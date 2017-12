Nicolas Bonnal

Pourquoi de Gaulle adorait la Russie

Suivi de

Chroniques anti-globales

Introduction

Toute sa vie, on redécouvre de Gaulle. Je l’ai redécouvert à Jaén, dans le parador sublime où il écrivit quelques pages de ses prestigieuses mémoires. L’édifice en retentit encore, le personnel en parle. Je l’ai redécouvert par hasard sur le web, sur un des sites qui le citent encore. Je l’ai redécouvert un soir à Paris en croisant son fils avec mon propre père ; nous avons discuté quelques instants, et c’était céleste. Le coucher de soleil, le Ranelagh, les jardins, le fils qui se rappelait et qui comme son père habite dans une autre dimension. Je me sentais tout près de Jean Parvulesco qui a sublimement évoqué le Général et sa brigade qui n’est pas de ce monde.

Lorsqu’effaré par la tournure que prend notre hostilité commanditée envers la Russie, j’ai écrit pour Sputnik j’ai retrouvé, toujours par hasard, ses pages extatiques sur la Russie, celles de la Guerre et celle du discours de son voyage à Moscou. Elles étaient sublimes, et en quelques heures j’avais des dizaines de milliers de lecteurs ; car les Français attendent un réveil – au moins ceux qui veillent.

Puisse ce livre divisé en deux parties (et non deux partis…) y contribuer. La première évoque le général et ses formidables incartades contre le machin européen et la domination anglo-saxonne ; la deuxième reprend mes chroniques de Dedefensa.org et de reseautinternational.net, prises et reprises sur des dizaines d’autres sites de la résistance locale et globale…

Les gens dorment, et quand ils meurent, ils réveillent, aurait dit le prophète…