Croix de fer (ou croix de chevalier qui se porte en sautoir ; il y en aura moins de 7300 accordées durant la guerre, in Klietmann, 1991), pour son héroïsme lors de la bataille de Koursk, en juillet 1943.

De 1920 à 1924, Joachim dirige le secteur d’exportation des vins commercialisés par son beau-père (d’où son sobriquet de « marchand de mousseux »), puis il fonde une société d’import-export, fort bien gérée et prospère jusqu’en 1935, où il s’engage totalement dans l’action paragouvernementale.

Certes, Joachim, fort peu intéressé par la politique, mais davantage interpelé par la très mauvaise santé économique du Reich de Weimar et l’état de guérilla permanente entretenue depuis trois années par les nervis surarmés des milices communiste et socialiste (les SA – les membres des troupes d’assaut associées au parti nazi – sont désarmés sur ordre d’Adolf Hitler), n’adhère que tardivement au NSDAP (ou parti national-socialiste), en août 1932. Mais il joue un rôle important dans l’accès, très démocratique, au Pouvoir du chef du NSDAP qui est, depuis juillet 1932, le premier parti du Reich, totalisant à lui seul plus de voix que les deux suivants réunis : le parti social-démocrate et le parti communiste. Dans ce livre, Joachim (et Anneliese) von Ribbentrop présente(nt) une chronologie très précise des tractations qui ont abouti à la création du IIIe Reich.

En novembre 1932, les chefs du DNVP (le véritable parti d’extrême-droite, celui des hobereaux et des gros industriels) ne voulaient pas coopérer avec Adolf Hitler et son plébéien NSDAP. Franz von Papen, furieux d’avoir été dépossédé de l’illusion du pouvoir par les intrigues du général-politicien Kurt von Schleicher, joue les entremetteurs. Le 4 janvier 1933, il rencontre discrètement le Führer nazi à Cologne, chez le banquier Kurt v. Schröder (de la banque Stein), puis, les 10 et 18 janvier, chez le couple v. Ribbentrop, à Dahlem, dans la cossue banlieue sud-ouest de Berlin. Von Papen rencontre ensuite le chef de son parti (le DNVP) : Alfred Hugenberg, et celui du Stahlhelm (l’association la plus puissante d’Anciens Combattants) : Franz Seldte, qui acceptent d’entrer dans un gouvernement de coalition, dirigé par Adolf Hitler.

Von Schröder et von Ribbentrop se sont connus lorsqu’ils étaient officiers durant la Guerre Mondiale et ont soutenu le DVP (parti national libéral) du temps de Gustav Stresemann. Ils sont en relation avec v. Papen à des titres divers : le premier fréquente le même club berlinois que l’ex-Chancelier ; von Ribbentrop l’a rencontré à Istanbul durant la Guerre.

Le succès électoral du NSDAP en Lippe-Detmold (40% des sièges au parlement d’un Land minuscule) hâte l’accord, tandis qu’un groupe de banquiers et d’industriels rhénans règle les 12 millions de dettes du parti nazi (qui n’a jamais été financé par des « patrons des USA »). Le 21 janvier, Adolf Hitler et Franz v. Papen rencontrent le chef du cabinet militaire du maréchal-président Paul von Hindenburg und Beneckendorff (son fils Oskar) et Otto Meissner (le chef de la chancellerie présidentielle), au domicile de v. Ribbentrop. On s’accorde sur la composition du cabinet, la désignation des ministres des Affaires Étrangères et des Armées revenant, constitutionnellement, au Président (Plouvier, 2007-2).

À compter de février 1933, le Chancelier Hitler, qui se fie peu aux diplomates figés dans leurs traditions et totalement dépourvus d’idée inovante, crée le Büro Ribbentrop pour entretenir des contacts officieux avec les Britanniques et les Français. Joachim est nommé, par Heinrich Himmler, Standartenführer (colonel) SS honoraire en 1933 et, plus tard, Gruppenführer (général de division). Il admire profondément le sens politique de son Führer, dont le moindre reproche le rend malade au sens strict, sa néphrectomie lui servant de prétexte pour justifier ses indispositions. À ses interlocuteurs, il présente inlassablement les arguments du Führer… mais l’on chercherait vainement un diplomate original dans un État dont le chef est un homme à poigne et supérieurement doué.

