Jean Baudrillard, Vargas Llosa et la destruction de la culture (suite)

On a évoqué Allan Bloom et le pouvoir déconstructeur de la culture moderne, qui veut liquider peuples, classes, sexes et nations. Bloom accusait beaucoup les intellectuels d’origine allemande, le freudisme, le néo-marxisme, l’antiracisme, le féminisme, etc. Il ne citait qu’incidemment les Français Barthes, Foucauld, Derrida.

Or la pensée 68 comme disait Luc Ferry dans un livre intéressant et de très bon niveau devrait aussi être mise en cause dans le processus de déconstruction de notre civilisation.

Le sympathique prix Nobel péruvien Vargas Llosa avait publié il y a quelques années une attaque contre notre société du spectacle en prenant soin de se distancier de Guy Debord et de toute une flopée d’intellos français jugés par lui dangereux. Il est dommage que ce livre n’ait pas plus suscité de discussion en Europe. Mais depuis longtemps l’Amérique du sud n’intéresse plus nos européens…

Le résultat de cette culture ne se fit pas attendre. Vargas Llosa (on était en 1997) est à Londres et il se rend dans une librairie universitaire branchée.

« Cet après-midi, je suis allé à l’Institut des Arts Contemporains une demi-heure plus tôt de la conférence que le philosophe français a donné, jeter un œil à la librairie ICA, qui, bien que minuscule, me semblait toujours un Modèle. Mais j’ai eu une grande surprise parce que cette fois la discrète enceinte avait subi une révolution classificatoire. Aux sections vétustes d’antan – la littérature, la philosophie, l’art, le cinéma, ont succédé la théorie Review- culturelle post-moderne, la classe et le sexe, la race et la culture et d’une étagère appelée « sujet sexuel », ce qui m’a donné un peu d’espoir, mais pas cela n’avait rien à voir avec l’érotisme, mais avec la patrologie philologique ou le machisme linguistique.

La poésie, le roman et le théâtre avaient été éradiqués; l’unique forme créative actuelle était quelques scripts de film. Dans une position d’honneur contenait un livre de Deleuze et Guattari sur nomadologie et un autre, apparemment très important, un groupe de psychanalystes, juristes et sociologues sur la déconstruction de la justice. Pas un des titres à vue, en espagnol : El replanteamiento feminista del yo, El maricón material (The Material Queer), Ideología e identidad cultural o El ídolo lésbico ne m’a donné faim, alors je suis sorti de là sans rien acheter, quelque chose qui m’arrive rarement dans une librairie. »

Tout cela rappelle le nazisme : Carl Schmitt, rappelle Kevin McDonald, voulait que tous les auteurs juifs soient rangés, quel que soit leur domaine, dans le rayon juif ! Là on est dans le rayon féministe-antiraciste, macho raciste ou anarcho-sociétal ! Quant aux livres et statues, ils ont pris le même chemin aux US qu’en Allemagne en 33.

Vargas Llosa accuse ensuite Baudrillard et ses simulacres :

« … son talent, dans ce qui semble être le fatidique chemin des plus grands penseurs français de notre époque, il se concentrait de plus en plus sur une entreprise ambitieuse: la démolition de l’existant et son remplacement par une irréalité verbeuse. »

Vargas Llosa ajoute plus cruellement que nous sommes devenus non pas les touristes mais les dinosaures du Jurassic park de l’autre :



« Les occurrences du monde réel ne peuvent plus être objectives; elles sont nées minées dans leur vérité et leur cohérence ontologique par ce virus solvant qui est la projection dans les images manipulées et falsifiée de la réalité virtuelle, la seule admissible et compréhensible à une humanité domestiquée par le fantasme médiatique au sein duquel nous sommes nés, vivons et mourons (ni plus ni moins que les dinosaures de Spielberg). En plus de l’abolition de l’histoire, les « nouvelles » anéantissent aussi le temps et tuent tout point de vue critique sur ce qui se passe: elles sont en même temps avec les événements sur lesquels rapportent soi-disant, et ils ne durent pas plus longtemps que la période éphémère où elles sont dites, avant de disparaître, balayé par d’autres qui, à son tour, annihilent la nouvelle, dans un processus étourdissant de dénaturation de l’existant qui a conduit, pure et simple, à l’évaporation et au remplacement par la vérité de la fiction des médias, la seule vraie réalité de notre époque, l’ère – dit Baudrillard – «des simulacres». »

C’est ainsi que l’occident a détruit Daech au nez et à la barbe de la Russie !

Je laisse mes lecteurs découvrir cet ouvrage. Et tout comme le pauvre Debord a vu son héritage pollué et recyclé par l’Etat PS au temps méphitique de la présidence Hollande, Vargas Llosa est devenu une vedette people espagnole pour s’être amouraché d’une festive aristocrate locale !

Le plus important dans son livre qui fait bon marché de la justesse des analyses de Debord et Baudrillard (auxquels je me réfère toujours, et qui avaient basculé non pas dans l’avant-garde mais dans l’opposition radicale à cette société) est qu’elle a éliminé la culture. Ma seule bibliothèque à moi, depuis que les librairies ont crevé, est archive.org. Et je prends soin sur chaque sujet de prendre les auteurs les plus anciens et donc les moins recyclés pollués possible !

On rappellera au maître péruvien (seul prix Nobel non ridicule de ces trente dernières années) que Nietzsche avait tout prévu à une époque soi-disant moins dangereuse :

« Les historiens naïfs appellent « objectivité » l’habitude de mesurer les opinions et les actions passées aux opinions qui ont cours au moment où ils écrivent. C’est là qu’ils trouvent le canon de toutes les vérités. Leur travail c’est d’adapter le passé à la trivialité actuelle. Par contre, ils appellent « subjective » toute façon d’écrire l’histoire qui ne considère pas comme canoniques ces opinions populaires. »

Nietzsche avant Musil ou Philippe Muray (à qui j’en avais parlé) comprend aussi dans sa deuxième considération la dimension carnavalesque de notre culture moderne :

« L’homme moderne souffre d’un affaiblissement de sa personnalité. De même que le Romain de l’époque impériale devint anti-romain, en regard de l’univers qui était à son service, de même qu’il se perdit dans le flot envahissant des choses étrangères, dégénérant au milieu d’un carnaval cosmopolite de divinités, de mœurs et d’arts, de même il en adviendra de l’homme moderne qui, par ses maîtres dans l’art de l’histoire, se fait offrir sans cesse le spectacle d’une Exposition universelle. »