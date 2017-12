Le voyage de Trotski à New York

Trotski et New York

On parle beaucoup de Trotski et des nouvelles nuisances du trotskisme à travers le monde et ses révolutions sociétales. Relisons alors quelques passages de la Vie de Trotski. J’ai déjà évoqué son Europe social-démocrate inféodée dès 1924 au capital américain, sa vision du cinéma comme nouvelle religion ailleurs. Sur les mérites comparés des Juifs et des Allemands, observés durant son enfance paysanne :

« La colonie était située sur les deux versants d’une combe : d’un côté les juifs, de l’autre les Allemands. Deux parties très différentes. Dans le quartier allemand, des habitations bien entretenues, à toitures de tuiles ou de roseaux ; de solides chevaux, des vaches à robe lustrée. Chez les juifs, de petites isbas tombant de vétusté, des toits ébréchés, un bétail misérable. »

Sa bio abonde de telles remarques amusantes et provocantes.

Sur sa vision du problème noir en Amérique et l’utilisation qu’en feraient plus tard les agitateurs sociaux sous la houlette « luciférienne » d’Alinsky (comme on sait, Malcolm X aimait Hitler, « le seul blanc quia at fait quelque chose pour nous en ce siècle »), j’ai déniché ce passage passionnant :

« Le concierge de notre maison était un nègre. Ma femme lui versa trois mois de loyer, mais il ne lui remit pas de quittance, le propriétaire ayant emporté, la veille, pour vérification, le livre à souches. Lorsque, deux jours plus tard, nous prîmes possession du logement, il se trouva que le nègre avait disparu, emportant les sommes versées par plusieurs locataires. Outre l’argent, nous lui avions confié nos bagages et effets. Nous fûmes très inquiets. Mauvais début. Mais nous retrouvâmes tout ce qui nous appartenait. Et lorsque nous ouvrîmes une caisse où il y avait de la vaisselle, nous ne fûmes pas peu étonnés d’y retrouver nos dollars, soigneusement enveloppés dans du papier. »

Et Trotski se met à admirer son concierge noir :

« Le portier n’avait emporté que l’argent versé par ceux des locataires qui avaient reçu des quittances en bonne et due forme. Il n’avait pas ménagé le propriétaire, mais il n’avait pas voulu causer de dommages aux habitants de la maison. L’excellent homme, en vérité ! Ma femme et moi fûmes profondément touchés de cette attention et avons gardé de ce nègre un souvenir reconnaissant. »

La conclusion est intéressante :

« Ce petit incident me parut avoir une grande importance symptomatique. Devant moi semblait se soulever un coin du voile qui cache le problème « noir » aux États-Unis. »

Trotski parle ensuite de la guerre qui arrive, et c’est encore assez drôle avec ses pacifistes de pacotille (c’est parce qu’on aime la paix qu’il faut la préserver c’est parce qu’on n’aime pas la guerre qu’il faut faire, etc.) :

« En ces mois-là, l’Amérique se préparait activement à la guerre. C’étaient, comme toujours, les pacifistes qui y poussaient le plus. Prononçant des discours qui ne leur coûtaient rien sur les avantages de la paix, comparativement à la guerre, ils terminaient toujours en prenant l’engagement de soutenir la guerre si celle-ci devenait « indispensable ». C’est dans cet esprit que Bryan menait son agitation. Les socialistes faisaient de l’accompagnement au chœur des pacifistes. On sait bien en effet que la guerre n’est odieuse à ces derniers qu’en temps de paix. Le 3 février eut lieu la rupture, depuis longtemps attendue, des rapports diplomatiques entre les Etats-Unis et l’Allemagne. »

La mécanique patriotique l’effraie (lui est habité par d’autres démons…) :

« De jour en jour, la musique du chauvinisme se faisait entendre plus fort. Les voix de ténors des pacifistes et de faussets des socialistes ne rompaient en rien l’harmonie. J’avais déjà observé tout cela en Europe et la mobilisation du patriotisme américain ne fut pour moi qu’une seconde représentation. Je notais les étapes parcourues dans mon journal russe et songeais à la sottise de l’humanité qui a tant de mal à s’instruire. »

Il évoque la mobilisation des minorités juives, finnoise ou lettone à New York :

« Les Lettons étaient tout à fait des nôtres. La fédération finnoise se sentait portée vers nous. Nous pénétrions avec un succès croissant dans la puissante fédération juive, qui possédait un palais de quatorze étages, d’où se déversaient chaque jour deux cent mille exemplaires du journal Vorwaerts, imprégnés des relents d’un socialisme petit bourgeois et sentimental, toujours disposé à commettre les pires trahisons. »

Annonce—t-il ici le pauvre Léon Blum qu’il méprisera complètement, une fois mis à une retraite forcée ?

Un petit passage très Guy Debord sur les aliénations technologiques qui vont frapper ses enfants :

« Nous louâmes un logement dans un quartier ouvrier et achetâmes des meubles à crédit. Ce logement, qui nous coûtait dix-huit dollars par mois comprenait des commodités absolument inouïes en Europe : électricité, four à gaz, salle de bain, téléphone, monte-charge automatique pour les produits qu’on faisait venir d’en bas et pour les déchets que l’on renvoyait.

Tout cela engagea du coup nos garçons à penser beaucoup de bien de New-York. Pendant un certain temps, le téléphone, mystérieux instrument qu’ils n’avaient connu ni à Vienne ni à Paris, fut leur grande occupation. »

Je rassure le lecteur : on ne saura rien sur les mystérieux contacts et financements de la révolution dite russe, ni sur les raisons incroyables de sa relaxe par les autorités canadiennes. Laisser passer en Russie l’homme le plus dangereux du monde relève pour l’allié britannique d’un inconséquent exploit qui vaut alors bien quarante déclarations Balfour !