En juin 1935, Joachim von Ribbentrop fait de brillants débuts de négociateur international, qu’Adolf Hitler a préféré aux diplomates professionnels, car cet homme suit fidèlement ses recommandations, au point que l’interprète en chef du ministère des Affaires Étrangères, Paul Otto Schmidt, le surnomme « la voix de son maître » (Schmidt, 1950). Ribbentrop est un négociant (on sait qu’une grande partie des ambassadeurs US sont traditionnellement des financiers, des industriels et des négociants). C’est un anglophile convaincu. Il a été présenté à John Simon et Anthony Eden lors de leur entrevue berlinoise du 25 mars avec le Führer. Le traité naval germano-britannique est conclu à Londres le 18 juin 1935, en parfaite violation du traité de Versailles – les Britanniques se gardant bien d’informer au préalable leur allié français –, sur la base exigée par Adolf Hitler dans son discours du 21 mai aux députés du Reichstag : 35% de la puissance britannique pour la flotte allemande de surface et 100% pour les sous-marins.

« Ribbentrop, apportez-moi l’alliance anglaise ! », c’est ainsi que le Führer lui confie la prestigieuse ambassade de Londres. La mort en fonction du diplomate de tradition Leopold von Hoesch, membre de la puissante confrérie des invertis, a libéré, en août 1936, un poste clé de la diplomatie allemande. Après Guillaume II, le Führer du IIIe Reich succombe au rêve de l’alliance britannique. Dans son discours public du 30 janvier 1941, il dira non sans justesse : « L’essence même de mon programme politique était de m’entendre avec la Grande-Bretagne… Je n’ai jamais cessé de lui tendre la main, sans réponse de sa part ». À deux reprises, durant l’été de 1935 et au printemps de 1936, Adolf Hitler propose de venir à Londres s’entretenir avec le premier ministre britannique. Sous la pression des lobbies de la haine, Stanley Baldwin refuse de le recevoir.

De multiples visiteurs britanniques de haut rang, clamant leur admiration pour les réformes sociales du IIIe Reich – Lloyd George, une dizaine de lords, dont Landsbury, le chef du Parti travailliste, l’ex-roi Édouard VIII, abdicataire en décembre 1936 -, ne parviennent pas à modifier l’orientation politique britannique, jusqu’en novembre 1937, où lord Halifax, le ministre des Affaires Étrangères se dit prêt à envisager « un remodelage pacifique des frontières mal tracées en 1919 », sans réussir à persuader le Führer de la soudaine bonne volonté britannique… motivée par la percée des exportations du Reich que les britanniques souhaiteraient contenir par une répartition des zones d’influence économique (Plouvier, 2008-4).

Gouvernée par un patronat rétrograde et omnipotent, la Grande-Bretagne n’est de fait qu’une ploutocratie. 1% des contribuables possède 56% de la fortune nationale, tandis que 13% des ménages britanniques sont, en 1936, au-dessous du seuil de la pauvreté. L’enseignement secondaire ne touche que 14% des enfants sortant de l’école primaire et 2% seulement des 18-20 ans accèdent à l’enseignement supérieur (Marx, 1993). Habilement détourné de ces triviales et inconvenantes réalités par une grande presse très anecdotique, le peuple britannique accumule en parallèle, durant les années trente, un retard social considérable et une haine antiallemande prodigieuse. La haine s’exprimera tout au long des années de guerre ; le retard social sera brutalement comblé dans les mois qui suivront la victoire de 1945 : 35 années de déclin économique résulteront de l’endettement pour cause de guerre et du refuge frileux en l’État-Providence.

Pour l’heure, Adolf Hitler évoque avec David Lloyd George le souvenir des batailles de la Guerre Mondiale et le danger des pactes multinationaux : « Les alliances ont élargi la dernière guerre comme un feu de prairie » (Lloyd George, en septembre 1936, au Berghof). Le Führer provoque la stupeur et l’incompréhension d’Arnold Toynbeee, alors considéré comme un grand penseur, lorsqu’il affirme que le bolchevisme provoquera à bref délai la révolte des colonisés contre leurs civilisateurs (Görlitz, 1962).

