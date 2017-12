Mon ami québécois Perrier c’est fou décapsule le marxisme culturel !

Le genre humain est en voie d’extinction

« Le marxisme culturel est une forme de marxisme qui analyse le rôle des médias, l’art, le théâtre, le cinéma et les institutions culturelles de la société en mettant de l’emphase sur les luttes de genres, de classes et d’ethnies. Formulé par l’école de Francfort et Herbert Marcuse, il aurait contribué à la montée de la rectitude politique en Occident. Il s’agit d’un moyen culturel et non révolutionnaire pour revendiquer l’abolition des classes et l’égalitarisme absolu ».

– Ancienne définition donnée par Wikipédia

C’est l’école de Francfort et ses épigones qui sont la source d’inspiration des gender studies ayant vu le jour au début des années 1970 sur certains campus universitaires américains. Il faudrait ajouter que l’école dite française – réunissant autour de Michel Foucault (10) tout un aréopage de post-constructivistes forcenés – a posé quelques jalons décisifs au niveau des études culturelles et de cette postmodernité agissant comme un puissant dissolvant. Jean-François Lyotard célèbre la faillite du récit historique ou grand narrative (11). Il n’y a plus de consensus sémantique possible autour de la représentation du réel qui devient, par la force des choses, comparable à une myriade de récits téléologiques. Les mythes du progrès, des lumières ou de la justice sociale sont battus en brèche au moyen d’un discours critique qui frise la démence et qui convient parfaitement au relativisme ambiant promu par les avocats du néolibéralisme.

Jean Baudrillard va encore plus loin lorsqu’il célèbre la destruction du réel (12). Son analyse, poussée dans ses derniers retranchements, stipule que dans le monde de la postmodernité chacun génère son positionnement social et identitaire en manipulant des signes qui font que l’empire des sens prend la place d’un réel qui est phagocyté au point de disparaitre. Lyotard parlait, même, d’une économie libidinale, sorte d’appendice d’un capitalisme n’étant plus capable de générer autre chose que du spectacle. Chacun étant responsable du discours portant sur SA propre représentation, le réel devient une affaire politique, policée. Et, partant, ce prurit néomarxiste constitue le limon sur lequel prendra forme la rectitude politique – nouvelle police de la pensée du XXIe siècle. Il fallait bien mener à terme ce projet de déconstruction des repères identitaires et des enjeux langagiers pour, qu’en l’absence de consensus social, la nouvelle intelligentsia nous impose sa police de la pensée.

In fine, il n’y a pas qu’une théorie du genre, mais bien des théories du genre. La distinction entre sexe (la réalité biologique) et genre (la représentation culturelle) a pris forme dans le sillage des expérimentations cliniques et théoriques sur l’intersexualisme ou le transsexualisme; c’est dans ce contexte que la mouvance queer fait irruption au sein du féminisme américain et des cultural studies au point de remettre en cause les canons de la représentation classique du genre humain. Outre les dérives du structuralisme français, il ne faudrait pas oublier que tout ce mouvement de déconstruction du langage et des repères identitaires procède d’une véritable alchimie kabbalistique destinée à « fracasser les vaisseaux » de la société occidentale considérée comme un égrégore qu’il convient de reprogrammer afin de préparer l’arrivée de l’homme nouveau ou messie de la fin des temps.



Nous reviendrons, dans la deuxième partie de cette analyse, sur la vision eschatologique et kabbalistique de Walter Benjamin, un penseur véritablement surprenant qui a été qualifié par ses pairs et ses amis de véritable « théologien de l’utopie marxiste » … cette prochaine analyse ambitionne d’ouvrir des espaces dialogaux inattendus.

