Dante et le transhumanisme (et ce qu’il veut dire vers 1300 de notre ère)

Dante et le transhumanisme (et ce qu’il veut dire)

Comment donner envie à mon gentil lecteur de lire, IE de vivre spirituellement avec, Dante ? Ma foi…

Essayons :

Pour comprendre Dante, trois livres au moins : Luigi Valli (il linguaggio segreto…), Guénon (l’ésotérisme chrétien, ésotérisme de Dante), tous disponibles sur le web et le merveilleux miroir de l’intellect de Burckhardt disponible en anglais, chapitre sur Dante.

Schopenhauer disait que Dante avait raté son paradis. On aime bien Schopenhauer mais il incarne la limite spirituelle du dix-neuvième siècle.

On trouve chez Dante donc le terme transhumanisme :

Trasumanar significar per verba

Non si porìa; però l’esempio basti

A cui esperienza grazia serba.

(Paradiso, v.70-72)

La traduction française étant débile, on va donner celle de Titus Burckhardt, disponible en anglais (quand l’anglais s’élève il devient du français) :

To pass beyond the human state is not to be described in words; wherefore let the example satisfy him for whom grace has reserved the experience. (Paradiso, I, 70-1)

Dante explique ensuite que l’expérience spirituelle ne peut être décrite, la mémoire défaillant (on retrouve cette idée profanée ou dés-intéressante dans les bons films de Resnais et les séries des années soixante) :

Nel ciel che più della sua luce prende,

Fu’ io; e vidi cose che ridire

Nè sa nè può qual di lassù discende:

Perchè, appressando sè al suo disire,

Nostro intelletto si profonda tanto

Che retro la memoria non può ire.

Traduction Burckhardt :

In that heaven which most receiveth of His light, have I been; and have seen things which whoso descendeth from up there, hath neither faculty nor power to re-tell; because, as it draweth nigh to its desire, our intellect sinketh so deep, that memory cannot go back upon the track.

(Paradiso, I, 4-9)

Dante et la science sacrée. Comment peut-on nier que l’on ignorât la terre, le soleil, les systèmes solaires ? Comment a-t-on pu convaincre les vrais, les abrutis du monde moderne donc, que leurs ancêtres étaient des abrutis ? Enfin, lisez…

Burckhardt cite aussi la fin de la Comédie :

All’alta fantasia qui mancò possa;

Ma già volgeva il mio disiro e velle,

Si come ruota ch’egualmente è mossa,

L’amor che muove il sole e l’altre stelle.

Ici je donnerai enfin la traduction en français :

L’imagination perdit ici ses forces ;

mais déjà mon envie avec ma volonté

tournaient comme une roue aux ordres de l’amour

qui pousse le soleil et les autres étoiles.