À l’automne de 1937, en dépit de l’arrivée à Berlin d’un nouvel ambassadeur, l’exception germanophile du Foreign Office, sir Neville Henderson, pétri de bonne volonté mais gaffeur et malade, le Führer perd provisoirement l’espoir d’une entente avec la Grande-Bretagne : « En amour, il faut être deux ; un amour non partagé ne peut que mal finir »… ce qui ressemble fort à la phrase de Bismarck, prononcée 50 ans plus tôt: « Je suis tout disposé à aimer les Anglais, mais ils ne veulent pas se laisser aimer par nous » (Bismarck, édition de 1937). Le 23 novembre 1937, AH est plus pessimiste encore : « L’Angleterre est notre ennemie numéro 1 » (discours aux chefs de la SS-Allgemeine réunis à Southofen). C’en est fini du rêve de double alliance, avec les Britanniques et avec les Italiens.

Pour la petite histoire, on peut signaler que Joachim von Ribbentrop n’a jamais salué du bras tendu le roi Édouard VIII. En revanche, il s’est conformé à la directive émanant, l’automne de 1937, du ministère des Affaires Étrangères, Konstantin von Neurath étant ministre, exigeant de tous les diplomates qu’ils saluent désormais de cette façon. C’est ce qu’il a fait lors de sa réception par le nouveau roi George VI et sa très formaliste épouse, qui s’en sont scandalisés (Plouvier, 2008-4).

Plus sérieusement, dans son rapport au Führer du 2 janvier 1938 (produit devant le TMI de Nuremberg, sous la côte document TC-075), von Ribbentrop affirme que la Grande-Bretagne « s’opposera, au besoin par la force, à toute modification importante du statu quo en Europe centrale et orientale ». C’est l’attitude conciliante de Neville Chamberlain, en septembre 1938, qui fera croire au Führer que l’ambassadeur, devenu entretemps son ministre des Affaires Étrangères, est exagérément pessimiste. En février 1938, Joachim a pourtant clairement signifié que les dirigeants britanniques, probablement du fait de leur insularité, n’ont pas conscience de l’ampleur du péril soviétique.

Le 4 février 1938, le Führer met à la retraite d’office 12 généraux (dont 2 futurs maréchaux, Wilhelm v. Leeb et Ewald v. Kleist) et quelques ambassadeurs (dont Franz v. Papen, en poste à Vienne, et Ulrich v. Hassell, à Rome) ; il remplace v. Neurath (confiné désormais dans des postes de prestige, sans responsabilité) par v. Ribbentrop, que l’ambassadeur britannique à Rome a défini comme « un homme de second ordre, aux idées de seconde main »… de fait, le ministre n’aura qu’une idée originale (et probablement erronée) durant les six années à venir, celle de croire en une alliance soviétique durable, le Führer n’y voyant qu’un expédient, utile en 1939 et1940. Cette différence de conception sera la cause de leur unique prise de bec, à la fin de juillet 1941.

En novembre 1937, Eden a déclaré à l’ambassadeur v. Ribbentrop que le gouvernement britannique ne serait pas opposé à ce qu’un « lien plus étroit que celui existant présentement rapproche l’Autriche du Reich », ce que Joachim a signalé dans son rapport du 2 décembre 1937 au ministère. L’Anschluss a lieu en mars 1938, ratifié par un plébiscite triomphal en Allemagne comme en Autriche, en dépit duquel les nobles juges du Tribunal Militaire International (TMI) de Nuremberg parleront de « viol de l’Autriche »… il est encore des « historiens » pour y croire.

Devenu ministre, Joachim prépare le dossier du rattachement du Sudetenland au Reich après l’Anschluss : les Sudètes ont toujours été des sujets de l’empereur viennois-roi de Bohême. Mais les Accords de Munich sont l’œuvre des quatre chefs : le Führer, le Duce, Chamberlain et le vacillant Édouard Daladier. Ces fameux accords, tant conspués par de curieux historiens, ramènent les Allemands du Sudetenland dans le giron du Reich, les Polonais de Teschen à la Pologne, les Magyars de Slovaquie méridionale à la Hongrie et promettent l’autonomie aux Slovaques et aux Ruthènes… soit des mesures parfaitement conformes au Droit des peuples.

