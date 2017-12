Alerte au sud, une belle peur et une bonne nostalgie de ciné français…

Deux jeunes officiers français ont recueilli, dans le sud Saharien, un parachutiste mourant. Rentrés à Marrakech, ils s’apprêtent à rentrer en France, quand l’un d’eux est mystérieusement assassiné. Son camarade, Jean Pasquier, décide de le venger, et dans ce but, malgré le supplications de sa fiancée Michèle, il s’engage dans le service des Renseignements pour découvrir lui-même l’organisation secrète dont son ami fut la victime. Il parvient à gagner la confiance d’une danseuse qu’il soupçonne de travailler pour des espions, et se laisse envoyer dans une ville de l’extrême-Sud où un savant, au service d’une puissance rivale étudie les secrets atomiques et fait exploser les avions en plein vol.