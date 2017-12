Pierre Etaix et le relâchement de la France après mai 68

Qui est Pierre Etaix ? Que nous importe ? Qui est John Wayne ? Qui est Homère ? Qui est Guitry ? Quand le président Bozo reçoit Bono à l’Elysée, et pour remonter dans les sondages…

J’ai écrit à un lecteur de mon blog ces lignes après avoir savouré désespéré le film qu’il m’avait envoyé, pays de Cocagne, tourné en 1969, et qui montre l’avachissement de ce pays consécutif à la chaude salauderie de mai 68. Pasolini comme je l’ai dit dénonce à la même époque le binôme nihilisme-hédonisme. On est préoccupé par son lave-vaisselle, sa bagnole, son tour de taille, son jules, son rapport au cul, etc.

La France sérieuse, celle de communistes et des gaullistes qui avait rebâti le pays après l’occupation, va être ringardisée et écartée du pouvoir et des idées. Le résultat c’est le déchet qu’on a aujourd’hui. Rihanna a remplacé Malraux et le surdoué de l’Elysée se montre digne de sa présidence oligarchique. Napoléon III avait poursuivi Flaubert et Baudelaire à qui il préféra Offenbach, celui-là encensera Bono et Rihanna. Les imprudents se feront condamner.

Etaix a été saccagé par ce film, d’après ce que j’ai compris, parce qu’il dressait le constat de la société d’abrutis issue de mai 68.

Après ils ont cassé le peuple : grand remplacement, comme toujours (programme de 1793, de la bourgeoisie sauvage financée et armée par Londres), avec moins de fleuve de sang et une simple exploitation de la dyade dépopulation-vieillissement suscité par leur société-nécrose.

Moi j’ai Céline (voyez mon livre) et Villiers (voyez mon texte sur la crétinisation électrique, inspiré par ses contes cruels) pour confirmer. C’est pourquoi je dis que l’on est dans le présent perpétuel. La technologie ne fabrique pas l’ineptie, elle la révèle. Etaix révèle dans Pays de Cocagne la nullité de cette société et on ne lui pardonne pas, comme à Tati d’ailleurs qui a montré l’américanisation et la disparition de la France dans Play time. Car comment survivre comme civilisation dans le béton et le verre, dans le drugstore et l’appart’ conditionné ? Et Miller qui a parlé du cauchemar à air conditionné !

Durant l’été 1969, il réalise Pays de cocagne en 16 mm, film pour lequel il est honni par une grande part de la critique qui ne lui pardonne pas son triste constat de l’épanouissement de la société de consommation, au lendemain de mai 68, dans lequel il fait à la fois preuve d’une ironie mordante et de tendresse à l’égard des personnes qu’il filme à l’occasion de la tournée du Podium d’Europe N°1 lors du Tour de France (cyclisme). Dès lors, il subit une longue traversée du désert cinématographique.