C’est assez logiquement que Joachim, sur l’ordre de son Führer, demande le 24 octobre 1938 à l’ambassadeur polonais à Berlin, Joseph Lipski, d’informer son gouvernement du désir allemand d’entamer des négociations sur le retour au Reich de Dantzig et de son Hinterland, peuplés à 96% d’allemands, et la concession d’une autoroute (la Korridor-strasse) et d’une voie ferrée jouissant toutes deux de l’exterritorialité au travers de la Prusse Occidentale (le fameux Korridor, donné à la Pologne par les Alliés en 1919). En contrepartie, le Reich propose aux Polonais un port franc à Dantzig et le même type de voies de communication à travers le territoire situé au sud de Dantzig. Soutenu par les britanniques, le gouvernement polonais se refusera à toute discussion et, après 10 mois d’une vaine attente de pourparlers, Adolf Hitler lancera la Wehrmacht à l’assaut de la Pologne, débutant la Seconde Guerre mondiale sur un casus belli hérité du très stupide traité de Versailles.

Dès le 6 février 1939, dans un discours prononcé aux Communes, Chamberlain promet l’aide militaire britannique à la France si elle était attaquée par les armées du Reich. À Paris, on s’étonne un peu d’un tel discours, car on se réjouit d’un accord de bon voisinage signé par v. Ribbentrop et Georges Bonnet, deux mois plus tôt (Plouvier, 2008-4) ! Le revirement du principal « appeaser » britannique PRÉCÈDE D’UN MOIS le « coup de Prague », du 15 mars 1939.

Le 5 mai 1939 à Berlin, et le 20 à Moscou, les soviétiques annoncent que le renouvellement de l’accord commercial entre le Reich et l’URSS doit être couplé à un accord politique préalable. Le vice-ministre soviétique des Affaires Étrangères, Vladimir Potemkine, reçoit l’ordre d’encourager les Polonais à la résistance, de façon à chauffer les Allemands ! Parallèlement, les soviétiques font traîner leurs conversations avec les Franco-Britanniques venus quêter une alliance militaire, d’ailleurs difficile à mettre en œuvre étant donné que les Polonais et les Roumains refusent le libre passage des troupes soviétiques à travers leur territoire… il n’est pas inintéressant de noter que les démocrates franco-britanniques reconnaissent aux Soviétiques le droit de « protéger » les États baltes (Kleist, 1953) !

À Berlin, v. Ribbentrop est d’emblée enthousiasmé par les ouvertures soviétiques. Le Führer AH demeure réticent : il a peur d’être exposé au ridicule « d’un éclat de rire tartare ». Le 26 juillet, d’ordre de Moscou, le négociateur commercial Georgi Astakhov dévoile son jeu et propose un partage de l’Europe orientale en zones d’influence, selon le découpage des frontières de 1914 : les Soviétiques réclament la Bessarabie (détenue par la Roumanie) et la Carélie (à la Finlande) et se contenteraient de « protéger » l’Estonie et la Lettonie. Le 2 août, Astakhov est reçu par v. Ribbentrop : les conversations sérieuses s’engagent, interrompues dès le lendemain car ‘’Molotov’’ fait savoir qu’il veut également la Lituanie, ce que le Führer refuse d’envisager (Rossi, 1949).

Ce sont pourtant les Allemands qui sont les plus pressés d’aboutir. Adolf Hitler relance le jeu une semaine plus tard, sans modifier sa position pour autant, et, le 12 août, les soviétiques acceptent de recevoir un plénipotentiaire. S’il faut en croire Albert Speer (dans son livre de 1971, pas obligatoirement fiable sur le sujet car l’auteur se trompe grossièrement sur les dates), le Führer serait prêt à se rendre lui-même à Moscou s’il le fallait. Le 19 août, les soviétiques signent à Berlin l’accord commercial. Le 20, Adolf Hitler télégraphie à ‘’Staline’’ pour lui demander d’accélérer le processus diplomatique. Le Tsar rouge fait rompre les discussions avec les Franco-Britanniques, le 22, et fixe au 23 l’arrivée du plénipotentiaire allemand (Nazi-Soviet, 48).

