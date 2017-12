Le prix Nobel péruvien Vargas Llosa parle contre le pouvoir de destruction de notre culture ; en espagnol pour nos amies et amis latinos…

Aquella tarde fui al Institute of Contemporary Arts media hora antes

de la conferencia que el filósofo francés daba, para echar un vistazo

a la librería del ICA, que, aunque pequeñita, siempre me pareció

modélica. Pero me llevé una mayúscula sorpresa porque, entre la

vez anterior que estuve allí y ésta, el breve recinto había experimentado una revolución clasificatoria. A las anticuadas secciones de antaño — literatura, filosofía, arte, cine, crítica— habían reemplazado las posmodernas de teoría cultural, clase y género, raza y cultura y un estante titulado «el sujeto sexual», que me dio cierta esperanza, pero no tenía nada que ver con el erotismo, sino con la patrología filológica o machismo lingüístico.

La poesía, la novela y el teatro habían sido erradicados; la única

forma creativa presente eran algunos guiones cinematográficos. En

un puesto de honor figuraba un libro de Deleuze y Guattari sobre

nomadología y otro, al parecer muy importante, de un grupo de

psicoanalistas, juristas y sociólogos sobre la deconstrucción de la justicia. Ni uno solo de los títulos más a la vista (como El replanteamiento feminista del yo, El maricón material (The Material Queer), Ideología e identidad cultural o El ídolo lésbico) me abrió el apetito, de modo que salí de allí sin comprar nada, algo que rara vez me ocurre en una librería.

… su talento, en lo que parece ser la trayectoria fatídica de los mejores pensadores franceses de nuestros días, se fue concentrando cada vez más en una ambiciosa empresa: la demolición de lo existente y su sustitución por una verbosa irrealidad.

Los pases mágicos de Jean Baudrillard eran todavía más definitivos.

La realidad real ya no existe, ha sido reemplazada por la realidad

virtual, la creada por las imágenes de la publicidad y los grandes

medios audiovisuales.

Las ocurrencias del mundo real ya no pueden ser objetivas; nacen

socavadas en su verdad y consistencia ontológica por ese virus

disolvente que es su proyección en las imágenes manipuladas y

falsificadas de la realidad virtual, las únicas admisibles y

comprensibles para una humanidad domesticada por la fantasía mediática dentro de la cual nacemos, vivimos y morimos (ni más ni menos que los dinosaurios de Spielberg).

Además de abolir la historia, las «noticias» televisivas aniquilan también el tiempo, pues matan toda Perspectiva crítica sobre lo que ocurre: ellas son simultáneas con los sucesos sobre los que supuestamente informan, y éstos no duran más que el lapso fugaz en que son enunciados, antes de desaparecer, barridos por otros que, a su vez, aniquilarán a los nuevos, en un vertiginoso proceso de desnaturalización de lo existente que ha desembocado, pura y simplemente, en su evaporación y reemplazo por la verdad de la ficción mediática, la sola realidad real de nuestra era, la era —dice Baudrillard— «de los simulacros».