Dans cette partie de poker, le Führer n’a relancé que tardivement et sa mise reste modeste : la Lituanie sera exclue de la zone soviétique dans l’accord final, contrairement à ce qu’offraient les Franco-Britanniques (c’est plus tard que le Führer échangera la Lituanie contre un district polonais). Les Soviétiques ont pris l’initiative puis réduit leurs exigences… il faudra attendre l’entrée en scène d’Harry Truman à Potsdam, conforté il est vrai par la possession en exclusivité de la bombe atomique, pour observer un autre recul stalinien dans une négociation internationale.

Le 23 août, v. Ribbentrop est chaleureusement accueilli à Moscou, dans un déploiement inattendu de drapeaux à croix gammée (Heinrich Hoffmann, 1955 et Hans Baur, 1957, témoins oculaires). Les discussions s’engagent vers 15 heures, que ‘’Staline’’ ouvre en proclamant qu’il « en a assez que les Allemands et les Russes s’arrosent mutuellement de seaux de purin »… c’est une phrase que le très pudibond Adolf Hitler n’aurait sûrement pas dite ! Après avoir délimité les zones d’influence, on se partage la Pologne « en cas de guerre » (v. Ribbentrop a fait part de l’imminence de l’attaque de la Pologne – cf. sa déposition du 29 mars 1946 devant le TMI de Nuremberg), selon la ligne Narev-Vistule-San. Vers 20 heures (heure allemande), le Führer – qui a passé l’après-midi à tourner comme un lion en cage dans les pièces du Berghof (Gun, 1968) – donne son accord téléphonique.

Le Traité de non-agression et le protocole secret sur le partage de l’Europe de l’Est sont signés vers minuit « dans une ambiance de kermesse » (Hoffmann, 1955). ‘’Staline‘’ exulte et clame « sa grande admiration pour Hitler » (Hoffmann, 1955). Il a d’autant plus de raisons d’être satisfait que l’armée de Georgi Joukov, profitant de sa large supériorité numérique (2,5 contre 1) a battu, le 20 août, la 6e armée japonaise dans la région de Khalkhyn-Gol, en Mongolie… c’est le prélude aux carnages de la campagne de Russie durant laquelle les généraux soviétiques se montreront indifférents aux pertes humaines. Lors de la boucherie du 20 août 1939, Joukov a perdu 50% de ses effectifs (Tansky, 1965). Le mépris des soviétiques pour leurs soldats est tel que les familles des soldats et des sous-officiers tués ou blessés ne sont pas averties du sort de leurs proches (seuls les membres du parti ont droit à ce traitement de faveur).

Les réactions à ce traité sont très diverses. En Allemagne, c’est la divine surprise pour les fonctionnaires des Affaires Étrangères, heureux de voir le Führer « renouer avec la politique de Bismarck »… dans sa première manière, car les diplomates oublient un peu vite qu’en fin de règne, le Chancelier de fer avait préféré les Austro-Hongrois aux Russes. Joachim est très chaleureusement accueilli par son Führer, rayonnant de joie (cliché in Fest, 2005).

À Moscou, les ouvrages de propagande antinazie disparaissent du jour au lendemain des librairies et des bibliothèques publiques. En septembre, des expositions dans les grandes villes de l’URSS vanteront les réalisations du IIIe Reich (Kravchenko, 1947). Adolf Hitler devient subitement l’homme de la « croisade populaire contre les démocraties dégénérées » (variantes : les « chacals capitalistes » ou les « ploutocrates fauteurs de guerre »). Les membres du Parti Communiste Français et leurs compagnons de route tenteront par tous les moyens d’éliminer ces vérités gênantes que le livre de Viktor Kravchenko révèlera à ceux des français de l’immédiat après-guerre qui avaient oublié ou ignoré les transports d’allégresse de L’Humanité ou de Ce Soir de la fin août 1939 : « La paix est sauvée, vive Staline ! » (Ceyrat, 1948 ; ‘’Rossi’’-Tasca, 1951).

Pour l’heure, la couleuvre s’avère difficile à avaler pour les militants communistes européens, pour les jeunes gloires (et les vieilles) de la croisade Antifa ! À Rome, à l’exception de Gaetano Ciano qui salue en privé le « coup de maître des Allemands » (Ciano, 1946-1), à Madrid ou à Budapest, on est bouleversé. À Tokyo, on crie à la trahison et le cabinet de Kiichiro Hiranuma, très proche du clan pro-allemand de l’armée de terre, doit démissionner. L’on dénonce le pacte Anti-Komintern, le 4 octobre 1939. En avril 1941, les japonais rendront au Führer la monnaie de sa pièce. Dans les capitales baltes et scandinaves, on est terrorisé.

Chamberlain, pourtant peu rassuré, fait savoir le 24 août que ce traité ne change rien au soutien inconditionnel donné au gouvernement polonais. Le Führer continue pourtant de penser que les Britanniques reculeront au dernier moment (Ciano, 1946-1). Durant 18 mois, l’URSS va fournir pour 640 millions de Reichsmark de pétrole, de fer, de chrome, de nickel, de manganèse, d’étain et de cuivre, de coton et de céréales, tandis que le Reich remplit peu et mal ses obligations : en décembre 1939, ‘’Staline’’ grogne sur les prix des produits allemands qu’il estime, non sans raison, excessifs (Kleist, 1953). De l’automne de 1939 au printemps de 1941, les navires allemands seront accueillis à Mourmansk ou à Teriberka, pour se ravitailler, effectuer des réparations ou se protéger de la Royal Navy. Jusqu’à l’été de 1940, ‘’Staline’’ renvoie dans le Reich des communistes allemands, réfugiés en URSS depuis 1933 (Plouvier, 2008-4).

Jusqu’au 22 juin 1941, la propagande soviétique n’aura pas de mots assez insultants pour conspuer les « impérialistes d’Angleterre et de France » (par exemple, in L’Internationale communiste du 8 septembre 1939, l’auteur de l’article étant l’ineffable Georghi Dimitrov). Le 31 octobre 1939, au Soviet suprême (le parlement soviétique), Vlaslaw ‘’Molotov’’-Scriabine parle comme pourrait le faire Joseph Goebbels : « Les Anglais et les Français ont déclaré à l’Allemagne une sorte de guerre idéologique, qui rappelle les guerres de religion… on ne détruit pas une idéologie par la force. Il est insensé et criminel de faire de cette guerre pour la destruction de l’hitlérisme une lutte pour la démocratie » (Coll., 1990). Il présente en outre le défunt État polonais comme « une laide création du Traité de Versailles, qui n’existait que pour l’oppression des nationalités non-polonaises » (Ceyrat, 1948). Le 7 novembre 1939, un article du déserteur Maurice Thorez, paru dans L’Humanité clandestine, présente la guerre comme une opération de « défense des coffres forts des capitalistes ».

Le 30 novembre 1939, ‘’Staline’’ fera paraître dans la Pravda un article que, dans sa profonde équité, le TMI de Nuremberg n’a ni retenu ni même étudié : « Ce n’est pas l’Allemagne qui a attaqué la France et l’Angleterre, mais la France et l’Angleterre qui ont attaqué l’Allemagne, prenant la responsabilité du déclenchement de la guerre actuelle » (‘’Suvorov’’,1989)… délicieux ‘’Staline’’ qui ce jour précisément fait débuter l’agression contre la Finlande ! On n’en finirait pas de mentionner les condamnations communistes de « l’impérialisme des fauteurs de guerre anglais et français » (comme dans le tract distribué le 1er mai 1940 par les militants du PCF clandestin, in Ceyrat, 1948 et ‘’Rossi’’, 1951). Le 9 février 1940, Walter Ulbricht écrit dans Die Welt : « Le peuple soviétique et le peuple des travailleurs allemands ont tout intérêt à empêcher la réalisation des plans du bloc belliciste franco-anglais » (Caute, 1979)… oser écrire la même chose, au début du XXIe siècle, vous fait paraître pour un « dangereux révisionniste ».

On n’en est pas encore là, le 30 août 1939, lorsque Neville Chamberlain, effrayé par sa propre responsabilité dans la guerre imminente, fait proposer par Birger Dahlerus, le Suédois envoyé personnel d’Adolf Hitler, une rencontre germano-polonaise en terrain neutre (Dahlerus, 1948). Ce même jour, les Polonais font le blocus du territoire de Dantzig et l’on mobilise au Canada et en Australie (Schäfer, 1964). Henderson, quelque peu éméché, perd tout self-control : il hurle et manque en venir aux mains avec v. Ribbentrop, pour avoir mal compris le sens d’un mot allemand. Contrairement à ce qu’Henderson a écrit dans ses Mémoires (1940), v. Ribbentrop lit à vitesse normale (Schmidt, 1950, témoin auditif) et non sur « un rythme frénétique » les 16 points des réclamations allemandes… qui ont à peine varié depuis octobre 1938 : plébiscite en Prusse Occidentale et en Haute Silésie contrôlé par des représentants de 4 puissances (France, Grande Bretagne, URSS et Italie), indemnisation des torts infligés aux minorités ethniques, retour de Dantzig au Reich, voies d’accès jouissant de l’exterritorialité dans les territoires non intégrés au Reich.

Certes, Adolf Hitler a violé le Droit des peuples, en mars 1939, lorsqu’il a imposé un protectorat de type colonial à la Tchéquie, mais vis-à-vis de la Pologne, ses demandes sont parfaitement légitimes. Il est fondé à exiger l’annulation des violations du droit naturel perpétrées par les rédacteurs haineux et mal informés du Traité de Versailles. En 1945, le vainqueur soviétique tirera la conclusion qui s’impose: il chassera les Germains des territoires conquis et annexés. S’en suivra la plus grande migration de l’histoire européenne, portant sur 12 à 13 millions d’Allemands, au cours de laquelle mourront plus de deux millions de « déplacés ».

Le 27 septembre 1939, alors que résistent encore quelques divisions polonaises, v. Ribbentrop est accueilli chaleureusement à Moscou par ‘’Staline’’ et ‘’Molotov’’ pour fixer la nouvelle frontière germano-soviétique. C’est chose faite le lendemain, le Führer ayant échangé, à la demande du Tsar rouge, la Lituanie (agrandie de Vilnius) contre les districts de Varsovie et de Lublin. Il semble que le 12 septembre, lors d’une conversation avec v. Ribbentrop, le Führer avait prévu de conserver un petit État polonais autonome (Nazi-Soviet, 48) ; il change d’avis à la demande de ‘’Staline’’. Contrairement à un bobard répandu par la propagande de guerre britannique, on n’observe pas d’incident à la jonction des armées allemande et soviétique (‘’Rossi’’, 1949).

Jusqu’au 22 juin 1941, la propagande soviétique, reprise par ses milliers de porte-voix en tous pays, vilipendera avec constance les « ploutocrates de Londres et de Paris, seuls responsables de la continuation d’une guerre inutile », fera l’éloge des avancées sociales du Reich et critiquera violemment la levée de l’embargo US sur les armes à destination des pays belligérants, une mesure qui « fait traîner la guerre en longueur » (‘’Molotov’’ dixit, in ‘’Rossi’’, 1949)… avant que l’URSS ne profite de cette mesure sans laquelle elle eût probablement succombé.

En mars et en avril 1940, le Führer a chargé v. Ribbentrop et Goering de retenir Mussolini, l’entrée en guerre de l’Italie ne pouvant qu’être une charge pour le Reich (Simoni, 1947)… comme le font nombre d’Allemands depuis l’automne de 1937, le Führer commence à parler du « boulet italien ». Joachim se fait éconduire poliment par le Duce, alors qu’il est très mal reçu par Pie XII et son secrétaire d’État, le cardinal Luigi Maglione, furieux du traitement très rude infligé au clergé de Pologne occupée par la Wehrmacht… un clergé farouchement chauvin (Plouvier, 2009).

À compter de l’Opération Barbarossa, qu’il a désapprouvée, Joachim se contente de jouer les utilités, tandis que son Führer se méfie de plus en plus des rapports diplomatiques, qu’il juge « un ramassis de ragots mondains »… sur ce point, il n’a pas toujours tort.

À la fin de juillet 1941, où la noix soviétique s’avère plus difficile à croquer que prévu, Adolf Hitler essuie la seule colère que v. Ribbentrop se soit jamais permise en sa présence. Le ministre rappelle qu’il a toujours été opposé à la guerre contre l’URSS (Toland, 1978-2) et lance une phrase qu’Adolf Hitler, le mystique qui se croit un élu de la Divine Providence (Plouvier, 2007-2), a dû prendre pour un blasphème : « Dieu ne montre pas aux humains les cartes qu’il détient » (Irving, 1983-1).

Tout au long de cette guerre à l’Est, c’est en pure perte que v. Ribbentrop, houspillé par Adolf Hitler, tentera d’obtenir des japonais une action militaire contre les forces soviétiques d’Extrême-Orient ou au moins une attitude menaçante à la frontière de Mandchourie. La première demande allemande date du 28 juin 1941, la seconde du 10 juillet (‘’Rossi’’, 1949). Tout au plus, le gouvernement du général Hideki Tojo promettra-t-il, le 6 décembre 1941, d’attaquer les navires US se dirigeant vers Vladivostok dès le début des hostilités nippo-US (Steinert, 1991)… vaines demandes, faux espoirs.

Jamais le ministre fidèle n’osera tenter de pourparlers secrets de paix avec l’ennemi. Les seuls qu’il ait entrepris, avec les Soviétiques, en 1942-43, ont été autorisés par le Führer (Kleist, 1953)… des tractations inutiles du fait des promesses mirobolantes de Roosevelt.

Le 24 avril 1945, alors que tout est perdu, Adolf Hitler, en pleine déréliction depuis le 22, accepte enfin de recevoir Joachim qui, depuis quatre jours, attend d’être reçu, « comme un chien fidèle », selon l’expression qu’il emploie et qui touche beaucoup le Führer (Toland, 1978-2). C’est leur ultime entrevue. Le ministre attend la fin de la guerre, ignorant qu’il va devenir l’un des « grands criminels de guerre » du premier des 13 procès à grand spectacle intentés par les vainqueurs aux vaincus.

Privé de tout document, humilié, houspillé par ses gardiens, ne recevant que des avanies du psychologue Gustave Gilbert chargé d’espionner les prisonniers, l’ex-ministre doit organiser sa défense. On lui reproche des « crimes » dont il n’a même pas eu connaissance, notamment l’exécution de Juifs : au ministère, on ne connaissait que le regroupement des Juifs dans le Gouvernement Général de Pologne, à des fins d’émigration pour l’après-guerre. Attendant son exécution à Nuremberg, v. Ribbentrop écrira : « Même aujourd’hui, je me refuse à croire que l’ordre de liquider les Juifs ait été donné par le Führer. Je suppose qu’Himmler l’a mis devant le fait accompli ».

le TMI de Nuremberg, dans sa profonde sagesse (à laquelle l’on est tenu de rendre hommage par la Loi du 13 juillet 1990, réglementant l’écriture historique de la Seconde Guerre mondiale), a condamné à mort le chef de la diplomatie du IIIe Reich, de février 1938 à la débâcle. Le « croisé de la démocratie » remplissant les fonctions de bourreau, John Woods, ivrogne notoire, a bâclé son travail, volontairement ou non, le 16 octobre 1946. Joachim von Ribbentrop agonisa durant 17 minutes et un autre croisé dut sauter sur les épaules de l’ex-ministre pour lui briser la nuque (Plouvier, 2008-6) : du grand art !

Au-delà des polémiques, il peut paraître utile de se pencher sur un être humain demeuré fidèle jusqu’à la mort au chef qu’il s’était choisi. Comme les Européens ne se sont pas encore remis de cette guerre dramatique entre toutes, qui provoqua directement la mort d’un peu plus de 9 millions de Germains, d’environ 25 millions de ressortissants soviétiques, en plus de millions d’Européens des pays occidentaux et danubiens, on est en droit de considérer que ses Mémoires, rédigés dans l’attente de son exécution, ont apporté un témoignage d’une importance historique majeure, d’autant que sur de nombreux points, ils contredisent partiellement, voire totalement, l’histoire telle que l’écrivent les auteurs fidèles à la propagande de guerre alliée.

